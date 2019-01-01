Inter - Slava Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'nın köklü ekibi Inter, Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Slavia Prag'ı konuk ediyor.

Geçtiğimiz sezon 'da ezeli rakibi 'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden , F Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Yeni sezona Antonio Conte yönetiminde giren Inter, Serie A'da oynadığı 3 maçı da kazanarak lige hızlı bir giriş yaptı. Mavi siyahlılar bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Çekya'nın köklü ekibi Slavia Prag ise şampiyonlukla tamamlanan 2018-19 sezonunun ardından yeni sezona da iyi başladı ve oynadığı 9 maçta 19 gol atıp 2 gol yiyerek toplam 23 puan toplamayı başardı.

2007-08 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Sparta Prag, İtalya'da oynadığı son altı maçın tamamını kaybetti.

Inter - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

Inter - Slavia Prag'ı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 19:55'te başlayacak.

Inter - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki Inter - Slavia Prag karşılaşması beIN SPORTS 1 naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Inter - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

İddaa bu maçta Inter'in galibiyetine 1.25 oran veriyor.

Beraberliğin oranı 3.90 olarak belirlenmiş.

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Slavia Prag galibiyetine verilen oran ise 6.5.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.