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Atalanta-Inter kelimenin tam anlamıyla çılgın bir maçtı. Sekiz golün atıldığı, iki penaltının verildiği, hararetli itirazların ve iki takımın da yakaladığı fırsatların yaşandığı, soluklanmaya bile zaman bırakmayan karşılaşma, New Balance Arena'da 4-4'lük gollü bir beraberlikle sona erdi.



Serie A şampiyonluğu yarışındaki rakipleri Lazio, Roma ve Milan'ın farklı galibiyetlerine yanıt vermesi beklenen Inter için bu bir olgunluk sınavıydı. Ancak Cristian Chivu'nun çalıştırdığı Inter, Maurizio Sarri'nin Atalanta'sı karşısında üç kez iki farklı öne geçmesine rağmen üçünde de yakalandı ve maç beraberlikle bitti.



İlk yarının başında Barella'nın şutunda yaşanan şanslı bir sekmeden yararlanan Pio Esposito'nun golüyle maç Inter için kolaylaşmış görünüyordu. İtalyan golcü, kornerden bir gol daha atarak duble yaptı. Ancak geçici 2-0 üstünlüğünden kısa süre sonra Elmas'ın skoru 2-1'e getirdiği pozisyonda, Inter savunmasında işlerin yine yolunda gitmediği açıkça görüldü.



İkinci yarıda Thuram'ın hazırlayıcı rolüne bürünüp savunma arkasına gönderdiği pasla Pio Esposito'nun hat-trick yapması bile maçı bitirmeye yetmedi. Rowe ve Pasalic'in oyuna girmesiyle Atalanta mücadeleden kopmadığını gösterdi. 72. dakikada Martinez'in Krstovic'e karşı kornerde yaptığı ilk müthiş kurtarışın ardından, bir başka kornerdeki savunma hatası De Ketelaere'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve maç yeniden açıldı.



3-2'den sonra oyunun temposu düşmedi. Kısa süre sonra Thuram, maçtaki iki penaltının ilkini kazandırdı. Fransız oyuncunun şutunda Zappacosta topu kale çizgisinde eliyle çıkarırken Chivu, kırmızı kart gösterilmemesine itiraz etti. Penaltı verildi, kırmızı kart çıkmadı; Sucic'in golüyle skor 4-2 oldu ve maç bir kez daha bitmiş gibi göründü.



Ancak 4-2'de Lautaro ve Stankovic'in oyuna girmesiyle yapılan değişiklikler, Inter savunmasının düzenini daha da bozdu. Savunma sürekli sol tarafta aksadı; Rowe, De Ketelaere'nin skoru 4-3'e getiren golünün asistini yaptı. Ardından Belçikalı oyuncu, 90. dakikada hava topu mücadelesinde Bastoni'nin dengesini bozdu ve topun Bastoni'nin havadaki koluna çarpmasına neden oldu. Bir penaltı daha verildi ve Kessie maçın sonucunu 4-4 olarak belirledi.



Inter yine puan kaybetti ve belirtildiği gibi Lazio, Roma ve Milan'ın galibiyetlerine yanıt veremedi. Lazio'nun liderliğinin 3 puan gerisine düşerken Roma'nın 1 puan gerisinde kaldı; Milan ile arasındaki fark 2, Como ile arasındaki fark ise 3 puana indi. Asıl endişe verici olan ise Inter'in yediği 17 gol: Takım, Serie A'da en az gol yiyen savunmalar sıralamasında dokuzuncu sırada.





ATALANTA-INTER 4-4

GOLLER: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pen.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pen.)(A)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



91' GOL - Kessie penaltı noktasından Martinez'i ters köşeye yatırdı.



90' PENALTI De Ketelaere, Bastoni'den önce davranıp sıçramasını engelledi; kafa vuruşunda top Bastoni'nin açık kollarına çarptı. Maresca penaltı verdi.



87' POZİSYON - Kendi yarı sahasının hücuma yakın bölümünde topu Kessie'ye kaptıran Sucic top kaybı yaptı. Akanji, Raspadori'ye geçildi ve savunmanın dengesi bozuldu. Ceza sahası çizgisinde topu önünde bulan Pasalic'in sert ve köşeye giden sağ ayak şutunda Josep Martinez uzanarak topu açık eliyle kornere çeldi.



84' POZİSYON - Atalanta bir kez daha hızlı çıktı. Sağ kanattan Inter savunmasını hazırlıksız yakalayan ara pas, Raspadori'yi kaleciyle karşı karşıya bırakmak üzereydi. Ancak Martinez tam zamanında çıkarak topa ayağıyla herkesten önce müdahale etti ve skoru korudu.



81' GOL - Atalanta pes etmeye niyetli değildi. Rowe sol kanattan son çizgiye indi. Ayağının dışıyla ceza sahasının ortasına gönderdiği topu kontrol eden De Ketelaere'nin sert sol ayak şutu Pavard'a çarparak yine Martinez'in arkasından ağlara gitti.



76' GOL - Penaltıyı kullanan Sucic topu ağlara gönderdi.



75' PENALTI - Thuram yine durdurulamadı; Sportiello da dahil herkesi geçip şutunu çekti. Zappacosta topu çizgide çıkardı ancak düşerken topa eliyle vurup kaleye girmesini önledi, ardından topa bir kez daha dokundu. Maresca penaltı ve sarı kart kararı verdi. Interliler kırmızı kart isteyerek itiraz etti.



