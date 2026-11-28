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Cristian Chivu, Inter'in teknik direktörü olarak Genoa maçı öncesinde konuştu.

Chivu, DAZN'a şunları söyledi:

“Sık sık yapabildiklerimize istikrar ve süreklilik kazandırmalıyız. Bazen bize iyi gelmeyen kısa molalar veriyoruz ama biraz eksikliğini hissettiğimiz o sürekliliği yakalamalıyız.”

“Şu anda sadece üç forvetimiz var. Lautaro sonradan oyuna girerek katkı sağladı ve onun aramızda olmasından mutluyuz. Ancak Pio'nun gelişimi olağanüstüydü. Çok şey yaptığı için bu akşam dinlenme sırası onda. Hücum düzenimizi biraz değiştirmek zorundayız. Bugün Lautaro ve Thuram'ı seçtik, salı günü belki başka tercihler yaparız.”

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“Jones, hepimizin beklediği oyuncu. Bugün onun için iyi bir fırsat ve tüm kalitesini, deneyimini, özellikle de şu ana kadar biraz eksik kalan yoğunluğunu ortaya koymalı. İtalyan futboluna alışıyor. Antrenmanlarda devamlılık sağladı ve bugün sıra onda.”

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Chivu, Skysport 'a da şunları ekledi:

“Genoa karşısında her ayrıntıya dikkat etmeliyiz. Her açıdan hazır olmalıyız ve Atalanta karşısında bazı şeyleri eksik bıraktıktan sonra daha iyisini yapıp ligde istikrar sağlamalıyız.”

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“Stankovic her zaman bir seçenek ve er ya da geç onu göstereceğiz. Bugün bu orta sahayı seçtik. Pek çok seçeneğimiz var; maçın gerekliliklerine, takımın dengesine ve yapmak istediklerimize göre tercih yapıyoruz.”