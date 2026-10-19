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Şampiyonlar Ligi
team-logoInter
Giuseppe Meazza
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Inter Milan - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi
Inter
Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter Milan-FC Shakhtar Donetsk maçına kapsamlı bir bakış. Çarşamba akşamı Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanacak 3. hafta karşılaşması öncesinde takımların yurt içindeki ve Avrupa'daki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan gelişmeleri inceliyoruz.

Inter - Shakhtar Donetsk: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Giuseppe Meazza

Inter Milan ile FC Shakhtar Donetsk arasındaki maç, 21 Ekim 2026'da saat 19.00'da (GMT) başlayacak. Maç saati EST'ye göre 15.00, BST'ye göre 20.00, SAST'ye göre ise 21.00.

İtalyan devi, formda Ukrayna şampiyonunu ağırlıyor

Inter Milan, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi normal sezon aşamasının 3. haftasında FC Shakhtar Donetsk'i ikonik San Siro Stadyumu'nda ağırlıyor. İkinci haftada Avrupa sahnesinde yedi golün atıldığı dramatik bir yenilgi yaşayan Cristian Chivu'nun çalıştırdığı Inter, ev sahibi avantajını kullanarak Milano'da kritik üç puanı almayı hedefliyor. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ise tüm kulvarlarda üst üste kazandığı üç maçın verdiği moralle İtalya'ya geliyor. Bu karşılaşma, takımın taktiksel direncini Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden birine karşı sınaması için bir fırsat.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Inter'in Bologna'daki geri dönüş galibiyeti

Inter Milan, 17 Ekim Cumartesi günü Serie A'da Bologna'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü karşılaşmaya moralli çıkıyor. Erken dakikalarda geriye düşen Inter'de önce Marcus Thuram skoru eşitledi, ardından Carlos Augusto'nun 68. ve Ange-Yoan Bonny'nin 82. dakikadaki golleri üç puanı getirdi. Bu lig galibiyeti, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında alınan 4-3'lük, bol gollü yenilginin ardından ideal bir toparlanma oldu. O maçta Marcus Thuram, Nicolò Barella ve Federico Dimarco'nun öncülüğündeki Inter, 15 şutluk etkileyici bir hücum performansı sergilemişti.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Shakhtar Donetsk'in Avrupa galibiyeti ve ligdeki formu

Shakhtar Donetsk, üst üste aldığı üç galibiyetin verdiği özgüvenle Milano'ya gidiyor. Ukrayna şampiyonu, 9 Ekim'de NK Veres Rivne'yi 3-0 yendikten sonra 14 Ekim'de Londra'da AEK Athens karşısında Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir 3-1'lik iç saha galibiyeti aldı. Ardından 17 Ekim Cumartesi günü FC Kolos Kovalivka'yı ligde 2-1 yenerek Ukrayna Premier Ligi tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Shakhtar Donetsk Muhtemel kadrolar

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiHakan ÇalhanoğluHakan ÇalhanoğluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

İlk 11

Shakhtar Donetsk

Teknik direktör

  • C. Chivu
  • A. Turan

Bu maçta Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu. Şu anda doğrulanmış bir sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor. Takımla ilgili bilgiler maç saatine yakın güncellenecek.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan. Ev sahibi ekipte olduğu gibi Shakhtar Donetsk'in kadrosuna veya sakatlık durumuna ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Maç öncesinde yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Form durumu

INT

INT - Form

ROM
B2-2
LUM
K2-0
PAR
K3-0
CLB
K3-4
BOL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SHK

SHK - Form

CHO
K2-0
LNZ
K3-0
VRI
K0-3
AEK
K3-1
KOL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 4-3 mağlup olan Inter, bundan önce Serie A'da Parma'yı 3-0 yenmişti. Bu beş maçlık serinin daha önceki karşılaşmalarında ise ligde Udinese'yi 5-3 mağlup etti ve Roma ile 2-2 berabere kaldı. Inter, söz konusu beş maçta 13 gol atıp dokuz gol yedi.

Shakhtar Donetsk, son beş maçının dördünü kazandı. Puan kaybettiği tek maç, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'i 3-1 yenen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'yi de 3-0 mağlup etti. Takım, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

InterÇizimShakhtar Donetsk
2
3
0
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Ligi Europa
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
7Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı0/5

İki takım son olarak 24 Kasım 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Giuseppe Meazza'daki maçı Inter 2-0 kazandı. Bu kulüpler arasında kayıtlara geçen son beş maçta Inter daha başarılı bir performans sergiledi. Bu sonuçlar arasında 17 Ağustos 2020'de Avrupa Ligi'nde aldığı 5-0'lık galibiyet de yer alıyor. Diğer üç karşılaşmanın tamamı, 2020 ve 2021 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında üst üste alınan 0-0'lık beraberliklerle sonuçlandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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