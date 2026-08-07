Inter, Cristian Chivu'nun teknik direktörlük koltuğundaki ilk tam sezonunda 21. Scudetto'yu ve Coppa Italia'yı kazanmasının ardından 2026/27 sezonuna son Serie A şampiyonu olarak giriyor. Şehirdeki rakibi AC Milan ile paylaşılan San Siro'ya (Stadio Giuseppe Meazza) yapılacak bir ziyaret, futbolun en özel deneyimlerinden biri olmayı sürdürüyor. GOAL, bu sezon Inter bileti satın almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Inter'in 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Bilet
|22-23 Ağu 2026
|Inter - Monza
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|29-30 Ağu 2026
|Cagliari - Inter
|Unipol Domus (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|5-6 Eyl 2026
|Inter - Napoli
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|12-13 Eyl 2026
|Inter - Udinese
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|19-20 Eyl 2026
|Roma - Inter
|Stadio Olimpico (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|10-11 Eki 2026
|Inter - Parma
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|17-18 Eki 2026
|Bologna - Inter
|Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|24-25 Eki 2026
|Inter - Fiorentina
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|28 Eki 2026 Çar
|Venezia - Inter
|Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|31 Eki-1 Kas 2026
|Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç)
|San Siro (Deplasman, AC Milan'ın iç saha maçı)
|Serie A
|Biletler
|7-8 Kas 2026
|Inter - Como
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|22 Kas 2026
|Atalanta - Inter
|Gewiss Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|29 Kas 2026
|Inter - Genoa
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|6 Ara 2026
|Frosinone - Inter
|Stadio Benito Stirpe (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|13 Ara 2026
|Inter - Torino
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|19-20 Ara 2026
|Lecce - Inter
|Stadio Via del Mare (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|2-3 Oca 2027
|Inter - Sassuolo
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|6 Oca 2027 Çar
|Lazio - Inter
|Stadio Olimpico (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|9-10 Oca 2027
|Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç)
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|16-17 Oca 2027
|Parma - Inter
|Stadio Ennio Tardini (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|23-24 Oca 2027
|Inter - Venezia
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|30-31 Oca 2027
|Napoli - Inter
|Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|6-7 Şub 2027
|Inter - Cagliari
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|13-14 Şub 2027
|Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç)
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|20-21 Şub 2027
|Fiorentina - Inter
|Stadio Artemio Franchi (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|27-28 Şub 2027
|Inter - Atalanta
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|6-7 Mar 2027
|Udinese - Inter
|Bluenergy Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|13-14 Mar 2027
|Torino - Inter
|Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|20-21 Mar 2027
|Inter - Frosinone
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|3-4 Nis 2027
|Genoa - Inter
|Stadio Luigi Ferraris (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|10-11 Nis 2027
|Inter - Roma
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|17-18 Nis 2027
|Monza - Inter
|U-Power Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|24-25 Nis 2027
|Inter - Bologna
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|1-2 May 2027
|Como - Inter
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|8-9 May 2027
|Inter - Lecce
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|15-16 May 2027
|Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç)
|Allianz Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|22-23 May 2027
|Inter - Lazio
|San Siro (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|29-30 May 2027
|Sassuolo - Inter
|Mapei Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
Inter bileti nasıl alınır?
- Kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alın; satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için portalı düzenli olarak kontrol edin.
- Talep en çok Derby della Madonnina'da (AC Milan'a karşı) ve Derby d'Italia'da (Juventus'a karşı) olur; bu maçların biletleri genellikle resmi kanallarda hızla tükenir.
- Resmi biletler tükenmişse ya da kısa sürede belirli bir maça bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri biletinizi güvenceye almanın tercih edilebilecek yoludur.
Inter biletleri ne kadar?
- Stadın en üst katı: €15'ten başlayan fiyatlarla
- İkinci kat: yaklaşık €40'tan başlayan fiyatlarla
- Sahaya daha yakın premium konumlar: €75-€200
- StubHub üzerinden ikincil pazar: €24'ten başlayan fiyatlarla
Inter hospitality paketleri
- Sports Pub: Orange tribününün Birinci Ring bölümünde, maç öncesi canlı bir lounge alanıyla pub esintili rahat oturma düzeni.
- Sky Lounge Orange: deri koltuklar, TV monitörleri, sahanın tamamına hakim görüş ve açık büfe yemek sunan köşe lounge.
- Executive Club: Tribuna Executive'te koltuklar ve üst düzey bir lounge alanına erişim.
- Pitchside Experience: taç çizgisi üzerinde premium deri koltuklar, lounge erişimi, seçkin yemek servisi ve karşılama VIP kiti ile birlikte.
2026/27'de Inter'den ne beklenmeli?
Inter, Mayıs 2025'te kulübün PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı ağır yenilginin ardından Simone Inzaghi'nin yerine göreve gelen Cristian Chivu'nun ilk tam sezonunda 21. Scudetto'yu ve Coppa Italia'yı kazanmasıyla yeni sezona son şampiyon olarak giriyor. Chivu'nun Inter'i, Napoli'nin dokuz puan önünde tamamladı; 35 maçta attığı 82 golle kulübün son 75 yıldaki en iyi gol sayısına ulaştı ve Lautaro Martinez ile Marcus Thuram, Serie A gol krallığı listesinde ilk iki sırayı aldı.
Bu sezon, Scudetto savunmasını Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle birleştiriyor. Buna ek olarak iki Milan derbisi ve Juventus'a karşı iki Derby d'Italia mücadelesi var. Bunların ikincisi, mayısta Allianz Stadium'da deplasmanda oynanacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olabilir.
San Siro'nun tarihi
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle hâlâ İtalya'nın en büyük stadyumu olma özelliğini koruyor. Inter ile AC Milan'ın ortak evi olan statta Derby della Madonnina oynanıyor. Ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum ayrıca şubatta 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.