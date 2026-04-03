Inter Miami, Mohamed Salah'ı kadrosuna katma konusunda büyük bir engelle karşı karşıya

Yaz transfer piyasasında bir deprem yaratması beklenen heyecan verici bir gelişmede, ABD'li Inter Miami kulübü, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen açıklayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için güçlü bir istek gösterdi.

"Football Insider" sitesine göre, Inter Miami, Salah'ı bedelsiz transfer etmek istiyor ve onu, tıpkı Güney Koreli Son Heung-min'in bu sezon Los Angeles kulübünde yaptığı gibi, takımda fark yaratabilecek bir oyuncu olarak görüyor.

Salah, halihazırda Lionel Messi, Luis Suárez ve Jordi Alba gibi büyük yıldızları barındıran takımın hücumunu güçlendirecek kaliteli bir takviye olarak görülüyor. Bu da Inter Miami'yi gelecek sezon Amerikan liginde hücum açısından en güçlü takımlardan biri haline getirebilir.

Bununla birlikte, finansal boyut anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Rapor, Mohamed Salah'ın talep ettiği yüksek maaşın Inter Miami yönetimi için büyük bir zorluk oluşturabileceğini vurguluyor. Yönetim, ya oyuncuyu maaşında indirime ikna etmek ya da mali taleplerini tamamen kabul etmek zorunda kalacak.

Ayrıca okuyun:

Salah, Suudi Arabistan Ligi kulüplerinden büyük ilgi görmesi nedeniyle başka cazip seçeneklerle de karşı karşıya. Bu kulüpler, tereddüt etmeden tüm mali taleplerini karşılamaya hazır olduklarını belirtmiş durumda.

Mohamed Salah, başarılarla dolu 9 sezonun ardından Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktalıyor. Bu süre zarfında birçok şampiyonluğa katkıda bulunan Salah, İngiliz kulübünün tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.