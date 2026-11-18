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Nasıl bir karakter José Mourinho? Dazn, "Winning" belgeselinde Special One'ın Inter'le yaşadığı Triplete'den bugün Real Madrid'e dönüşüne uzanan hikâyesini anlatmaya çalıştı. 55 dakikalık yapımda, eski oyuncularından pek çoğu farklı bölümlerde söz aldı. Bunlardan biri de Wesley Sneijder'di.

Real Madrid ve Inter'in eski 10 numarası, Triplete'yle taçlanan o büyülü sezonun en önemli isimlerinden biriydi. Sneijder, Mourinho'nun kendisini Milano'ya getirmek için nasıl davrandığından oğlunu görmeye gitmesi için verdiği izne kadar o dönemden birçok eğlenceli anı anlattı. Takımı nasıl yönettiğine, Balotelli'yle ilgili bir anısına ve Materazzi gibi yedek oyuncuları bile onun için ellerinden geleni yapmaya yönelten lider ruhuna da değindi.

SNEIJDER'DEN MOURINHO YORUMU - "Soyunma odasını herkesten iyi yönetir. Materazzi'yi düşünüyorum; neredeyse hiç oynamayan oyunculardan biriydi ama antrenmanlarda hep en mutlu isimlerden biriydi. Yedek olmasına rağmen Mourinho ona kendisini önemli hissettiriyordu. İnsanları onun gibi yönetebilen başka bir teknik direktörüm hiç olmadı."

INTER'E TRANSFER SÜRECİ - "Yeni başkanın (Florentino Perez, ed. notu) geldiği ve Ronaldo, Benzema gibi birçok Galactico'nun Madrid'e katıldığı dönemdi. Mourinho beni Inter'e getirmek için o sıralarda aramaya başladı. Takımında eksik olan parça olduğumu biliyordu, bunu bana hep söylüyordu. Sonunda kabul etmeye karar verdiğimde işlemler tamamlanmıştı ama ertesi gün Milan derbisi vardı. Ona 'Tamam' dedim, vedalaştık ve ertesi gün için başarılar diledim. Bana 'Hayır, sen burada kalıyorsun' dedi. Ben de 'Ama daha tek bir antrenmana bile çıkmadım...' diye karşılık verdim. Bunun üzerine şöyle dedi: 'Gerek yok. Kimi transfer ettiğimi biliyorum, eksik olan parçamsın. Bu yüzden sensiz başlayamam.' O an şöyle düşündüm: 'Vay canına.' İşte o andan itibaren kanatlandım."

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MOURINHO VE BALOTELLI - "Balotelli'yle ilgili bir şeyler yolunda gitmediğinde çılgına dönerdi. Chievo maçı öncesinde gösterdiği videoyla vermek istediği mesaj şuydu: 'Bak, sen futbolu seviyorsun, arkadaşlarınla da oynuyorsun. Şimdi bunu sahada göster.' Sonunda 1-0 kazandık ve golü Balotelli attı."

Gelecek maçlar ATA Serie A 14:45 INT

TRIPLETE YOLUNDAKİ YARI FİNAL - "Yarı finale çıktığımızda birbirimize 'İyi iş çıkardık ama artık buraya kadar' dedik. Yani o Barcelona takımı... Yenilmesi mümkün görünmüyordu. Ama maçtan bir gün önce bir araya geldik ve yavaş yavaş hepimiz onları yenebileceğimize inandık. Rakibin bütün zayıf noktalarını ayrıntılarıyla anlattı. Toplantıdan sonra akşam yemeğinde hepimiz 'O kadar da güçlü değiller, normal bir takım' diyorduk. Bunu aklımıza yerleştirmeyi başardı. Onları evimizde 3-1 yendik ama altı gol de atabilirdik. Camp Nou'ya gitmemiz gerektiğini de biliyorduk. Bize 'Savunma yapmamız gerektiğini biliyoruz. Belki bir gol atarlar ama daha fazlası olmaz' dedi."

"ODAMDAN ÇIK VE AMSTERDAM'A GİT" - "Bir keresinde beni odasına çağırıp 'Yorgun musun?' diye sordu. Evet dedim. O da 'Amsterdam'a git, oğlunu gör' dedi. Cumartesi oynamak istediğimi söyleyince kızdı: 'Odamdan çık, Amsterdam'a uçak bileti al. Perşembe akşamı dön, cuma antrenmana çık, cumartesi de oynarsın.' O an 'Cumartesi kendim için, takım için ama her şeyden önce onun için elimden geleni yapmalıyım' diye düşündüm. İki gol attığımı hatırlıyorum."