Lionel Messi, 2026 Ballon d’Or sıralamasında beşinci olarak klasın kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Inter Miami formasıyla Major League Soccer’da oynamasına rağmen çok sayıda elit Avrupalı yıldızı geride bırakan efsanevi Arjantinli, dünyanın en iyi beş oyuncusu arasındaki yerini korudu.

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Messi dünya futbolunun elitleri arasında kalmayı sürdürüyor

26 Ekim Pazartesi günü London Palladium'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or töreninin kazananı Harry Kane'di. Ancak beşinci sırayı alan Lionel Messi de ilgi odağı olmaya devam etti.

Arjantinli yıldızın bu başarısı, 30 kişilik aday listesine hiç alınmadığı yılın ardından geldi. 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı, oylama kuruluna maçların sonucunu belirleme becerisini hatırlattı. Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada sekiz gol ve dört asist üreten deneyimli forvet, Altın Ayakkabı yarışını ikinci sırada tamamladı ve Gümüş Top'u kazandı. Arjantin'i kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finaline taşıdı; takımı, uzatmaların ardından İspanya'ya 1-0 yenildi. Bu, milli takım kariyerinin muhtemelen en üretken turnuvasıydı.

Rakipleri tarihin en iyisinin gerisinde kaldı

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Kylian Mbappé ve Lamine Yamal, ödülün başlıca adayları olarak sık sık gündeme geldi. Sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldılar ancak Kane'in topladığı oylama puanını geçemediler. 2024'te Manchester City forması giyerken ödülü kazanan ve ağustos ayında Barcelona'ya katılan Rodri, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandığı ve turnuvanın Altın Top ödülünü aldığı sezonun ardından dördüncü oldu. Messi'nin beşinciliği, 2018'deki derecesiyle aynı. Bu sonuç, profesyonel futbolda yaklaşık yirmi yıla yayılan üst düzey performansının sürekliliğini gösteriyor.

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İlk ondaki diğer dikkat çekici isimler arasında altıncı sıradaki Paris Saint-Germain oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia ve yedinci sıradaki Ousmane Dembélé yer aldı. Erling Haaland ise büyük bir yükselişle önceki yılki 26'ncılığından sekizinciliğe çıktı. Bu yükselişte Manchester City adına kaydettiği çok sayıda golün ve Dünya Kupası'ndaki yedi golünün büyük payı vardı. İlk onu Bayern Münihli Michael Olise ile PSG orta saha oyuncusu Fabián Ruiz tamamladı. Bu oyuncular, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etmelerine rağmen son sıralamada deneyimli Inter Miami kaptanının gerisinde kaldı.

Kane, İngiltere'nin ödül hasretine son verdi

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Harry Kane, Michael Owen'ın 2001'deki zaferinden bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu olarak İngiliz futbolu adına tarihî bir geceye imza attı. Bayern Münihli forvet, kulüp ve milli takım formasıyla tüm kulvarlarda 73 gol attı. Bu, Messi'nin 2011-12 sezonundaki 82 golünün ardından kayıtlardaki en yüksek ikinci tek sezon toplamıydı. Ödülü aldıktan sonra Kane, dünya futbolunun zirvesine ulaşmasına yardımcı olanlara teşekkür etti. Sportskeeda'nın aktardığına göre gala davetlilerine, “Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Zor bir karar olduğunu tahmin edebiliyorum, bu yüzden teşekkür ederim,” dedi. Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Díaz'ın adlarını anarak Bayern'deki takım arkadaşlarına da teşekkür etti.

Kane, geçmişini ve kendisini Londra'daki sahneye taşıyan yolculuğu da değerlendirdi. “Tottenham Hotspur'a da teşekkür etmek istiyorum. Tottenham olmasaydı bugün bulunduğum yerde kesinlikle olmazdım. 11 yaşımdan itibaren oradaydım. Bana yol gösteren herkese, bütün antrenörlere teşekkür ederim; hayalimi yaşamamı sağladınız. Birlikte yaşadığımız bütün o anlar, inişler ve çıkışlar olmasaydı bugün bu noktaya gelemezdim,” diyerek Almanya'ya gitmeden önce kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği kulübe teşekkür etti. Kane, evinde ya da belki hâlâ hastanede olduğunu söylediği Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'ye de iyi dileklerini iletti.

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İspanya'da onurlandırıldı, Londra'daki törene katılmadı

Messi, Londra'daki galada değildi. Günler önce, 23 Ekim'de, uzun yıllara yayılan üstün performansı, alçakgönüllülüğü ve takım oyununa bağlılığı nedeniyle Oviedo'da Asturias Prensesi Spor Ödülü'ne layık görülmüştü. Londra'daki törene katılmaması, Inter Miami'nin ev sahipliği yaptığı ve 25 Ekim'den 1 Kasım'a kadar sürecek gençlik turnuvası Messi Cup'ın başlangıcına denk geldi.

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Koleksiyonundaki sekiz Ballon d'Or ödülüyle Messi, ödül tarihinde en çok kez kazanan oyuncu olmayı sürdürüyor. 39 yaşında ilk beşte yer alabilmesi, deneyimli oyunculardan beklentileri yeniden tanımladı. MLS'in görünürlüğünü artırmaya ve yüksek standartlarını korumaya devam ederken bıraktığı miras da sarsılmazlığını sürdürüyor. Bir daha adaylar arasında yer alsın ya da almasın, dünya futbolunun elitleriyle yaptığı “son dans” olağanüstüydü ve hâlâ hesaba katılması gereken bir güç olduğunu kanıtladı.