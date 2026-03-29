Inter, şampiyon olsun ya da olmasın, bahisçilere göre Chivu'nun geleceği 1,40 oranla kesin gibi

Şampiyonluk yarışı, birkaç hafta öncesine kadar kaçınılmaz gibi görünen Christian Chivu'nun görevde kalıp kalmayacağına dair tartışmalarla birlikte yeniden alevlendi. Derbide alınan yenilgi ve Inter'in Atalanta ve Fiorentina ile berabere kalması, Napoli ve Milan'ı tekrar yarışa soktu. Rumen teknik direktörün geleceği, çoktan cebine girmiş gibi görünen ancak sahada hala kazanılması gereken bir şampiyonluğa bağlı. Ancak bu şüpheler, bahisçiler arasında pek yer bulmuyor; Sisal'da eski defans oyuncusunun Inter'in teknik direktörlüğünde kalması 1,40 oranla sunuluyor. Ancak oranlarda, geçen yaz Inter'e çok yakın olan ve Como'daki harika sezonunun ardından daha da öne çıkan Cesc Fabregas'ın "hayaleti" 7,50 oranla hâlâ dolaşıyor. Ancak Chivu için şampiyonluk bahisleri de gülümsetiyor; Planetwin365'te Inter, 1,17 oranla yine de "pole pozisyonunda" yer alıyor.





Buna karşılık, bahis analistleri arasında ya da dışında, 1,05 oranla teklif edilen Massimiliano Allegri'nin Rossoneri'de kalacağına dair hiçbir şüphe yok. Livorno'lu teknik direktör, Milan'ı şampiyonluk yarışına geri döndürmeyi başardı ve bu başlı başına bir başarı. Eğer bu başarı "kuzenlerin" pahasına gerçekleşirse, o kadar da iyi. Bu ihtimalin oranı 8,50. Aynı oran, İtalya şampiyonu Napoli'nin kalması için de geçerli; burada Antonio Conte'nin kalıp kalmayacağı, basın toplantıları ve tartışmalı açıklamalar arasında bir muamma olmaya devam ediyor. Ancak bahisçiler, geçen yıl olduğu gibi, sonunda kalacağına ikna olmuş durumda ve onu 1,25 oranla hala Napoli'nin teknik direktör koltuğunda görüyorlar. Alternatif ise, 12,00 oranla, Olympique Marsilya ile yollarını yeni ayıran Roberto De Zerbi.



