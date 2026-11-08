Lionel Messi, millî takım kariyerine veda etmesinden sadece aylar sonra Arjantin'e çarpıcı ve duygusal bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Inter Miami'nin, efsanevi forvetin 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin formasıyla son maçına çıktığı sahaya yeniden ayak basmasını sağlayacak, büyük ilgi görmesi beklenen bir sezon öncesi hazırlık maçı için planlarını tamamlamak üzere olduğu bildiriliyor.

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Inter Miami'nin gözü Monumental'deki hazırlık maçında

Inter Miami, River Plate ile sezon öncesi bir maç oynamak için Buenos Aires'e gitmeyi planlıyor. Bolavip Argentina'ya göre karşılaşmanın 19 Ocak'ta ünlü Estadio Monumental'de oynanması öngörülüyor.

Bu maç, Messi'nin kısa süre önce millî takım kariyerini noktaladığı stadyuma dönmesi anlamına gelecek. Forvet oyuncusu, 6 Ekim'de Benin'e karşı oynanan maçın ardından Arjantin millî takımına veda etmişti.

Dünya turları ve güçlenen bağlar

İki kulüp de maçı resmen doğrulamamış olsa da önerilen karşılaşma, Inter Miami'nin son dönemdeki ticari stratejisiyle örtüşüyor. MLS kulübü, Messi'nin ABD'ye gelişinden bu yana markasını büyütmek için aktif biçimde dünya turlarına çıkıyor.

Takımı Arjantin'in başkentine götürmek, kulüp için doğal bir sonraki adım olacak. Bu ziyaret, Inter Miami kaptanına kendisini güçlü biçimde benimseyen yerel taraftarlarla yeniden buluşma fırsatı da verecek.

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Monumental'de karşılıklı saygı

Messi'nin River Plate ile özel bir bağı var. Arjantinli kulüp, Messi'nin Ekim ayındaki millî takım vedasında efsanevi forveti onurlandırmak için özel çaba göstermiş, kulüp başkanı Stefano Di Carlo ona onursal üyelik kartı ve hatıra plaketi takdim etmişti.

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Messi'ye ayrıca kulübün 125. kuruluş yıl dönümünü kutlayan, kendisine özel 10 numaralı bir forma verilmişti. Messi de karşılığında imzalı maç formasını taraftarlara hediye etti. Forma şimdi River Plate müzesinde sergileniyor.

Önce MLS Cup play-off'ları

Inter Miami, ocak ayı planlarına odaklanmadan önce kritik MLS Cup play-off mücadelesini tamamlamak zorunda. Güçlü bir lig sezonu geçiren Inter Miami, play-off'lara katılmayı rahatlıkla garantilemenin yanı sıra yaklaşan Concacaf Şampiyonlar Kupası'na da bilet aldı.

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Messi ve takım arkadaşları şimdi, merakla beklenen ve en fazla üç maç sürecek ilk tur serisinde yedinci seri başı Columbus Crew ile karşılaşacak. Play-off serüvenleri sona erdiğinde, Buenos Aires'e yapılması planlanan ziyaret, gelecek sezonlarına başlamak için ses getirecek bir eve dönüş olacak.