Inter son noktayı koydu! "Martinez'in ayrılmasının tek yolu 111 milyon euro"

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Barcelona'nın transfer etmek istediği Arjantinli golcü Lautaro Martinez hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya takımlarından ’den, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Lautaro Martinez’in transferi hakkında açıklama geldi.

Özellikle ’nın yakından takip ettiği Lautaro Martinez’i satmak istemediklerini belirten Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, 22 yaşındaki yıldızı transfer etmenin tek yolunun minimum serbest kalma maddesinin ödenmesi olduğunun altı çizildi.

Martinez’in sözleşmesinde bulunan minimum serbest kalma maddesi ile ilgili detayları da açıklayan Piero Ausilio, Sky Italia’ya yaptığı açıklamalada “Martinez’in Inter’den ayrılmasının tek yolunun, minimum serbest kalma maddesinin ödenmesi olduğunu herkese duyuruyorum. Bu da 111 milyon euro… Ancak bu parayı ödeyen Martinez’i satın alabilir. Bu transferin başka yolu yok” dedi.

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ekibi Racing Club’tan 2018 yılında 25 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Lautaro Martinez, Inter formasıyla çıktığı 66 maçta 25 gole imza atarken, 5 de asist yaptı.