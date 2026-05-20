Inter Miami, çok yakında 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirecek

Genellikle güvenilir transfer muhabiri Ben Jacobs'un haberine göre, Inter Miami, Casemiro'yu kadrosuna katmaya çok yakın. Brezilyalı oyuncu, bu yaz Manchester United'dan bedelsiz olarak ayrılacak.

İngiltere'den ayrılacağı artık bir süredir biliniyordu. Casemiro, bu sezon Manchester United'da zaman zaman eski formuna kavuştu, ancak buna rağmen kulüp, sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Mart ayında Fabrizio Romano, Casemiro'nun MLS'e transfer olmaya ve Lionel Messi ile birlikte oynamaya sıcak baktığı haberini vermişti. Jacobs, anlaşmanın şu anda son aşamada olduğunu belirtiyor.

Inter Miami, transfer konusunda "iyimser" ve MLS'nin mali kuralları dahilinde kalabileceğinden emin. Casemiro da bu transferi çok istiyor.

LA Galaxy, son anda Brezilyalı oyuncuyu ikna edebileceğini düşünmüştü, Orta Doğu'daki kulüpler de öyle, ancak Casemiro bir kez daha sadece Inter Miami'ye gitmek istediğini açıkça belirtti.

Böylece Inter Miami'nin yıldızlar takımı daha da güçleniyor. Messi, Luis Suarez ve Rodrigo de Paul gibi isimlerle birlikte, en üst seviyede kendini kanıtlamış oyunculara sahip oluyor.

Casemiro bu hafta bir başka güzel haber daha aldı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.