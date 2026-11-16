Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Serie A'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü aldıktan sonra Jose Mourinho benzetmelerini mütevazı bir şekilde reddetti

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, 2025-26 sezonu için prestijli Panchina d'Oro ödülüne layık görülerek İtalya'nın en iyi teknik direktörü olarak resmen takdir edildi. Eski savunmacı, ödüle rağmen kendisinin Jose Mourinho ile kıyaslanmasına hemen karşı çıktı.

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Chivu, Panchina d'Oro ödülüne rağmen ayakları yere basan bir yaklaşım sergiliyor

Chivu, 2025/26 sezonunun Panchina d'Oro ödülünü kazanarak Avrupa futbolunun seçkin taktik dehalarından biri olduğunu resmen kanıtladı. Inter Teknik Direktörü, 43 oyun 16'sını alarak Como'dan Cesc Fabregas ve Atalanta'nın deneyimli teknik direktörü Gian Piero Gasperini'yi geride bıraktı. Ancak Antonio Conte gibi isimlerin de yer aldığı seçkin kazananlar listesine katılmasına rağmen Chivu, muhabirler kendisinden önce Inter'de iz bırakmış isimleri gündeme getirdiğinde oldukça mütevazı davrandı.

Chivu, TUTTOmercatoWEB'in aktardığına göre, "Bana verilen fırsatı, bana ve oyunculara güvenen kulübü ve bunca yıl boyunca yaptığım iyi şeyleri düşünüyorum. Kulübümüz ve Avrupa'daki İtalyan futbolu için yüksek bir seviyeyi ve önemli bir standardı korumaya çalışıyorum" dedi. Rumen teknik direktör, Inter'in yıllar süren yapılanmanın ardından ritmini bulduğunu belirterek kulüp içinde istikrarın önemini vurguladı. "Kaybedince felaket oluyor, kazanınca herkes coşuyor. Dengeyi bulmak gerekiyor; biz kulüp olarak bunu bir süredir başardık" diye ekledi.

Mourinho benzetmelerini reddetti

Chivu'nun, 2010'daki tarihî üç kupalı sezonda Portekizli teknik adam Mourinho'nun yönetiminde oynamış olması nedeniyle bu kıyaslama kaçınılmazdı. Mourinho, Inter'i çalıştırırken Panchina d'Oro'yu kazanan son yabancı teknik direktördü. Ancak Chivu, eski hocasıyla henüz aynı düzeyde anılmaması gerektiğini kesin bir dille söyledi. Inter Teknik Direktörü, antrenörlük kariyerinin bu aşamasında kazandıkları kupalar arasındaki fark nedeniyle böyle konuşmaların kendisini rahatsız ettiğini kabul etti.

Chivu, "Mourinho ile kıyaslanmak benim için fazla büyük bir şey, beni mahcup ediyor. O büyük bir isim, bense daha yeni başladım. Onun kazandıklarının bir kısmını kazanabilmeyi umuyorum. O zaman mutlu bir insan, şu ankinden daha mutlu bir teknik direktör olurdum" dedi.

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Serie A şampiyonluğu mücadelesi

Inter'in sık sık Serie A şampiyonluğunun açık ara favorisi olarak gösterilmesi üzerine Chivu'ya, takımının en iyi oyununu oynadığında gerçekten rakipsiz olup olmadığı soruldu. Teknik direktör, beklentileri sonuca dönüştürmenin zorluklarla dolu olduğunu belirterek bu tür etiketlerden hoşlanmadığını söyledi. Ona göre takım, ligin en güçlü ekibi olduğu yönündeki ününe güvenmek yerine değerini sahada kanıtlamaya devam etmeli.

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Chivu, "Bazı etiketleri sevmiyorum. Inter'in kesinlikle kazanması gereken ezici favori olduğunu söylemek çok kolay. Hayır, Inter son yıllarda hep yaptığını, İtalya ve Avrupa'da sonuçlar alıp istikrarlı olmayı sürdürmeli. Ama bunu kanıtlamak gerekiyor. Söylemekle yapmak arasında uzun bir yol, ince bir çizgi var. Bir maç kaybedince felaket oluyor, ardından iki maç kazanınca coşku yaşanıyor; aradaki farkı hepimiz görüyoruz. Dengeyi bulmalıyız, biz kulüp olarak bunu bir süredir başardık" diye açıkladı.

Önündeki maç takvimine odaklanıyor

Serie A şampiyonluğu yarışında en çok hangi rakiplerinden çekindiği sorulduğunda Chivu, kararlı bir yanıt vererek takımının yalnızca kendi performansına odaklanması gerektiğini söyledi. Diğer takımlardan korktuğu fikrini reddetti ve bunun yerine zirvede kalmak için gereken motivasyona odaklandı. Bu yaklaşımın, takvim yılının sonuna kadar sıkışık bir maç programıyla geçecek zorlu kış döneminde Inter'e yol göstermesi bekleniyor.

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Chivu, "Kimseden korkmuyorum, bu benim zihniyetimde yok. Kendimize bakmalı, kimsenin bize bir şeyi karşılıksız vermeyeceğinin bilinciyle maç maç rekabetçi olmalıyız. Her zaman kendimizin en iyi hâli olmaya çalışmalıyız" dedi. "Kaldığımız yerden devam etmeyi bekliyorum: iyi bir ritim, denge, agresiflik ve kalite. Bu hafta sonundan 22 Aralık'a kadar oynanacak çok sayıdaki maçta sonuç almaya ya da bu seriyi tamamlamaya çalışacak bir takım bekliyorum."