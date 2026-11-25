Inter, San Siro'da Stuttgart'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu üç maçta da gol yemeyen Inter, ilk sekizle arasındaki farkı bir puana indirdi.

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Maça etkili başlayan Stuttgart karşısında Josep Martinez, 15. dakikada Chris Fuhrich'in şutunu çıkarmak zorunda kaldı. Ardından kontrolü Inter ele aldı: Kaleciyle karşı karşıya kalan Djed Spence'i Dennis Seimen durdurdu, Marcus Thuram dar açıdan yan ağlara vurdu, Nicolo Barella ise devre arasından önce ayağının dışıyla çektiği şutta direğin iç kısmına takıldı. Konuk ekip yarım saatten uzun süre şut çekemedi.

İkinci yarının başlarında Federico Dimarco'nun ortası Josha Vagnoman'ın koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve Petar Sucic 57. dakikada topu kalenin ortasından ağlara gönderdi. Stuttgart, Yann Bisseck'e çarpan topun az farkla kendi kalesine girmesiyle beraberliğe yaklaştı ancak Martinez topun üzerine kapandı. Oyuna girdikten beş dakika sonra, 74. dakikada, Lautaro Martinez Dimarco'nun pasını direğe çarptırarak gole çevirdi. Inter maçı 20 şut ve 2,68 gol beklentisiyle (xG), Stuttgart ise 13 şut ve 1,02 gol beklentisiyle tamamladı.

GOAL'ün Inter oyuncularına verdiği puanlar şöyle...

Kaleci ve savunma

Josep Martinez (7/10): Maximilian Mittelstadt'ın altıncı dakikadaki ortasına çıkarken tereddütlü görünse de sonrasında güven verdi. Fuhrich'in 15. dakikadaki şutunu çıkardı, 61. dakikada Bisseck'e çarpan topun üzerine hızla kapandı ve uzatma dakikalarında kalesinden çıkarak Deniz Undav'ın ortasını yumrukladı.

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Yann Bisseck (7/10):

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Sahanın iki ucunda da hareketliydi. Fuhrich'in ilk bölümdeki fırsatı öncesinde topu uzaklaştıramadı ve 61. dakikada topu az farkla kendi kalesine gönderiyordu. Buna karşılık duran toplarda tehlike yarattı: 24. dakikada bir korneri kafayla Manuel Akanji'ye doğru aşırdı, iki dakika sonra kafayla topu dışarı gönderdi ve ceza sahası çizgisinden Seimen'i zorladı. 53 pasının 52'sinde isabet sağladı.

Manuel Akanji (7/10): Benjamin Pavard'ın yerine oynadı ve Ermedin Demirovic'i etkisiz tutmaya yardımcı oldu. Forvet, dört denemesinde de kaleyi bulamadı. Akanji 24. dakikada yakın mesafeden fırsatı değerlendiremedi, 50. dakikada topu kolayca kaptırdı ve 78. dakikada Undav'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Ancak 83. dakikada Bilal El Khannouss'un ceza sahasındaki şutunu harika bir müdahaleyle engelledi.

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Alessandro Bastoni (6/10): Dördüncü dakikada Stuttgart ceza sahasına girdi, 39. dakikada Sucic'in uzaktan şutuna hazırlık pasını verdi ve 44 pasının 42'sinde isabet sağladı. İki dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

Orta saha

Djed Spence (7/10): Inter'e sağ kanatta hız kattı ve Barella'nın iç koridordan yaptığı koşuya pas vererek bir korner kazandırdı. Francesco Pio Esposito'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığı 16. dakikada gol perdesini açmalıydı ancak Mittelstadt geriden yetişmeye çalışırken Seimen açıyı iyi kapattı.

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Nicolo Barella (8/10): Kaptan dört gol fırsatı yarattı ve altı korner kullandı. 43. dakikada ayağının dışıyla çektiği şut direğin iç kısmına çarptığında golü bulamaması şanssızlıktı. Penaltıyla sonuçlanan atakta da Dimarco'yu topla buluşturdu. 86. dakikada yerini Aleksandar Stankovic'e bıraktı.

