Inter Milan, San Siro'da topa daha az sahip olmasına rağmen Como'yu 2-0 yenerek etkili oyundan gol üretme konusunda ders verdi. Inter'ın konuk takımın yüksek savunma hattındaki boşlukları değerlendirdiği ilk 20 dakikadaki taktik disiplin, galibiyetin belirleyici etkeni oldu.

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Bu maçın taktik hikâyesi, oturmuş bir takım yapısıyla iddialı bir pozisyon oyununun karşı karşıya gelmesiydi. Inter Milan maça net bir hedefle çıktı: Como'yu savunma yerleşiminden çıkarıp arkasında oluşacak dikey boşluklardan yararlanmak. Inter, maçın büyük bölümünde topu rakibine bırakarak hızlı kontra atak fırsatları yaratmayı amaçladı. Bunun için forvet ikilisinin uyumuna ve kanat beklerinin sağladığı genişliğe güvenerek Como'nun orta sahadaki baskısını aşmaya çalıştı.

Como ise San Siro'ya, uzun süreli topa sahip olma ve önde kurduğu savunma hattıyla kendi oyun kimliğini sahaya yansıtma kararlılığıyla geldi. Teknik direktörü, iki ön liberoyu topu dolaştırmak ve Inter'in birbirine yakın savunma hatları arasında boşluk aramak için kullanarak merkezde sayısal üstünlük kurmaya öncelik verdi. Como tempoyu kontrol etmeyi başarsa da özellikle ilk 20 dakikada geçiş hücumlarına karşı savunmasız kalması, Inter kadar fırsatları iyi değerlendiren bir rakip karşısında geniş alana yayılan oyun anlayışının taşıdığı taktik riski gösterdi.

Inter Milan'ın taktik düzeni

Inter Milan, ligin zirvesindeki bir takımdan beklenecek mekanik bir hassasiyetle işleyen alışıldık 3-5-2 sistemini kullandı. Oyun kurarken Manuel Akanji ve Alessandro Bastoni'nin forvetlere gönderdiği doğrudan paslarla çoğu zaman orta sahayı tamamen devre dışı bıraktı. Baskıyı başlatan temel an, Como'nun beklerinden Valle ya da Couto'nun topu sırtı kaleye dönük şekilde aldığı andı. Bu durumda Inter'in kanat bekleri Federico Dimarco ve Djed Spence, boşluğu kapatmak için hızla öne çıkıyordu.

Inter savunmada derinde konumlanan bir 5-3-2 bloğuna dönüştü. Savunma ve orta saha hatları arasındaki mesafeyi kısa tutarak Como'yu tehlike yaratmayan yan paslara zorladı. Bu derin savunma bloğu, en tehlikeli silahları olan hızlı hücumlar için bir çıkış noktası işlevi gördü. İki gol de topun geri kazanıldığı bu anlardan doğdu. 12. dakikada hızlı bir dikey hücumda ceza sahasında topla buluşan Pio Esposito, yakın mesafeden golü attı. Yalnızca yedi dakika sonra Marcus Thuram, Como'nun savunmaya geçişte yeterli güvenceyi sağlayamamasından yararlanarak farkı ikiye çıkardı. Topa yalnızca %43 oranında sahip olan Inter'in planı, topa değil, belirleyici alanlara hâkim olmaktı. Bunun sonucunda Como hiç net gol fırsatı yaratamazken Inter üç tane yakaladı.

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Como'nun taktik düzeni

Como, topu güvenle kullanmaya ve oyuncuların pozisyon değiştirmesine büyük önem veren bir 4-2-3-1 düzeninde oynadı. Perrone ve Milla'dan oluşan iki ön liberonun görevi, Inter'in orta saha oyuncularını yerlerinden çıkarıp Nico Paz'ın oynayabileceği boşluklar yaratmaktı. Hücumun odak noktası olan Paz, top almak için sık sık hatlar arasına kaydı. Üç şut çekmesi ve hücum bölgesinde oyuna yoğun biçimde katılması da bunu gösterdi. Como savunmada da iddialı bir yerleşim benimsedi; takım boyunu kısa tutmak ve top kaybı sonrası baskıyı desteklemek için savunma hattını önde kurdu.

