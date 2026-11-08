Lionel Messi, üst üste MLS Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk oyuncu olarak ABD’deki mirasını pekiştirdi. Inter Miami’nin forveti, 2026 Major League Soccer normal sezonunu 26 golle tamamlayarak 39 yaşında hâlâ kendi başına bir sınıf olduğunu gösterdi.

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Messi, üst üste Altın Ayakkabı ödülü kazanarak tarihe geçti

Messi, MLS Altın Ayakkabı ödülünü üst üste kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Inter Miami forveti, 2026 Major League Soccer normal sezonunu ligin en yüksek gol sayısı olan 26 golle tamamladı.

39 yaşındaki futbolcu, kulübü adına 29'una ilk 11'de başladığı 31 maçta bu dikkat çekici gol sayısına ulaştı. En yakın rakibi FC Dallas forveti Petar Musa'nın dört gol önünde bitirirken Nashville SC forveti Sam Surridge, 21 golle üçüncü oldu.

Messi, birden fazla MLS normal sezonunu en çok gol atan oyuncu olarak tamamlayan altıncı futbolcu oldu. Golcü performansına 17 asist de ekleyen Messi, toplam 43 gole doğrudan katkıda bulunarak bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.

Inter Miami teknik direktöründen Messi'nin MVP adaylığına destek

Efsanevi forvet, daha önce 2025'te yalnızca 28 normal sezon maçında 29 gol atarak Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı. 2024 ve 2025'te MVP ödülünü alan Messi, 2026'da da ödülün açık ara favorisi olmaya devam ediyor.

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Kısa süre önce Arjantin millî takımını bırakan Messi, ödülü kazanırsa MLS tarihinde üç kez MVP seçilen ilk oyuncu olacak. Inter Miami teknik direktörü Kily Gonzalez, yıldız oyuncusunun bu tarihî ödülü sonuna kadar hak ettiğine inanıyor.

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Gonzalez, ESPN'in aktardığına göre şunları söyledi: “Hepsinin en iyisi olduğundan hiç şüphem yok. Meslektaşlarına duyduğu saygı söz konusu olduğunda hiçbiri onunla kıyaslanamaz. Bana göre Leo, yaşı ve yaptıklarıyla MVP ödülünü ve Ballon d'Or'u da hak ediyor. Umarım bunu başarabilir.”

Normal sezona dramatik son

Messi, Inter Miami'nin normal sezondaki son maçında gol atamadı ancak Charlotte FC ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmada önemli rol oynadı. Ian Fray'in maçın başındaki açılış golünü getiren korneri kullandı, ardından Luis Suarez'in yakın mesafeden attığı gole katkıda bulundu.

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Inter Miami, bu maçta ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü açıklanması güç bir şekilde koruyamadı ve Doğu Konferansı'nı 60 puanla ikinci sırada bitirdi. Nashville SC, 77 puanla puan tablosunun zirvesine yerleşerek Miami'nin 2024'ten kalma tek sezonluk rekorunu kırdı.

Inter Miami play-off mücadelesine hazırlanıyor

Zirveyi kaçırmasına rağmen Inter Miami, bir başarılı lig sezonunun ardından play-off biletini garantiledi. Ligi bitirdiği sıra, takıma üst üste dördüncü kez yaklaşan Concacaf Şampiyonlar Kupası'na katılma hakkı da kazandırdı.

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Messi ve takım arkadaşlarının artık kritik sezon sonrası mücadelesi öncesinde hızla toparlanması gerekiyor. İlk turda, en fazla üç maç üzerinden oynanacak ve büyük heyecanla beklenen play-off serisinde yedinci seri başı Columbus Crew ile karşılaşacaklar.