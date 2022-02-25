Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın başarısızlığa tahammülü kalmadı

MLS'te yeni sezon Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Inter Miami'nin hissedarlarından David Beckham, takımın bu sezon ses getirecek bir performans sergileyeceğini umuyor.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid ve Los Angeles Galaxy formalarıyla büyük başarılara imza atan Beckham, uzun yıllar boyunca İngiltere milli takımının da yıldızlarından biriydi.

Ancak takım elbiseyi üzerine geçirdiğinden bu yana başarıya giden yol onun için biraz daha zorlu oldu.

MLS'e 2020 yılında katılan Inter Miami, ligdeki ilk iki sezonunda 14 takımlı Doğu Konferansı'nı sırasıyla 10. ve 11. sırada bitirdi. Çıktığı 19 maçta 19 galibiyet, sekiz beraberlik ve 30 mağlubiyet alan takım, tatmin edici bir futbol oynamaktan uzaktı.

Inter Miami, MLS'teki üçüncü sezonunu Cumartesi günü evinde Chicago Fire'a karşı açacak. 10 yeni oyuncuyu kadrosuna katan kulüp bu kez şeytanın bacağını kırmaya kararlı.

Ne söyledi?

Cuma günü düzenlenen medya gününde konuşan Beckham, son iki sezondan çıkardıkları dersleri anlattı.

"Sabırlı olmak gerekiyor, benim fazla sabrım yok, ama büyük beklentileri olan bir takım sahibinin biraz sabıra ihtiyacı var."

"Evet sabırlı olmalıyız, ama daha fazla sabredebilir miyiz? Elbette hayır, çünkü biz kazanmaya alışığız ve beklentilerimiz var."

Takımın hala stadı yok

Beckham, Inter Miami'nin MLS'e katılma sürecinde yoğun bir lobi çalışması yapmak zorunda kalmıştı. Hissedaların belirlenmesi ve yeni stadyum proejesi konularında çıkan sorunlar nedeniyle birkaç rötar yaşansa da, Güney Florida ekibi sonunda MLS'teki yerini almıştı.

Inter Miami bu sezon da maçlarını Fort Lauderdale'daki geçici bir sahada oynayacak. Yapımı plan aşamasında olan 25 bin kişilik son teknoloji harikası yeni stadyum ise hala şehir konseyinden onay çıkmasını bekliyor.

Yaklaşık 240 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Miami Özgürlük Parkı projesinde, Inter Miami Stadyumu'nun yanı sıra teknoloji merkezi, yeşil alanlar, mağazalar ve restoranlar da yer alıyor.

Inter Miami CEO'su Jorge Mas, 9 Mart'ta yetkililerle bir görüşme yapacaklarını ve iki buçuk yıldır süren müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını söyledi.

Getty

Phil Neville ile yola devam

David Beckham geçen sezon yaşanan hayal kırıklığına rağmen teknik direktör değişikliğine gitmeyi tercih etmedi.

Beckham'ın İngiltere milli takımında ve Manchester United'da birlikte top koşturduğu Phil Neville, bu sezon da Inter Miami'yi çalıştırmaya devam edecek.

"Geçen sezon Phil göreve geldiğinde başkasının kadrosuyla çalışmak zorunda kaldı, bu kolay bir iş değil, ama Phil harika bir iş çıkardı."

"İstikrara ihtiyacımız var, ama bu sezon bizim için çok önemli."

Daha fazla okuma