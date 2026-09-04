2026/27 sezonu için Inter Miami bileti almak istiyorsanız, bilet ve paketleri güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Inter Miami'nin 2026'daki yaklaşan fikstürü neler?

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Bilet 5 Eylül 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - Atlanta United FC Nu Stadium, Miami Bilet al 9 Eylül 2026 Çarşamba, 20.30 ET Chicago Fire FC - Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Bilet al 12 Eylül 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - Nashville SC Nu Stadium, Miami Bilet al 20 Eylül 2026 Pazar, 19.00 ET Inter Miami - San Diego FC Nu Stadium, Miami Bilet al 27 Eylül 2026 Pazar, 19.00 ET Columbus Crew - Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Bilet al 10 Ekim 2026 Cumartesi, 19.30 ET Inter Miami - D.C. United Nu Stadium, Miami Bilet al 14 Ekim 2026 Çarşamba, 19.30 ET Inter Miami - New York City FC Nu Stadium, Miami Bilet al 17 Ekim 2026 Cumartesi, 19.30 ET Atlanta United FC - Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Bilet al 24 Ekim 2026 Cumartesi, 17.30 ET Red Bull New York - Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Bilet al 28 Ekim 2026 Çarşamba, 19.30 ET Inter Miami - FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Bilet al 1 Kasım 2026 Pazar, 18.00 ET New England Revolution - Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Bilet al 7 Kasım 2026 Cumartesi, 16.00 ET Inter Miami - Charlotte FC (Normal sezon finali) Nu Stadium, Miami Bilet al

Başlama saatleri Doğu Saati'ne göre listelenmiştir ve yayın onayı öncesinde değişebilir; her zaman maç gününe yakın bir tarihte kulübün resmi sitesini veya bilet sağlayıcınızı yeniden kontrol edin.

Inter Miami bileti nasıl alınır?

Inter Miami maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor.

Resmi Inter Miami biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmi MLS sitesine gitmek veya kulübün resmi sitesindeki bilet portalına erişmektir.

Elbette bilet talebi genellikle yüksektir, özellikle de kulüp artık yeni kalıcı evine yerleşmişken ve sezona MLS Cup'ın son şampiyonu olarak girerken. Bu nedenle maçlar resmi kanallarda tükenirse ya da son dakika bileti almak istiyorsanız, 36 $'dan başlayan biletlerle StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Inter Miami biletleri ne kadar?

Inter Miami biletlerini resmi kanallardan satın almak isteyenler için kulüp, Nu Stadium'da erken kayıt yaptıranlara sezonluk bilet fiyatlarının maç başına 40 $'dan başladığını duyurdu. Ancak tek maçlık bilet fiyatları rakibe, oturma kategorisine ve ne kadar önceden satın aldığınıza göre ciddi şekilde değişiyor. Güncel maç bazlı fiyatlandırma için her zaman kulübün resmi bilet portalını kontrol edin; çünkü fiyatlar sezon boyunca, özellikle yoğun talep gören fikstürlerde veya Inter Miami play-off'larda ileri turlara kalırsa değişebilir.

Fiyatlar stadyumda nerede oturduğunuza göre dalgalanır ve deplasman maçlarındaki fiyatlandırma ev sahibi kulübün kendi politikalarına bağlıdır.

Müsaitlik ve fiyatlarla ilgili ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını takip edin.

2026'da Inter Miami'den ne beklenmeli?

Inter Miami, MLS'te yalnızca 2020 sezonunun başlangıcından bu yana mücadele ediyor, ancak şimdiden ligin en büyük ilgi odağı ekiplerinden biri haline geldi. David Beckham'ın ünlü desteğiyle sahneye çıkan kulüp, giderek daha da güçlendi. Artık meşhur olan pembe formayı çok sayıda yıldız isim giydi; bunların başında ise Lionel Messi geliyor.

Messi'nin 2025 sezonu tarihe geçen bir dönemdi; MLS Golden Boot'u kazandı, üst üste MVP ödüllerini aldı ve Inter Miami'nin şampiyonlukla sonuçlanan MLS Cup 2025 yürüyüşünde MVP seçildi. Arjantinli yıldız, 2025'in sonlarında kulüpte 2028'e kadar kalmak için üç yıllık yeni sözleşmeye imza attı ve Nu Stadium'daki yeni dönemde projeye bağlılığını pekiştirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 39 yaşına girecek olsa da yavaşladığına dair hiçbir işaret göstermiyor. Messi'nin yanı sıra mevcut kadroda Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón ve Germán Berterame gibi isimler de yer alırken, kulübün demirbaşları Jordi Alba ile Sergio Busquets'in sezon sonunda emekli olması bekleniyor.

Saha dışında da değişimin yaşandığı bir sezon oldu: Uzun süredir görev yapan teknik direktör Javier Mascherano Nisan 2026'da ayrıldı ve görevi Guillermo Hoyos devraldı.

Ortalama seyirci sayısı Inter Miami'nin kuruluşundan bu yana her yıl istikrarlı şekilde arttı ve 4 Nisan 2026'da Austin FC maçında 26.700 kişilik kapalı gişe kalabalıkla açılan yeni ve daha büyük Nu Stadium'a taşınılması talebi daha da artırdı. Özellikle kulüp üst üste MLS Cup zaferinin peşindeyken, büyük maçlarda atmosferin tıklım tıklım olması bekleniyor.

Nu Stadium'un tarihi

Nu Stadium, Miami Uluslararası Havalimanı yakınında yer alan 131 dönümlük eğlence ve topluluk geliştirme alanı Miami Freedom Park'taki, Inter Miami'nin futbola özel yeni evidir. Stadyum 4 Nisan 2026'da açıldı ve Inter Miami'nin burada oynadığı ilk MLS iç saha maçı Austin FC karşısında 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu da kulübün Fort Lauderdale'deki geçici Chase Stadium'da geçen çok yıllı döneminin sona erdiğini gösterdi.

25.000 kişilik çok amaçlı bir tesis olarak tasarlanan Nu Stadium'da, daha büyük etkinliklerde kapasitenin 26.700'e yaklaşabildiği bildiriliyor. Stadyumda, Miami şehir merkezinin panoramik manzarasını sunan 360 derecelik açık hava gezi alanı, atmosferi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış birleşik tek katmanlı tribün yapısı ve MLS'in en uzun barı olarak tanıtılan alan bulunuyor. Stadyum, Mart 2026'da açıklanan çok yıllı isim hakkı ortaklığı kapsamında dijital finansal hizmetler şirketi Nu'nun adını taşıyor.