Messi, kariyerinin son dönemlerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de geçirebilir.

Geçtiğimiz yıllarda MLS’te forma giyebileceğinin sinyallerini veren Messi, 2023 yılında Florida’nın yolunu tutabilir.

Inter Miami’nin sahibi Jorge Mas, ilerleyen yıllarda Lionel Messi’nin takıma katılabileceğini düşünüyor.

Messi’nin Barcelona ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor ve Katalan ekibi, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak için tüm kaynaklarını seferber ediyor.

Messi’nin Barcelona ile sözleşme yenilemesi durumunda iki yıl İspanya’da forma giymeye devam edeceği, 2023 yılında ise Inter Miami’nin yolunu tutacağı iddia edilmişti.

Neler söylendi?

Mas ve Inter Miami’nin ortaklarından David Beckham, Messi’yi ilerleyen dönemlerde Florida’ya getirmek için çabalıyor.

Miami Herald’a konuşan Mas, şu ifadeleri kullanmıştı: “David’le birlikte en iyi oyuncuları buraya getirmek için çok uğraşıyoruz. Messi de zaten muhtemelen tarihin en iyi futbolcusu.”

“Messi’nin bir gün Inter Miami forması giyeceğine dair iyimserim. Birinci sınıf bir takım kurmak isteyen Inter Miami yöneticileri olarak jenerasyonumuzun en iyi oyuncusu olarak gördüğümüz Messi’nin de bu hedefe fazlasıyla uygun bir hamle olacağını düşünüyoruz.

Messi’nin MLS’e olan ilgisi

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda Messi, kariyerinin bir döneminde Amerika’da forma giymek istediğini belirtmişti.

Arjantinli yıldız, La Sexta’ya verdiği demeçte şunları söylemişti: “Amerika’da yaşamak istediğimi ve MLS’te bir gün forma giymek istediğimi hep söylüyorum. Fakat bu gerçekleşir mi bilemiyorum”.

Messi, Barcelona ile sözleşmesini yenileyecek mi?

Barcelona’nın başkanı Joan Laporta, Messi ile görüşmelerin iyi gittiğini fakat henüz tam olarak anlaşmaya varmadıklarını belirtmişti.

Barcelona, Messi’ye bütçe ayırmak için tüm maddi imkanlarını zorluyor.

Barcelona’nın geride bıraktığımız sezonda la Liga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra Messi, Barcelona’nın 2021-22 sezonu için rekabetçi bir kadro kuracağına ikna olmak istiyor.

Arjantinli yıldızın Camp Nou’dan ayrılma kararı verdiği takdirde ise PSG ve Manchester City gibi kulüplerin devreye girmesi bekleniyor.

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