Petar Sucic (8/10): Sakat Hakan Calhanoglu'nun yerine ilk 11'de başladı ve 57. dakikadaki penaltıda soğukkanlılığını koruyarak topu kalenin ortasından ağlara gönderdi. 66 pasının 60'ında isabet sağlayarak sahadaki herkesten daha fazla isabetli pas yaptı. İlk yarıda uzaktan çektiği bir şutta ise topu kalenin hayli üzerinden dışarı gönderdi.

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Henrikh Mkhitaryan (6/10): Paslarıyla oyunun akışını sağladı ancak kritik anlarda yeterince keskin değildi. 30. dakikada umut vadeden bir pozisyonda Thuram'ın pasını kontrol edemedi, ikinci yarının hemen başında ise Nikolas Nartey içeri kat ederken geride kaldı. 69. dakikada yerini Curtis Jones'a bıraktı.

Carlos Augusto (7/10): Esposito'nun 19. dakikadaki kafa dokunuşunun ardından penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Asıl katkısını savunmada yaptı: 66. dakikada Mittelstadt'ın Demirovic'e gönderdiği ortayı engellemek için kendini topun önüne attı ve son dakikalarda bir başka ortayı kornere gönderdi.

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Hücum

Marcus Thuram (5/10): Sinir bozucu bir gece geçirdi. 13. dakikada Mittelstadt'a geç müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Ardından Finn Jeltsch'in hatalı pası sonrası dar açıdan yan ağlara vurdu ve ilk yarının bitimine az kala yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu üstten dışarı gönderdi. 30. dakikada Mkhitaryan'a fırsat hazırlasa da topu altı kez kaybetti. 69. dakikada yerini Lautaro'ya bıraktı.

Francesco Pio Esposito (7/10): Altı maç sonra ilk kez gol atamadı ancak oyunun içinde sık sık yer aldı. 16. dakikada Spence'i ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya bıraktı, Barella'nın direğe takılan şutunun hazırlığını yaptı, Jeltsch'e sarı kart gördürdü ve Lautaro'nun golünde Dimarco'nun pasının önünden geçmesine izin verdi. 86. dakikada yerini Andy Diouf'a bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Federico Dimarco (8/10): 41. dakikada Bastoni'nin yerine girdikten sonra maçın seyrini değiştirdi. Devre arasından önce Thuram'a iki fırsat hazırladı, 54. dakikada Vagnoman'ın koluna çarparak penaltıya yol açan ortayı yaptı, 63. dakikada falso alan şutunu Seimen'e üstten kornere çeldirdi ve Lautaro'nun golünün asistini yaptı. Bu, Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki sekizinci asistiydi.

Lautaro Martinez (7/10): Sakatlıktan dönen oyuncu, 69. dakikada Thuram'ın yerine girdi ve yalnızca beş dakika sonra topu sol direğe çarptırarak ağlara gönderip maçın sonucunu belirledi. Barella oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını taktı ve uzatma dakikalarında sol ayağıyla çektiği sert şut Luca Jaquez'e takıldı.

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Curtis Jones (6/10): 69. dakikada Mkhitaryan'ın yerine girdi ve Inter galibiyeti korurken yedi pasının tamamında isabet sağladı.

Aleksandar Stankovic (N/A): 86. dakikada Barella'nın yerine girdi. Uzatma dakikalarında ceza sahası dışından çektiği şut engellendi.

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Andy Diouf (N/A): 86. dakikada Esposito'nun yerine girdi ve uzatma dakikalarında Lautaro'nun engellenen şutuna hazırlık pasını verdi.

Cristian Chivu (7/10): Takımı ilk 15 dakikada rakibinin gerisinde kaldı ancak sonrasında kontrolü ele aldı. Bastoni'nin çıkmasının ardından Dimarco'yu oyuna alması belirleyici oldu. Esposito'ya güvenmeye devam etmesi, oyuncunun çok yönlü performansıyla karşılık buldu. Lautaro'yu oyuna alması da üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçını gol yemeden kazanmalarını sağladı.