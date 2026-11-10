Hakan Çalhanoğlu ile Inter, yeni sözleşme için resmen görüşmelere başladı. İki taraf da Noel'den önce anlaşmaya varmak istiyor. Ancak Türk orta saha oyuncusu ile Serie A kulübünün anlaşmayı sonuçlandırmadan önce önemli mali engelleri aşması gerekiyor.

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Sözleşme görüşmeleri başladı

Inter ile Calhanoglu, Giuseppe Meazza'da yeni bir sözleşme için resmi görüşmelere başladı. Tarafların başarılı birlikteliklerini sürdürmek ve gelecekte belirsizlik yaşamamak istediği belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre anlaşma, Noel'e kadar sağlanabilir. Ancak iki tarafın öncelikle orta oyuncunun mali koşulları konusunda anlaşması gerekiyor. 32 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor. İtalyan devinin oyuncusu, şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro net maaş alıyor.

Sezon öncesi hazırlık turundan rahatsızlık

Bu görüşmeler, oyuncu ile kulüp arasındaki gergin bir dönemin ardından başladı. Ağustos ayında Inter'in Avustralya'daki sezon öncesi hazırlık turu sırasında Calhanoglu, sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme olmamasını şaşkınlıkla karşıladığını kamuoyuna açıklamıştı.

Orta oyuncu, Inter'e, Milano şehrine ve taraftarlara son derece bağlı olduğunu vurgulamıştı. Ancak uzun vadeli geleceğinin tamamen kulübün elinde olduğunu da açıkça belirtmişti.

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Haberlere göre Türkiye millî takımı oyuncu, Inter'in uzun vadeli planlarında artık kilit isim olmadığından endişe ediyordu. Bu endişeye rağmen Cristian Chivu'dan güçlü destek alıyor ve sahada önemli bir rol oynuyordu.

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Çözülemeyen mali meseleler

Görüşmelerdeki temel engel para. Calhanoglu, üst düzey bir oyuncuya uygun maaş beklentilerini karşılayan iki yıllık yeni bir sözleşme istiyor.

Inter ise toplam maaş giderinin sabit kısmını azaltmaya çalışıyor. Kulüp yönetimi, 30 yaşını geçmiş bir oyuncuya yüksek bedelli ve uzun vadeli bir sözleşme teklif etmek konusunda özellikle temkinli davranıyor.

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Ayrıca Calhanoglu son dönemde fiziksel sorunlar yaşadı. Hafif sakatlıkların getirdiği bu aksaklıklar, kulübün mali değerlendirmelerine de ek zorluklar kattı.

Anlaşma için uzlaşma gerekiyor

Görüşmeler resmen başlarken tarafların uzlaşmaya açık olması gerekiyor. Calhanoglu'nun Noel dönemi öncesinde sözleşmesini imzalaması için tarafların ortak bir noktada anlaşması şart. Ancak anlaşma sağlanana kadar Calhanoglu'nun Giuseppe Meazza'daki uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyacak. Taraflar, gelecek haftalarda kendileri için uygun koşulları elde etmeye çalışacak.