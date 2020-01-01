Avrupa Ligi

Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak

Yorum()
(C) Getty Images
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasının koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Inter ile Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için 27 Şubat Perşembe günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Inter, deplasmanda Eriksen ve Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Son günlerde İtalya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle, oynanması planlanan dört Serie A maçının ertelenmesinin ardından UEFA, Inter - Ludogorets maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Serie A'da ertelenen maçlar arasında Inter - Sampdoria maçı da bulunuyordu.

    Kapat