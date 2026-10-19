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Şampiyonlar Ligi
team-logoInter
Giuseppe Meazza
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Inter Milan-Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maç önü: Inter'in Shakhtar Donetsk karşısındaki yenilmezlik serisi sınanacak

Inter - Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi
Inter
Shakhtar Donetsk

Arda Turan'ın tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanarak yükselişe geçen takımı Lombardiya'ya gelirken Inter, San Siro'da Shakhtar Donetsk karşısındaki kusursuz geçmiş karnesini korumaya çalışacak.

Inter - Shakhtar Donetsk: Maç bilgileri

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Giuseppe Meazza

Inter Milan, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) FC Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

Tarihsel üstünlük ile müthiş form karşı karşıya

Inter Milan, Club Brugge karşısında ikinci maç gününde aldığı çalkantılı 4-3'lük yenilgiyi geride bırakma kararlılığıyla Avrupa sahnesine dönüyor. Geçmiş karşılaşmalar Inter'in lehine: Shakhtar Donetsk ile Avrupa kupalarında oynadığı yedi maçın hiçbirini kaybetmeyen Inter, üç galibiyet ve dört beraberlik aldı; son beş karşılaşmada ise gol yemedi. Ancak Cristian Chivu'nun ekibi, Türk teknik direktör Arda Turan yönetiminde formunun zirvesine çıkan bir Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. AEK Athens karşısındaki 3-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ve Kolos Kovalivka'ya karşı alınan 2-1'lik lig galibiyetinin ardından Milano'ya gelen konuk ekip, beş maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Inter'in Bologna karşısındaki geri dönüş galibiyeti

Inter Milan, 17 Ekim Cumartesi günü Serie A'da Bologna'yı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından çarşamba günkü karşılaşmaya moralli çıkıyor. Erken bir golle geriye düşen Inter'de Marcus Thuram skoru eşitledi; Carlos Augusto'nun 68. ve Ange-Yoan Bonny'nin 82. dakikadaki golleri ise üç puanı getirdi. Bu lig galibiyeti, Inter'in 13 Ekim'de Club Brugge karşısında aldığı 4-3'lük Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından toparlanmasını sağladı. O maçta Marcus Thuram, Nicolò Barella ve Federico Dimarco'nun öne çıktığı hücum performansında Inter 15 şut çekmişti.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Shakhtar Donetsk'in Avrupa galibiyeti ve lig formu

Shakhtar Donetsk, üst üste üç galibiyet almanın verdiği özgüvenle Milano'ya gidiyor. Ukrayna şampiyonu, 9 Ekim'de NK Veres Rivne'yi 3-0 yendikten sonra 14 Ekim'de Londra'da AEK Athens karşısında kritik bir 3-1'lik Şampiyonlar Ligi iç saha galibiyeti aldı. Ardından 17 Ekim Cumartesi günü FC Kolos Kovalivka'yı ligde 2-1 yenerek Ukrayna Premier Ligi tablosunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Kilit eşleşme: Marcus Thuram - Valeriy Bondar

Hücumdaki etkisi: Marcus Thuram, Inter'in Bologna karşısındaki 3-1'lik geri dönüşüne bir gol ve yarattığı dört pozisyonla öncülük etti. Hücum bölgesindeki çapraz koşuları, Shakhtar Donetsk'in savunma düzeni için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Savunmanın lideri: Hafta sonu ligde alınan galibiyette gol atan Shakhtar Donetsk kaptanı Valeriy Bondar, Inter'in sürekli hücuma çıkan kanat bekleri Federico Dimarco ve Carlos Augusto karşısında disiplinini koruması gereken savunmanın merkezinde yer alıyor.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Inter Milan (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Maça dair değerlendirme: Ukrayna şampiyonuna karşı oynadığı yedi maçta yenilmeyen Inter'in kendi sahasında kazanma olasılığı %70. Arda Turan, bu seriyi sona erdirmek için Vinicius Tobias ve Bruninho ile kanatlardan hızlı geçişler yaparak Inter'in önde kurduğu savunma hattındaki boşlukları değerlendirmeye çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Inter vs Shakhtar Donetsk Muhtemel kadrolar

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiHakan ÇalhanoğluHakan ÇalhanoğluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

İlk 11

Shakhtar Donetsk

Teknik direktör

  • C. Chivu
  • A. Turan

Bu maçta Inter'in başında Cristian Chivu bulunuyor. Şu anda doğrulanmış bir sakatlık veya ceza bilgisi yok. Takım haberleri maç saatine yakın güncellenecek.

Shakhtar Donetsk'i Arda Turan çalıştırıyor. Ev sahibi ekipte olduğu gibi, konuk takımın kadrosuna veya sakatlıklara ilişkin doğrulanmış bilgiler henüz paylaşılmadı. Maç öncesinde yeni açıklamalar bekleniyor.

Form durumu

INT

INT - Form

ROM
B2-2
LUM
K2-0
PAR
K3-0
CLB
K3-4
BOL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SHK

SHK - Form

CHO
K2-0
LNZ
K3-0
VRI
K0-3
AEK
K3-1
KOL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 4-3 yenildi. Bu sonuçtan önce Serie A'da Parma'yı 3-0 mağlup etmişti. Söz konusu beş maçlık dönemde Udinese'yi ligde 5-3 yenen Inter, Roma ile de 2-2 berabere kaldı. Bu beş maçta 13 gol atıp dokuz gol yedi.

Shakhtar Donetsk, son beş maçının dördünü kazandı; puan kaybettiği tek karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldığı maçtı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'ı 3-1 yenen ekip, Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'yi de 3-0 mağlup etti. Shakhtar Donetsk, bu beş maçlık dönemde dokuz gol atıp iki gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

InterÇizimShakhtar Donetsk
2
3
0
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Ligi Europa
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
7Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı0/5

İki takım son olarak 24 Kasım 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçı 2-0 kazandı. Takımlar arasında kaydedilen son beş maçta üstünlük Inter'de. Bu maçlar arasında 17 Ağustos 2020'de alınan 5-0'lık Avrupa Ligi galibiyeti de var. Diğer üç karşılaşma ise 2020 ve 2021 Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında oynandı ve üçü de 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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