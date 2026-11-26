Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Stuttgart karşısında alınan kritik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Lautaro Martinez'in yeniden gol atmasının önemini vurguladı. Chivu, İtalyan ekibi için zorlu geçen bir dönemin ardından kaptanının sahaya girer girmez yarattığı etkiyi övdü.

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Lautaro kıvılcımı yaktı

Inter, salı gecesi Stuttgart karşısında disiplinli bir performansla ihtiyaç duyduğu galibiyeti alarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekizle arasındaki farkı bir puana indirdi. Gol yemeden alınan bu galibiyet, Inter için neredeyse kusursuz bir Avrupa gecesiydi. Tüm takım üzerine düşeni yapsa da teknik direktörünü en çok sevindiren, Lautaro'nun sahaya girdikten hemen sonra fileleri havalandırmasıydı.

“Toro'nun golü mü? Güzellik, kalite, hepsi vardı. Ama onlar üst düzey oyuncular. Lautaro herkesi mutlu etti: yedek kulübesini, taraftarları, savunmacıları ve orta saha oyuncularını da,” diyen Chivu'nun sözlerini La Gazzetta dello Sport aktardı.

Chivu'dan Lautaro'nun özgüvenini tazeleyen gole övgü

Bergamo'da Atalanta karşısında alınan ağır yenilginin ardından Chivu'nun takımı, taktik disiplin ve fırsatları değerlendirme becerisiyle yanıt verdi. Luka Sucic geride üstlendiği rolde etkileyici bir performans sergilerken Francesco Pio Esposito iyi formunu sürdürdü. Martinez'i öven Chivu, forvetin kalitesinin hiçbir zaman sorgulanmadığını, ancak golün Avrupa serüveninin bu yoğun döneminde tüm takım için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

“Bana beşinci forvetin eksik olup olmadığını soracağınızı sanmıştım… Şu anda üç forvetim var ve hepsi iyi: Lautaro, Bergamo'daki dönemin ardından biraz süre aldı,” diyen Chivu, şöyle devam etti: “Bir forvet için gol atmak, zihinsel açıdan özgüvenini ve kendine inancını tazeler. Buna ihtiyacı olmasa da. Pio ve Marcus'un sahaya koyduklarından da memnunum. Umarım bu seviyede kalırlar, ancak forvetlerin hem takım olarak hem de kişisel olarak yaşadıkları sevinçlerle beslendiğinin farkındayız. Sağlıklarını korumaya büyük özen göstermeliyiz. Çok maç var ve onlara ihtiyacımız var. Bonny'nin de yakında dönmesini umuyoruz.”

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Odak yeniden Serie A'da

Chivu, dikkatini hızla ligdeki sorumluluklarına çevirdi. Genoa deplasmanı yaklaşırken dengeli bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Takımın galibiyetlerden sonra aşırı coşkuya kapılmaması, yenilgilerden sonra da fazlasıyla karamsarlaşmaması gerektiğini belirten Chivu, sezondaki büyük hedeflerine ulaşmak için maç maç ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

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“Ancak şu anda asıl düşündüğümüz Genoa. Dortmund'u daha sonra düşüneceğiz, puan durumunu biliyoruz. Üst üste iki yenilginin ardından karşılık vermek önemliydi. Hedeflerimize ulaşabilmek için maç maç düşünmeliyiz. Takım kaybettiğinde bunu felakete çevirmiyor, kazandığında da aşırı heyecanlanmıyor,” dedi.

Kadro derinliği ve sakatlık endişesi

Genel olarak galibiyet sevinci yaşansa da önemli savunmacı Alessandro Bastoni'nin sağlık durumu teknik ekip için endişe kaynağı. Rahatsızlık hisseden İtalyan millî oyuncu oyundan çıktı. Kulüp, sorunun boyutunu belirlemek için yapılacak tetkikleri bekleyecek. Chivu, özellikle takımın her oyuncusunun katkısına ihtiyaç duyacağı, bayram dönemine uzanan yoğun fikstür öncesinde sorunun küçük çaplı olmasını umuyor.

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Bastoni'nin durumuna ve takımın psikolojik hâline değinen Chivu sözlerini şöyle tamamladı: “Bir sertlik hissetti, yarın tetkikten geçmesi gerekecek. Görünüşe göre mesele yalnızca bu; birkaç gündür yaşadığı bir sorun. Hedeflerimize ulaşabilmek için maç maç düşünmeliyiz. Takım kaybettiğinde bunu felakete çevirmiyor, kazandığında da aşırı heyecanlanmıyor.”