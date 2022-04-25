Gonzalo Higuain, Luis Suarez'e MLS'de oynamasının kolay olmadığını belirterek bir uyarıda bulundu.

Arjantinli forvet, 2020'de Inter Miami'ye imza atmasından bu yana ABD'de mücadele ediyor ve bunun başlangıçta hayal ettiğinden ne kadar zor olduğunu ortaya koydu.

Higuain, Christian Vieri ile bir Twitch röportajında, "MLS'te ağzımda bir puro ile oynayacağımı düşünüyordum, ama burası zor" dedi.

"Zor bir lig. Serie A'ya benzediğini öğrendim.

Luis Suarez, Inter Miami'ye imza atacak mı?

Son haftalarda Suarez'in Atletico Madrid'deki sözleşmesi bu yaz sona erdiğinde MLS'ye transfer olacağı bildirildi.

Diario UF, Inter Miami'de David Beckham ile çalışmaya karar verdiğini bildirdi.

"MLS kötü bir seçenek olmaz"

Suarez, Barcelona'nın 2015'teki sezon öncesi ABD turu sırasında gelecekte bir gün MLS'de oynama ihtimalinden bahsetti.

ESPN Deportes'e verdiği demeçte, "Geçen gün San Francisco'da yürüyordum ve insanlar beni tanımıyordu" dedi.

"Ülke çok büyük, futbol ana spor değil ve daha rahat olabilirsiniz. Bu kötü bir seçenek değil."

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