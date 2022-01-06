Inter taraftarından Roma teknik direktörü Mourinho’ya plaket: “Her zaman bizimle kalacaksın!”

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Milano'da Inter ultras tarafından karşılandı ve özel bir plaket verildi. 'Her zaman bizden biri olarak kalacaksın.'

Portekizli taktisyen, 2009-10 sezonunda Inter yedek kulübesinde Serie A kupasını, Şampiyonlar Ligi'ni ve İtalya Kupası'nı kaldırarak üçleme yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi finalinden hemen sonra Real Madrid'de yeni bir rol üstlenmek için ayrıldı.

Yine de, "Special One" kalplerinde kaldı ve Curva Nord'u temsil eden Inter ultras, Roma'nın Milano'da Milan'a karşı Serie A maçından önce Mourinho'yu karşıladı.

Kendisine taraftarlardan özel bir plaket takdim edildi.

"Bay Jose Mourinho'ya. Profesyonel kariyerin seni her yere götürebilir ama sen bizden birisin ve öyle kalacaksın.'

Roma otobüsünün dışında Inter taraftarlarıyla mutlu bir şekilde poz verdi ve plaketi de beraberinde takım oteline götürdü.

Bugünkü basın toplantısında Mourinho, Inter ve Roma'daki geçmişine "saygı" nedeniyle asla Milan veya Lazio'nun teknik direktörü olamayacağını da söylemişti.

La Curva Nord dell'#Inter ha voluto consegnare una targa a Jose #Mourinho, arrivato a Milano per #MilanRoma.



"A Mister Jose Mourinho. La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque ma sei e resterai uno di noi" pic.twitter.com/8ULukyxZ9u — Daniele Mari (@marifcinter) January 5, 2022

Daha fazlası için:

PORTRE | Edin Visca: Adanmışlık, istikrar, şampiyonluk

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Emirhan İlkhan kimdir?

Onyekuru, Galatasaray'a mı dönüyor?