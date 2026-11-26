Inter'in, savunma seçeneklerini yenilemek için Arsenal'in stoperi Cristhian Mosquera'yı transfer etmeyi düşündüğü bildiriliyor. Ancak Arsenal'deki başarılı ilk sezonunun ardından piyasa değeri yükselen Kolombiyalı futbolcuyu ocak ayında kadroya katmak zor olacak.

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Inter'in Mosquera'ya ilgisi yeniden canlandı

Inter'in, stoper hattını gençleştirme planları kapsamında Mosquera'yı hedef aldığı bildiriliyor. Calciomercato'ya göre İtalyan kulübü, daha önce Giuseppe Meazza'ya transferi gündeme gelen Kolombiyalı futbolcu için olası bir anlaşmayı değerlendiriyor.

Inter'in Mosquera'yı beğenmesine rağmen ocak ayındaki transfer döneminde onu kadrosuna katması zor olacak. Premier Lig şampiyonu futbolcunun piyasa değeri, İngiltere'ye gelişinden bu yana hızla yükseldi. Aynı habere göre Arsenal, savunma oyuncusuna artık yaklaşık 40 milyon avro değer biçiyor. Bu da sezon ortasında yapılacak olası bir transferin önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Konsa'nın gelişinden sonra forma şansı bulmakta zorlanıyor

Inter'in yeniden başlayan ilgisi, Mosquera için sıkıntılı bir döneme denk geliyor. Arsenal'in yazın İngiltere millî takım oyuncusu Ezri Konsa 'yı transfer etmesinin ardından savunma oyuncusu, bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

Mosquera, bu sezon şimdiye kadar Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca beş maça çıktı: Premier Lig'de iki, Şampiyonlar Ligi'nde bir, EFL Kupası'nda bir ve Community Shield'da bir. Takımdaki sıralamada geriye düştüğünü gösteren bir başka nokta da stoperin ağustostan bu yana hiçbir Premier Lig maçında forma giymemiş olması.

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Valencia'dan sonra hızla yükseldi

Inter'in Mosquera'ya ilgisi yeni değil. Arsenal, 2025 yazında oyuncunun transferini gerçekleştirmeden önce hem Inter'in hem de şehirdeki rakibi Milan'ın, Mosquera henüz Valencia'da oynarken onu kadrosuna katmak istediği bildirilmişti.

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Arsenal'in onu transfer etmek için yaklaşık 15 milyon avro ödediği bildirildi. Bu yatırım, Arsenal'in unutulmaz 2025-26 sezonunda kısa sürede karşılığını verdi. Mosquera, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynadı. Değerinin bir yılı biraz aşkın sürede iki kattan fazla artmasının nedeni de bu.

2027 yazında transfer daha gerçekçi

Şimdilik Giuseppe Meazza'ya transfer, Inter'in transfer ekibi açısından uzun vadeli bir plan olarak kalıyor. Değeri 40 milyon avro olan bir oyuncuyu sezon ortasında transfer etmek, genel olarak büyük bir zorluk olarak görülüyor.

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Ancak Inter'in ilgisinin yaklaşan kış transfer döneminden sonra da sürmesi bekleniyor. Mosquera, Konsa'nın gerisinde kalıp sınırlı süre almaya devam ederse 2027 yazında transfer dönemi açıldığında Inter'e geçmesi çok daha mümkün hale gelebilir.