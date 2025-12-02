Inter Miami için tarihi bir dönem yaşandı. 2023'te Leagues Cup'ı ve 2024'te Supporters' Shield'ı kazanan kulüp, 2025 MLS Cup Playoffları'nda da zafere ulaştı; finalde Vancouver Whitecaps'i yenerek tarihindeki ilk MLS Cup'ı kaldırdı. Bu süreçte Lionel Messi de MVP seçildi. Takım, 2026'ya son şampiyon olarak ve Miami Freedom Park'taki yepyeni, futbol için özel olarak inşa edilen evi Nu Stadium'un ilk daimi kullanıcısı olarak giriyor.

Pembe ekibi sahada izleme fırsatını kaçırmayın. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli Inter Miami bilet bilgilerini sizler için derledi.

Inter Miami'nin 2026'daki yaklaşan maçları hangileri?

Tarih ve Saat Maç Stat Bilet 5 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 ET Inter Miami - Atlético de San Luis (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Biletler 8 Ağustos 2026 Cumartesi, 20.00 ET Inter Miami - CF Monterrey (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Biletler 12 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 ET Inter Miami - Club León (Leagues Cup) Nu Stadium, Miami Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi, 20.30 ET Nashville SC - Inter Miami GEODIS Park, Nashville, TN Biletler 19 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 ET Philadelphia Union - Inter Miami Subaru Park, Chester, PA Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - Toronto FC Nu Stadium, Miami Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - CF Montréal Nu Stadium, Miami Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba, 20.30 ET Chicago Fire FC - Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - Nashville SC Nu Stadium, Miami Biletler 20 Eylül 2026 Pazar, 19.00 ET Inter Miami - San Diego FC Nu Stadium, Miami Biletler 27 Eylül 2026 Pazar, 19.00 ET Columbus Crew - Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - D.C. United Nu Stadium, Miami Biletler 14 Ekim 2026 Çarşamba, 19.30 ET Inter Miami - New York City FC Nu Stadium, Miami Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi, 19.30 ET Atlanta United FC - Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi, 17.30 ET Red Bull New York - Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Biletler 28 Ekim 2026 Çarşamba, 19.30 ET Inter Miami - FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Biletler 1 Kasım 2026 Pazar, 18.00 ET New England Revolution - Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 16.00 ET Inter Miami - Charlotte FC (Normal sezon finali) Nu Stadium, Miami Biletler

Başlama saatleri Doğu Saati'ne göre listelenmiştir ve yayın onayı öncesinde değişebilir. Maç gününe daha yakın bir tarihte her zaman kulübün resmi sitesini veya bilet sağlayıcınızı yeniden kontrol edin.

Inter Miami biletleri nasıl alınır?

Inter Miami maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

Resmi Inter Miami bileti satın almak için en güvenilir yöntem, resmi MLS sitesine gitmek veya kulübün resmi sitesindeki bilet portalına erişmektir.

Elbette biletlere talep genellikle yüksektir, özellikle de kulüp artık yeni kalıcı evine yerleşmiş ve sezona son MLS Cup şampiyonu olarak girerken. Bu nedenle resmi kanallar üzerinden maç biletleri tükenirse ya da son dakika bileti almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz. Burada biletler 36 $'dan başlıyor.

Inter Miami biletleri ne kadar?

Inter Miami biletlerini resmi kanallar üzerinden satın almak isteyenler için kulüp, Nu Stadium'da erken kayıt yaptıranlara sezonluk bilet fiyatlarının maç başına 40 $'dan başladığını duyurdu. Ancak tek maçlık bilet fiyatları rakibe, oturma kategorisine ve ne kadar önceden satın alım yaptığınıza göre önemli ölçüde değişiyor. Güncel maç maç fiyatlandırma için her zaman kulübün resmi bilet portalını kontrol edin; çünkü fiyatlar sezon boyunca, özellikle yüksek talep gören karşılaşmalarda veya Inter Miami playofflarda ileri turlara yükselirse değişebilir.

Fiyatlar stadyumda oturduğunuz yere göre değişiklik gösterirken, deplasman maçlarının bilet fiyatları ev sahibi kulübün kendi politikalarına bağlıdır.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin.

StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda 36 $ ve üzeri fiyatlarla mevcut.

2026'da Inter Miami'den ne beklenmeli?

Inter Miami, MLS'te yalnızca 2020 sezonunun başlangıcından bu yana mücadele ediyor ancak şimdiden ligin en büyük ilgi odağı ekiplerinden biri haline geldi. David Beckham'ın ünlü desteğiyle sahneye çıkan kulüp, istikrarlı biçimde yükselişini sürdürdü. Artık meşhur olan pembe formayı birçok yıldız isim giydi; bunların başında ise Lionel Messi geliyor.

Messi'nin 2025 sezonu tarihe geçti; MLS Golden Boot'u kazandı, üst üste MVP ödüllerini aldı ve Inter Miami'nin şampiyonlukla sonuçlanan MLS Cup 2025 yürüyüşünün de MVP'si seçildi. Arjantinli yıldız, 2025'in sonlarında kulüpte 2028'e kadar kalmasını sağlayan üç yıllık yeni sözleşmeye imza attı ve Nu Stadium'daki yeni döneme bağlılığını pekiştirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 39 yaşına girecek olsa da yavaşladığına dair hiçbir işaret vermiyor. Messi'nin yanı sıra mevcut kadroda Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón ve Germán Berterame gibi isimler de yer alıyor. Kulübün gediklileri Jordi Alba ile Sergio Busquets'in ise sezon sonunda emekli olması bekleniyor.

Saha dışında da bir değişim sezonu yaşandı: Uzun yıllardır görev yapan teknik direktör Javier Mascherano, Nisan 2026'da ayrıldı ve görevi Guillermo Hoyos devraldı.

Inter Miami'nin kuruluşundan bu yana ortalama seyirci sayısı her yıl istikrarlı şekilde arttı. 4 Nisan 2026'da Austin FC karşılaşmasında 26.700 kişilik kapalı gişe kalabalıkla açılan yeni ve daha büyük Nu Stadium'a taşınılması da talebi daha da artırdı. Özellikle kulüp üst üste ikinci MLS Cup zaferini kovalarken, büyük maçlarda atmosferin son derece yoğun olması bekleniyor.

Nu Stadium'un tarihi

Nu Stadium, Miami Uluslararası Havalimanı yakınlarında yer alan 131 dönümlük eğlence ve topluluk geliştirme alanı Miami Freedom Park'taki, Inter Miami'nin futbola özel yeni evi. Stat, 4 Nisan 2026'da açıldı ve Inter Miami'nin burada oynadığı ilk MLS iç saha maçı Austin FC ile 2-2 berabere sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda kulübün Fort Lauderdale'deki geçici Chase Stadium'da geçirdiği çok yıllı dönemin de sonunu işaret etti.

25.000 koltuk kapasiteli, çok amaçlı bir tesis olarak tasarlanan Nu Stadium'un, daha büyük etkinliklerde bildirilen kapasitesi 26.700'e yaklaşıyor. Statta Miami şehir merkezinin panoramik manzarasını sunan 360 derecelik açık hava gezinti alanı, atmosferi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan birleşik tek katmanlı tribün yapısı ve MLS'in en uzun barı olduğu belirtilen bir alan bulunuyor. Stadyum, Mart 2026'da açıklanan çok yıllı isim hakkı ortaklığı kapsamında, dijital finansal hizmetler şirketi Nu'nun adını taşıyor.