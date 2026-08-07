Inter, Cristian Chivu'nun teknik direktörlük koltuğundaki ilk tam sezonunda 21. Scudetto'yu ve Coppa Italia'yı kazanmasının ardından 2026/27 sezonuna son Serie A şampiyonu olarak giriyor. Şehirdeki rakibi AC Milan ile paylaşılan San Siro'ya (Stadio Giuseppe Meazza) yapılacak bir ziyaret, futbolun en özel deneyimlerinden biri olmayı sürdürüyor. GOAL, bu sezon Inter bileti satın almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Inter'in 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Bilet 22-23 Ağu 2026 Inter - Monza San Siro (İç saha) Serie A Biletler 29-30 Ağu 2026 Cagliari - Inter Unipol Domus (Deplasman) Serie A Biletler 5-6 Eyl 2026 Inter - Napoli San Siro (İç saha) Serie A Biletler 12-13 Eyl 2026 Inter - Udinese San Siro (İç saha) Serie A Biletler 19-20 Eyl 2026 Roma - Inter Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Biletler 10-11 Eki 2026 Inter - Parma San Siro (İç saha) Serie A Biletler 17-18 Eki 2026 Bologna - Inter Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman) Serie A Biletler 24-25 Eki 2026 Inter - Fiorentina San Siro (İç saha) Serie A Biletler 28 Eki 2026 Çar Venezia - Inter Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman) Serie A Biletler 31 Eki-1 Kas 2026 Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç) San Siro (Deplasman, AC Milan'ın iç saha maçı) Serie A Biletler 7-8 Kas 2026 Inter - Como San Siro (İç saha) Serie A Biletler 22 Kas 2026 Atalanta - Inter Gewiss Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 29 Kas 2026 Inter - Genoa San Siro (İç saha) Serie A Biletler 6 Ara 2026 Frosinone - Inter Stadio Benito Stirpe (Deplasman) Serie A Biletler 13 Ara 2026 Inter - Torino San Siro (İç saha) Serie A Biletler 19-20 Ara 2026 Lecce - Inter Stadio Via del Mare (Deplasman) Serie A Biletler 2-3 Oca 2027 Inter - Sassuolo San Siro (İç saha) Serie A Biletler 6 Oca 2027 Çar Lazio - Inter Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Biletler 9-10 Oca 2027 Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç) San Siro (İç saha) Serie A Biletler 16-17 Oca 2027 Parma - Inter Stadio Ennio Tardini (Deplasman) Serie A Biletler 23-24 Oca 2027 Inter - Venezia San Siro (İç saha) Serie A Biletler 30-31 Oca 2027 Napoli - Inter Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman) Serie A Biletler 6-7 Şub 2027 Inter - Cagliari San Siro (İç saha) Serie A Biletler 13-14 Şub 2027 Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç) San Siro (İç saha) Serie A Biletler 20-21 Şub 2027 Fiorentina - Inter Stadio Artemio Franchi (Deplasman) Serie A Biletler 27-28 Şub 2027 Inter - Atalanta San Siro (İç saha) Serie A Biletler 6-7 Mar 2027 Udinese - Inter Bluenergy Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 13-14 Mar 2027 Torino - Inter Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman) Serie A Biletler 20-21 Mar 2027 Inter - Frosinone San Siro (İç saha) Serie A Biletler 3-4 Nis 2027 Genoa - Inter Stadio Luigi Ferraris (Deplasman) Serie A Biletler 10-11 Nis 2027 Inter - Roma San Siro (İç saha) Serie A Biletler 17-18 Nis 2027 Monza - Inter U-Power Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 24-25 Nis 2027 Inter - Bologna San Siro (İç saha) Serie A Biletler 1-2 May 2027 Como - Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman) Serie A Biletler 8-9 May 2027 Inter - Lecce San Siro (İç saha) Serie A Biletler 15-16 May 2027 Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç) Allianz Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 22-23 May 2027 Inter - Lazio San Siro (İç saha) Serie A Biletler 29-30 May 2027 Sassuolo - Inter Mapei Stadium (Deplasman) Serie A Biletler

Inter bileti nasıl alınır?

Kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alın; satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için portalı düzenli olarak kontrol edin.

Talep en çok Derby della Madonnina'da (AC Milan'a karşı) ve Derby d'Italia'da (Juventus'a karşı) olur; bu maçların biletleri genellikle resmi kanallarda hızla tükenir.

Resmi biletler tükenmişse ya da kısa sürede belirli bir maça bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri biletinizi güvenceye almanın tercih edilebilecek yoludur.

Inter biletleri ne kadar?

Stadın en üst katı: €15'ten başlayan fiyatlarla

€15'ten başlayan fiyatlarla İkinci kat: yaklaşık €40'tan başlayan fiyatlarla

yaklaşık €40'tan başlayan fiyatlarla Sahaya daha yakın premium konumlar: €75-€200

€75-€200 StubHub üzerinden ikincil pazar: €24'ten başlayan fiyatlarla

Inter hospitality paketleri

Sports Pub: Orange tribününün Birinci Ring bölümünde, maç öncesi canlı bir lounge alanıyla pub esintili rahat oturma düzeni.

Sky Lounge Orange: deri koltuklar, TV monitörleri, sahanın tamamına hakim görüş ve açık büfe yemek sunan köşe lounge.

Executive Club: Tribuna Executive'te koltuklar ve üst düzey bir lounge alanına erişim.

Pitchside Experience: taç çizgisi üzerinde premium deri koltuklar, lounge erişimi, seçkin yemek servisi ve karşılama VIP kiti ile birlikte.

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre değişir, bu nedenle en güncel uygunluk durumu için kulübün resmi portalını kontrol edin. Resmi kanallarda zaten tükenen maçlar için StubHub , San Siro'nun her bölümündeki koltukları karşılaştırmak ve biletinizi güvenceye almak için kolay bir yoldur.

2026/27'de Inter'den ne beklenmeli?

Inter, Mayıs 2025'te kulübün PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı ağır yenilginin ardından Simone Inzaghi'nin yerine göreve gelen Cristian Chivu'nun ilk tam sezonunda 21. Scudetto'yu ve Coppa Italia'yı kazanmasıyla yeni sezona son şampiyon olarak giriyor. Chivu'nun Inter'i, Napoli'nin dokuz puan önünde tamamladı; 35 maçta attığı 82 golle kulübün son 75 yıldaki en iyi gol sayısına ulaştı ve Lautaro Martinez ile Marcus Thuram, Serie A gol krallığı listesinde ilk iki sırayı aldı.

Bu sezon, Scudetto savunmasını Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle birleştiriyor. Buna ek olarak iki Milan derbisi ve Juventus'a karşı iki Derby d'Italia mücadelesi var. Bunların ikincisi, mayısta Allianz Stadium'da deplasmanda oynanacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici olabilir.

San Siro'nun tarihi

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle hâlâ İtalya'nın en büyük stadyumu olma özelliğini koruyor. Inter ile AC Milan'ın ortak evi olan statta Derby della Madonnina oynanıyor. Ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum ayrıca şubatta 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.