72' GOL - Bir korner ve bir kafa vuruşu daha. Bu kez Martinez, De Ketelaere'nin kafa vuruşuna karşı çaresiz kaldı.



71' POZİSYON - Zalewski'nin soldan kullandığı kornerde top Krstovic'i buldu. Kafa vuruşu



60' Thuram dört rakibine karşı tek başına kontratağa çıktı ve ceza sahası çizgisinde Scalvini tarafından düşürüldü. Tartışmasız bir sarı kart. Dimarco'nun serbest vuruşu baraja takıldı.



52' GOL - Pavard, Krstovic'in önüne geçerek topu kazandı ve Inter atağını başlattı. Topu ceza sahası çizgisine kadar taşıyan Thuram, Atalanta savunmasını ikiye bölen kusursuz bir ara pasla Pio Esposito'yu Sportiello ile karşı karşıya bıraktı. İtalyan forvet, soğukkanlı bir sağ ayak vuruşuyla skoru 3-1 yaptı



42' İTİRAZLAR - Atalanta ve Sarri, olası bir kontratağı durdurup oyunu geriye alan ve Atalanta yarı sahasındaki hava topu mücadelesinde Zalewski'nin Sucic'e faul yaptığını belirten Maresca'ya sert şekilde itiraz etti ( HAKEM KARARLARININ ANALİZİ İÇİN TIKLAYIN )



35' GOL - Atalanta toparlandı: Soldan ceza sahasında topla buluşan Zalewski geriye, Elmas'a ortaladı. Elmas ilk gelişine sol ayağıyla vurmak isterken topa ıskaladı, ancak top önünde kaldı. Eski Napoli oyuncusu hemen pozisyon alıp sert bir şutla topu ağlara gönderdi; Martinez'in yapabileceği bir şey yoktu.



34' SAKATLIK - Inter ilk değişikliğini yapmak zorunda kaldı. Uyluğunun arka adalesinde sorun yaşayan Calhanoglu, kas sakatlığı nedeniyle değişiklik istedi.



32' GOL - Dimarco'nun kullandığı kornerde ceza sahasının ortasında yine boş kalan Pio Esposito yükselip kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.



32' POZİSYON - Ceza sahasında kendine alan açan Thuram bekletmeden şutunu çekti. Sportiello sağ ayakla yapılan vuruşu kurtardı; ardından çok yakından tekrar şut fırsatı bulan Pio Esposito'ya karşı daha da müthiş bir kurtarış yaptı.



31' POZİSYON - Atalanta soldan ceza sahasına girdi. Krstovic'in yerden çektiği, çok zor görünmeyen şutta Martinez topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Ancak İspanyol kaleci hemen toparlanıp topu ayağıyla De Ketelaere'den uzaklaştırdı; aksi halde De Ketelaere boş kaleye gol atacaktı.



16' GOL - Inter sağ kanattan atağı geliştirdi; Atalanta savunması Thuram'a gönderilen dikine pası iki kez uzaklaştırdı. Top sağda bulunan Barella'ya geldi. Barella'nın ceza sahasına ortasında Scalvini topu kısa düşürdü. Topa herkesten önce yeniden ulaşan İtalyan orta saha oyuncusunun bekletmeden çektiği şut da savunmaya çarpıp ceza sahasının ortasına geldi. Boşta kalan Pio Esposito, herkesten önce davranıp Sportiello'yu geçerek golü attı.



11' POZİSYON - Thuram sağ kanatta uzun topu kontrol edip koşu yapan Dimarco'yu topuk pasıyla buldu. Dimarco'nun ortasında Kolasinac ile Scalvini arasında pozisyon alan Pio Esposito yükselerek kafayı vurdu; top uzak direğin hemen yanından geçti.



7' Pio Esposito'nun kafayla yaptığı hatalı uzaklaştırmada topu kapan Zalewski sağdan içeri kat edip şutunu çekti. Martinez, üzerine gelen topu yerde kontrol etti.



3' POZİSYON - Ceza sahasında topla buluşan Mkhitaryan, Atalanta savunmasını üzerine çekip ceza sahası çizgisindeki Calhanoglu'nu buldu. Calhanoglu'nun sert sağ ayak şutu Atalanta'nın diğer tüm oyuncularını geçti, ancak Kolasinac son anda ayağını uzatıp topu kornere gönderdi.



0' SAKATLIK - Carnesecchi ısınma sırasında dizinden sorun yaşadı. İlk 11 listesinde yer alan kaleci oynayamayınca kaleyi Sportiello devraldı.



0' Maç, Bergamo'daki New Balance Arena'da saat 20.45'te başlayacak



TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER, İLGİNÇ NOTLAR VE DAKİKA DAKİKA ANLATIM BURADA



ATALANTA-INTER: MAÇ KÜNYESİ



Atalanta-Inter 4-4



Goller: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pen.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pen.)(A)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69' Pasalic); Elmas (69' Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73' Raspadori); Krstovic.



Yedekler: Sonzogni, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Teknik direktör: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64' Jones), Calhanoglu (33' Sucic), Mkhitaryan (78' Stankovic), Dimarco (64' Akanji); Thuram, Pio Esposito (78' Lautaro).



Yedekler: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli.



Teknik direktör: Chivu



Hakem: Maresca



Sarı kartlar: Scalvini (A), Zappacosta (A)



Kırmızı kartlar: -