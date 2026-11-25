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Jurgen Klinsmann karşılaştırma yapma havasında.

Inter ve Stuttgart formalarını giymiş eski Alman forvet, Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da karşılaşacak iki takımla ilgili La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Şu anda Pio Esposito, Nicolò Tresoldi'nin bir adım önünde, ancak Tresoldi de çok yetenekli. Önümüzdeki aylarda bu sıçramayı yapıp yapamayacağını göreceğiz ama bence kesinlikle yapabilir. Onun hem İtalya hem de Almanya için oynayabilmesi çok önemli olurdu. Ancak böyle kararlar kalple verilir, kişiye özeldir ve bunlara saygı duyulmalıdır.”

“Pio Esposito'ya bayılıyorum, onu izlemek büyük keyif. Bana Aldo Serena'yı hatırlatıyor: Her zaman doğru yerde, topu korumakta ve gol atmakta güçlü ve akıllı. Bense boşlukları daha iyi görürdüm, çok koşardım, sola da sağa da gidebilirdim: biraz daha Thuram gibiyim, diyelim.”

“Chivu'nun hücum hattında üç ağır top var: Pio'nun yanı sıra Thuram ritmini yeniden buldu, Lautaro da sakatlıktan sonra yavaş yavaş bildiğimiz seviyeye dönecek. Kasım ayındayız, bu takım baharda tempo saatte 200'e çıktığında yarışın içinde olmalı.”

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“Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere bütün kulvarlarda mücadele ettiğin sürece üç olağanüstü oyuncuya sahip olup biraz rotasyon yapmak iyi. Bu kadar çok maç varken sürekli aynı ilk 11 ikilisine bel bağlayamazsın. Ama elenirsen takım ruhunu biraz riske atarsın çünkü üçünün de haklı olarak büyük hedefleri var ve hepsi her zaman oynamak istiyor. Peki kimi dışarıda bırakacaksın? Marcus'un kendine özgü özellikleri var, Lautaro Inter'in yüzü, Pio ise İtalya'yı sevindiriyor.”

“Fuhrich bana yakın arkadaşım Alessandro Bianchi'yi biraz hatırlatıyor: Hangi tarafa gideceğini asla bilemezsin, her zaman tehlike yaratabilir ve çok sayıda asist yapabilir.”

“Stuttgart'ta gerçek bir futbolcu oldum ve oradan aklımda kalan son görüntü, 1989'da Napoli'ye kaybettiğimiz UEFA Kupası finali: Kazanabilirdik ama fark Diego Armando Maradona'ydı. Isınırken yaptığı top sektirmeleri hâlâ hatırlıyorum, büyülenmiştik.”