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Ancak bu önde kurulan savunma hattı, Como'nun sonunu getirdi. Topa %57 oranında sahip olup %91 isabet oranıyla 595 pas tamamlamasına rağmen bu kontrolü etkili ataklara dönüştürmekte zorlandı. Oyun kurulumunda önemli rol oynayan Jacobo Ramón 82 isabetli pas kaydetti. Fakat Inter'in merkezdeki alanı boşaltmaması, Como'yu sık sık sonuç alma ihtimali düşük ortalara veya Paz'ın uzak mesafeli şutlarına yöneltti. Como'nun baskısı enerjikti ama Inter'in üçlü savunmasının düzenini bozacak hücum bölgesi yoğunluğundan yoksundu. İlk baskı uzun bir dikey pasla aşıldığında kaleci Robert Sánchez savunmasız kalıyordu.

Taktik satranç

Belirleyici mücadele, geçiş anlarında yaşandı. Como'nun taktik kimliği, topa sahip olarak kontrol sağlamaya dayanıyor. Ancak Inter Milan'ın teknik direktörü, alanları kapatarak da kontrol kurulabileceğini doğru tespit etti. İki takımın hedefleri arasındaki fark açıktı: Como, savunmayı çözmek için yavaş ve ritimli bir oyun isterken Inter, Como'nun önde kurduğu savunma hattından yararlanabileceği hızlı ve dikey bir oyun istiyordu. Inter, topsuz oynamakta rahat olduğu için bu mücadeleyi kazandı.

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Inter'in Thuram ve Esposito'dan oluşan forvet ikilisi normalden daha dar oynayarak Como'nun stoperlerini yerlerinde tuttu ve hücuma destek vermek için orta sahaya çıkmalarını engelledi. Bu durum, Como'nun hücum ederken geride bıraktığı savunma düzeninde bir sorun yarattı: Topu her kaybettiğinde savunmada Inter'le eşit sayıda oyuncuyla kaldı ya da sayısal olarak geriye düştü. Inter'in verimliliği çarpıcıydı. Como'dan daha az şut çekmesine rağmen 1,86 xG kaydetmesi, yarattığı pozisyonların kalitesinin Como'nun topa sahip olma üstünlüğünden çok daha değerli olduğunu gösterdi.

Maç içindeki değişiklikler

Cesc Fabregas, Como'nun hücumda etkili olamamasını gidermek için devre arasında Samuele Ricci ve Ivan Smolcic'i oyuna aldı. Bu değişikliklerle kontra ataklara karşı savunma güvenliğini artırmayı ve orta sahaya taze güç katarak Inter'in hücuma çıkış paslarını engellemeyi hedefledi. Dokunuşlar, Como'nun maçın ilerleyen bölümünde baskısını sürdürmesine yardımcı oldu ancak ilk yarıdaki hasar çoktan verilmişti.

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Cristian Chivu, maç ilerledikçe sonuç odaklı oyuncu değişiklikleriyle karşılık verdi. 72. dakikada Piotr Zielinski'nin yerine Henrikh Mkhitaryan'ı alması, orta sahaya deneyimli bir oyuncunun soğukkanlılığını kattı ve maçın temposunu düşürmeye yardımcı oldu. 88. dakikada Marcus Thuram'ın yerine Benjamin Pavard'ın girmesi ise gol yememek için tamamen savunmaya dönük, fiilen 5-4-1'lik bir düzene geçildiğinin işaretiydi. Bu değişiklikler rakibin hamlelerine karşılık niteliği taşısa da etkili oldu: Como'nun kornerlerden son bölümde yaratabileceği hava topu tehdidini ortadan kaldırdı ve konuk ekibi Josep Martínez'i neredeyse hiç zorlamayan uzak mesafeli şutlarla sınırladı.

Sonuç

Sonuçta maçı belirleyen, Inter Milan'ın kritik anları daha iyi değerlendirmesiydi. Como topa sahip olma açısından göze daha hoş gelen futbolu oynasa da Inter, rakibinin yapısal zayıflıklarını tespit edip kullanma konusunda taktik olarak üstündü. Rakibin hamlelerine karşılık veren, geçiş hücumlarına dayalı bir oyun tercih etmesi, Como savunma hattının yüksekliğini ayarlayamadan Inter'in iki gol bulmasını sağladı. Verimlilik, topa sahip olma üstünlüğünü geride bıraktı. Inter'in fırsatları gole çevirme becerisi ve disiplinli derin savunma bloğu sayesinde Como'nun 595 pası, galibiyete giden bir yol olmaktan çok istatistiksel bir ayrıntı olarak kaldı.