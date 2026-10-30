Cristian Chivu, merakla beklenen derbide Ruben Amorim'in Milan'ıyla karşılaşmaya hazırlanan Inter kadrosunu daha fazla fedakârlık yapmaya çağırdı. Takımı, ezeli şehir rakibi karşısındaki kötü sonuçlar serisine son vermeyi hedeflese de teknik direktör, maçın net bir favorisi olmadığını vurguladı.

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Inter, Milan derbisine hazırlanıyor

Venezia karşısında aldığı rahat 2-0'lık galibiyetin ardından Inter, 31 Ekim'deki büyük Milan derbisine hazırlanıyor. Chivu'nun ekibini, Amorim'in çalıştırdığı Milan karşısında zorlu bir sınav bekliyor. Her iki kulübün de şehirde üstünlük kurmak istediği bu karşılaşma, Serie A takviminde kritik bir döneme denk geliyor.

Chivu, son derbilerdeki sıkıntılara değindi

Inter, ezeli rakibi karşısındaki kötü gidişata son verme hedefiyle maça çıkacak. Kulüp, Milan ile oynadığı son altı veya yedi maçta galibiyet alamadı.

“Milan'ın kalitesini biliyoruz ve hazır olmalıyız,” diyen Chivu'nun sözlerini Gianluca Di Marzio aktardı. “Bu maça, puan durumuna bakmadan veya saha dışı etkenlere odaklanmadan, sıradan bir lig maçı gibi yaklaşmalıyız. Kendimizin en iyi hâlini ortaya koymalıyız. Inter altı veya yedi derbidir kazanamıyorsa kendinize bazı sorular sormanız gerekir. Dengeli ve yüksek motivasyonlu olmalıyız; bu maç diğerlerine göre biraz daha fazla fedakârlık gerektirecek.”

Derbinin yarattığı baskıyı büyütmüyor

Rekabetin büyüklüğüne rağmen Chivu, oyuncularına sezonun uzun bir maraton olduğunu hatırlattı. Sezonun başlarında oynanan bir derbinin sonucunun ligin sonundaki sıralamayı mutlaka belirlemeyeceğini vurguladı.

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“Tarih bize derbinin mutlaka belirleyici olmadığını öğretiyor,” diye ekledi. “Geçen yıl Milan bizi yendi ama ardından Lazio'ya kaybetti. Önemli olan maç maç ilerlemek ve bütün sezon boyunca ortaya koyduklarınızdır. Henüz onuncu haftadayız. Elbette bu bir derbi ve birçok etken devreye giriyor, ancak diğer maçlarla aynı öneme sahip.

“Derbide favori yoktur; işin içinde büyük bir gurur var. Baskıyı herkes hissediyor. Böyle bir maçı kazanmanın veya kaybetmenin ne anlama geldiğini biliyoruz ama sonuçta bunu fazla düşünmemek gerekiyor.”

Inter liderliği korumaya çalışıyor

Inter şu anda puan tablosunun zirvesinde ve bu sezon oynadığı dokuz Serie A maçında yenilgi yüzü görmedi. 25 puan toplayan ekip, beşinci sıradaki Milan'ın yedi puan önünde.