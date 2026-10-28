Inter mucizevi şekilde gol yemedi ve rakibinin kendi kalesine attığı iki gol sayesinde kazandı

Inter, çarşamba günü Serie A’da üç puanı hanesine yazdırdı. Son şampiyon, ligin son sırasındaki Venezia karşısında birkaç kez büyük tehlike atlattı. Fırsatlarını değerlendiremeyen Venezia, son bölümde kendi kalesine attığı iki golle 0-2 yenildi. Inter, 25 puanla zirveyi paylaşan Lazio’yu yakaladı.

Inter, ilk yarıda golü bulmak için fazla bir girişimde bulunmadı. Üstelik Venezia kalecisi Filip Stankovic, Inter’in yakaladığı küçük fırsatlarda kendisine iş düştüğünde hazırdı.

Eski Volendam kalecisi için her hâlükârda özel bir akşamdı. Sırp kaleci, Inter’in orta sahasında ilk 11’de görev alan kardeşi Aleksandar Stankovic’e karşı oynadı. Ancak Aleksandar da devre arasına kadar Inter’in gol bulmasını sağlayamadı.

Lion Lauberbach’ın golü ofsayt nedeniyle iptal edilince Inter büyük bir tehlikeyi atlattı. Ardından Lauberbach bir kez daha gole yaklaştı, ancak şutu kaleci Ivan Provedel’e çarpıp üst direkten döndü.

İkinci yarının ortalarında Venezia, öne geçmek için çok önemli bir fırsat yakaladı. Ofsayt tuzağından kurtulan Akor Adams, Gianluca Busio’ya mükemmel bir orta yaptı. Kale önünde yaklaşık on metre mesafede bomboş durumda olan Busio, topu kötü bir vuruşla üstten dışarı gönderdi ve Inter bir kez daha kurtuldu.

Ardından Adams da gole yaklaştı ve düzgün bir vuruş yaptı, ancak yarım metre ofsaytta olduğu anlaşıldı. Son bölümde baskısını artıran Inter, Marcus Thuram ile öne geçebilirdi. Thuram’ın kafa vuruşu direğin birkaç santimetre yanından auta çıktı.

Inter, 80. dakikada öne geçti. Carlos Augusto’nun faul yaptığı iddiasına rağmen oyun devam etti. Thuram’ın tehlikesiz görünen ortasını Matías Moreno kayarak kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Bu golle sarsılan Venezia, kısa süre sonra 0-2’yi de kalesinde gördü. Venezia forması giyen Redouan Halhal, Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı korneri omzuyla kendi kalesine gönderdi. Son bölümde maça yeniden ortak olamayan Venezia, böylece Serie A’nın son sırasında kaldı.