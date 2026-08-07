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Inter Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

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Serie A
Inter

İşte bu sezon Inter'i sahada izlemek için biletleri nasıl alabileceğiniz

Inter, Cristian Chivu'nun teknik direktörlük koltuğundaki ilk tam sezonunda 21. Scudetto'yu ve Coppa Italia'yı kazanmasının ardından 2026/27 sezonuna son Serie A şampiyonu olarak giriyor. Şehirdeki rakibi AC Milan ile paylaşılan San Siro'ya (Stadio Giuseppe Meazza) yapılacak bir ziyaret, futbolun en özel deneyimlerinden biri olmayı sürdürüyor. GOAL, bu sezon Inter bileti satın almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

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Inter'in 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve saatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBilet
22-23 Ağu 2026Inter - MonzaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
29-30 Ağu 2026Cagliari - InterUnipol Domus (Deplasman)Serie ABiletler
5-6 Eyl 2026Inter - NapoliSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
12-13 Eyl 2026Inter - UdineseSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
19-20 Eyl 2026Roma - InterStadio Olimpico (Deplasman)Serie ABiletler
10-11 Eki 2026Inter - ParmaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
17-18 Eki 2026Bologna - InterStadio Renato Dall'Ara (Deplasman)Serie ABiletler
24-25 Eki 2026Inter - FiorentinaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
28 Eki 2026 ÇarVenezia - InterStadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)Serie ABiletler
31 Eki-1 Kas 2026Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç)San Siro (Deplasman, AC Milan'ın iç saha maçı)Serie ABiletler
7-8 Kas 2026Inter - ComoSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
22 Kas 2026Atalanta - InterGewiss Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
29 Kas 2026Inter - GenoaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
6 Ara 2026Frosinone - InterStadio Benito Stirpe (Deplasman)Serie ABiletler
13 Ara 2026Inter - TorinoSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
19-20 Ara 2026Lecce - InterStadio Via del Mare (Deplasman)Serie ABiletler
2-3 Oca 2027Inter - SassuoloSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
6 Oca 2027 ÇarLazio - InterStadio Olimpico (Deplasman)Serie ABiletler
9-10 Oca 2027Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç)San Siro (İç saha)Serie ABiletler
16-17 Oca 2027Parma - InterStadio Ennio Tardini (Deplasman)Serie ABiletler
23-24 Oca 2027Inter - VeneziaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
30-31 Oca 2027Napoli - InterStadio Diego Armando Maradona (Deplasman)Serie ABiletler
6-7 Şub 2027Inter - CagliariSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
13-14 Şub 2027Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç)San Siro (İç saha)Serie ABiletler
20-21 Şub 2027Fiorentina - InterStadio Artemio Franchi (Deplasman)Serie ABiletler
27-28 Şub 2027Inter - AtalantaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
6-7 Mar 2027Udinese - InterBluenergy Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
13-14 Mar 2027Torino - InterStadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)Serie ABiletler
20-21 Mar 2027Inter - FrosinoneSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
3-4 Nis 2027Genoa - InterStadio Luigi Ferraris (Deplasman)Serie ABiletler
10-11 Nis 2027Inter - RomaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
17-18 Nis 2027Monza - InterU-Power Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
24-25 Nis 2027Inter - BolognaSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
1-2 May 2027Como - InterStadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)Serie ABiletler
8-9 May 2027Inter - LecceSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
15-16 May 2027Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç)Allianz Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
22-23 May 2027Inter - LazioSan Siro (İç saha)Serie ABiletler
29-30 May 2027Sassuolo - InterMapei Stadium (Deplasman)Serie ABiletler

Inter bileti nasıl alınır?

  • Kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alın; satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için portalı düzenli olarak kontrol edin.
  • Talep en çok Derby della Madonnina'da (AC Milan'a karşı) ve Derby d'Italia'da (Juventus'a karşı) olur; bu maçların biletleri genellikle resmi kanallarda hızla tükenir.
  • Resmi biletler tükenmişse ya da kısa sürede belirli bir maça bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri biletinizi güvenceye almanın tercih edilebilecek yoludur.

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Inter biletleri ne kadar?

  • Stadın en üst katı: €15'ten başlayan fiyatlarla
  • İkinci kat: yaklaşık €40'tan başlayan fiyatlarla
  • Sahaya daha yakın premium konumlar: €75-€200
  • StubHub üzerinden ikincil pazar: €24'ten başlayan fiyatlarla
Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişir, bu nedenle en güncel uygunluk durumu için kulübün resmi portalını kontrol edin. Resmi kanallarda zaten tükenen maçlar için StubHub, San Siro'nun her bölümündeki koltukları karşılaştırmak ve biletinizi güvenceye almak için kolay bir yoldur.

Inter hospitality paketleri

  • Sports Pub: Orange tribününün Birinci Ring bölümünde, maç öncesi canlı bir lounge alanıyla pub esintili rahat oturma düzeni.
  • Sky Lounge Orange: deri koltuklar, TV monitörleri, sahanın tamamına hakim görüş ve açık büfe yemek sunan köşe lounge.
  • Executive Club: Tribuna Executive'te koltuklar ve üst düzey bir lounge alanına erişim.
  • Pitchside Experience: taç çizgisi üzerinde premium deri koltuklar, lounge erişimi, seçkin yemek servisi ve karşılama VIP kiti ile birlikte.

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2026/27'de Inter'den ne beklenmeli?

Inter, Mayıs 2025'te kulübün PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı ağır yenilginin ardından Simone Inzaghi'nin yerine göreve gelen Cristian Chivu'nun ilk tam sezonunda 21. Scudetto'yu ve Coppa Italia'yı kazanmasıyla yeni sezona son şampiyon olarak giriyor. Chivu'nun Inter'i, Napoli'nin dokuz puan önünde tamamladı; 35 maçta attığı 82 golle kulübün son 75 yıldaki en iyi gol sayısına ulaştı ve Lautaro Martinez ile Marcus Thuram, Serie A gol krallığı listesinde ilk iki sırayı aldı.

Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
INT

Bu sezon, Scudetto savunmasını Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle birleştiriyor. Buna ek olarak iki Milan derbisi ve Juventus'a karşı iki Derby d'Italia mücadelesi var. Bunların ikincisi, mayısta Allianz Stadium'da deplasmanda oynanacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olabilir.

San Siro'nun tarihi

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle hâlâ İtalya'nın en büyük stadyumu olma özelliğini koruyor. Inter ile AC Milan'ın ortak evi olan statta Derby della Madonnina oynanıyor. Ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum ayrıca şubatta 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.

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