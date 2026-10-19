Inter Milan - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Shakhtar Donetsk: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter Milan ile FC Shakhtar Donetsk arasındaki maç, 21 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak. Maç saati EST'ye göre 15.00, BST'ye göre 20.00, SAST'ye göre ise 21.00.

İtalyan devi, formda Ukrayna şampiyonunu ağırlıyor

Inter Milan, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi normal sezon aşamasının 3. haftasında FC Shakhtar Donetsk'i ikonik San Siro Stadyumu'nda ağırlıyor. İkinci haftada Avrupa sahnesinde yedi golün atıldığı dramatik bir yenilgi yaşayan Cristian Chivu'nun çalıştırdığı Inter, ev sahibi avantajını kullanarak Milano'da kritik üç puanı almayı hedefliyor. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ise tüm kulvarlarda üst üste kazandığı üç maçın verdiği moralle İtalya'ya geliyor. Bu karşılaşma, takımın taktiksel direncini Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden birine karşı sınaması için bir fırsat.

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Inter'in Bologna'daki geri dönüş galibiyeti

Inter Milan, 17 Ekim Cumartesi günü Serie A'da Bologna'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü karşılaşmaya moralli çıkıyor. Erken dakikalarda geriye düşen Inter'de önce Marcus Thuram skoru eşitledi, ardından Carlos Augusto'nun 68. ve Ange-Yoan Bonny'nin 82. dakikadaki golleri üç puanı getirdi. Bu lig galibiyeti, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında alınan 4-3'lük, bol gollü yenilginin ardından ideal bir toparlanma oldu. O maçta Marcus Thuram, Nicolò Barella ve Federico Dimarco'nun öncülüğündeki Inter, 15 şutluk etkileyici bir hücum performansı sergilemişti.

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Shakhtar Donetsk'in Avrupa galibiyeti ve ligdeki formu

Shakhtar Donetsk, üst üste aldığı üç galibiyetin verdiği özgüvenle Milano'ya gidiyor. Ukrayna şampiyonu, 9 Ekim'de NK Veres Rivne'yi 3-0 yendikten sonra 14 Ekim'de Londra'da AEK Athens karşısında Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir 3-1'lik iç saha galibiyeti aldı. Ardından 17 Ekim Cumartesi günü FC Kolos Kovalivka'yı ligde 2-1 yenerek Ukrayna Premier Ligi tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Takım haberleri ve kadrolar

Bu maçta Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu. Şu anda doğrulanmış bir sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor. Takımla ilgili bilgiler maç saatine yakın güncellenecek.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan. Ev sahibi ekipte olduğu gibi Shakhtar Donetsk'in kadrosuna veya sakatlık durumuna ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Maç öncesinde yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 4-3 mağlup olan Inter, bundan önce Serie A'da Parma'yı 3-0 yenmişti. Bu beş maçlık serinin daha önceki karşılaşmalarında ise ligde Udinese'yi 5-3 mağlup etti ve Roma ile 2-2 berabere kaldı. Inter, söz konusu beş maçta 13 gol atıp dokuz gol yedi.

Shakhtar Donetsk, son beş maçının dördünü kazandı. Puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'i 3-1 yenen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'yi de 3-0 mağlup etti. Takım, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi.

İkili rekabet

İki takım son olarak 24 Kasım 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Giuseppe Meazza'daki maçı Inter 2-0 kazandı. Bu kulüpler arasında kayıtlara geçen son beş maçta Inter daha başarılı bir performans sergiledi. Bu sonuçlar arasında 17 Ağustos 2020'de Avrupa Ligi'nde aldığı 5-0'lık galibiyet de yer alıyor. Diğer üç karşılaşmanın tamamı, 2020 ve 2021 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında üst üste alınan 0-0'lık beraberliklerle sonuçlandı.