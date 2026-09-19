Serie A’daki AS Roma-Inter derbisinde cumartesi akşamı kazanan çıkmadı. Stadio Olimpico’da ilk yarıya Roma damga vurdu ve Manu Koné’nin iki golüyle devreye hak ettiği şekilde 2-0 önde girdi. İkinci yarıda ise Inter açık şekilde daha iyiydi ve yıldızı Lautaro Martínez sayesinde beraberliği kurtardı: 2-2. İki takım da beş maç sonunda on üç puana ulaştı, bu performans hafta sonunda Como ve Lazio tarafından da yakalanabilir.

Roma’da Donyell Malen, Devyne Rensch ve Marten de Roon’un aksine ilk 11’de başladı ve ev sahibi ekip maça doğrudan etkili bir giriş yaptı. Paulo Dybala topu arka direğe adeta bıraktı, burada Nahuel Molina’yı buldu. Arjantinlinin ortasında Koné, son olarak Manuel Akanji’nin bacaklarının arasından ve Josep Martínez’in eldivenine de çarpan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Inter açılış bölümünde zorlandı. Nicolò Barella da hakem Davide Massa’ya itirazları nedeniyle gereksiz bir sarı kart görerek kendisine iyilik yapmadı. Federico Dimarco’nun zayıf uzaklaştırmasının ardından Roma kısa süre içinde bir fırsat daha buldu. Ancak Dybala, ceza sahası çizgisi civarından sol ayağıyla topu üstten auta göndererek beklentilerin altında kaldı.

Roma daha tehlikeli taraf olmaya devam etti, ancak bu fırsatlar doğrudan büyük pozisyonlara dönüşmedi. Malen’in ceza sahası içinde dönerek çektiği ilk şut üstten dışarı gitti. Diğer tarafta Inter bir anda ilk büyük fırsatını ileri çıkan Yann Bisseck ile yakaladı; Bisseck, Mario Hermoso’dan çabuk davrandı. Ancak Alman oyuncu topu, kalesini zamanında terk eden ve çok iyi çıkan Mile Svilar’ın yanından geçiremedi.

Bu bölümde inisiyatifi alan Inter, Lautaro ile önemli bir fırsat yakaladı ancak Dimarco’nun ortasında arka direkte topu üstten auta gönderdi. Bu, Arjantinli için pahalıya mal olan bir kaçırış oldu; çünkü kısa süre sonra diğer tarafta skor 2-0’a geldi. Koné ilk anda ofsaytta dokunmuş gibi görünse de Gianluca Mancini topu aşırdığında aslında topun arkasında olduğu ortaya çıktı.

Devrenin ardından da mücadele büyük ölçüde tempolu ve yüksek seviyede geçti. Bu da ikinci yarının hemen başında kendini gösterdi; Inter’in maça tamamen geri dönmesi bir dakikadan bile kısa sürdü. Marcus Thuram, Lautaro’yu buldu ve Arjantinli, uzak köşeye sert vuruşuyla Svilar’a şans tanımadı.

Sonraki bölümde hem Roma hem de Inter yeniden vurmak için çok iyi fırsatlar yakaladı, ancak konuk ekip daha güçlüydü ve Roma geriye yaslanarak kendi felaketini davet etti. Inter birçok fırsatı değerlendiremezken, diğer tarafta Malen’in skoru değiştirmesi gerekiyordu; ancak dönerek çektiği sert şut doğrudan Martínez’in yüzüne gitti.

Son bölümde Inter baskıyı artırdı ve Lautaro’nun yakın mesafeden bir topu üst direğe göndermesinin hemen ardından Arjantinli bu kez affetmedi. Ceza sahasında fazla zaman ve alan bulan Lautaro, topu uyluğuyla kontrol ettikten sonra Svilar’ın eldivenine de çarpan vuruşuyla ağları buldu. Kalan dakikalarda Inter 2-3’e de çok yaklaştı. Thuram, Svilar’ı şaşırttı ancak kaleci, Fransız oyuncunun vuruşunun kendi kalesinin yarım metre yanından sektiğini görerek derin bir nefes aldı.



