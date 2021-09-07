Romelu Lukaku'yu rekor bedelle Chelsea'ye satan Inter, transferdeki önceliğini belirledi.

Bu ekonomik sebeplerden ötürü şampiyon teknik direktör Antonio Conte ile de anlaşmazlıklar yaşayan İtalyan ekibi, başarılı teknik adamla yollarını ayırmak durumunda kalmıştı.

Achraf Hakimi’yi 65 milyon euro’ya Paris Saint-Germain’e satan Inter; her ne kadar çok istekli olmasa da Romelu Lukaku için Chelsea’den gelen 115 milyon euro’luk teklifi kabul etmek zorunda kalmıştı.

Son Serie A şampiyonu, yeni sezondaki transfer ödevini şimdiden belirledi.

Inter, Euro 2020’nin genç yıldızının peşinde

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre Simone Inzahgi yönetimindeki Inter, Euro 2020’de Danimarka forması ile yıldızını parlatan Mikkel Damsgaard’ı transfer etmek istiyor.

İngiltere’den Tottenham gibi kulüplerin de takip ettiği genç yıldız için Sampdoria, en az 35 milyon euro’luk teklifleri değerlendirmeye almayı hedefliyor.

Sampdoria tarafı, her ne kadar Damsgaard’ı takımda tutmak istese de bu yükselişin ardından bunun zor olacağını da düşünüyor.

Damsgaard’ın Sampdoria karnesi

Danimarkalı yıldız, 2020-21 sezonu başında 6,75 milyon Euro karşılığında İtalyan temsilcisine transfer olmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda 37 Serie A karşılaşmasında görev yapan Damsgaard, iki gol dört asistlik bir performansa imza atmıştı.

Euro 2020’de de adından çokça söz ettiren 21 yaşındaki oyuncu, toplamda Danimarka formasını 10 kez terletti ve dört gol kaydetti.

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