Inter, Lautaro Martinez’in sözlerine kulak verin: “Arjantin formasıyla Dünya Kupası’ndaki ilk golüm mü? İnsanlar bu konuya takıntılıydı. Kaygımla mücadele ettim.”

Lautaro Martinez gol orucunu bozdu. Inter’in forveti, iki DünyaKupası turnuvasında oynadığı dokuzuncu maçta ilk golünü attı ve Ürdün’e karşı 3-1 kazanılan maçta bir penaltı golü kaydetti. Nerazzurri kaptanı daha sonra röportaj verdi ve şu açıklamalarda bulundu:





TORO’NUN SÖZLERİ - “Bir forvet için gol atmak her zaman önemlidir, ama asıl önemli olan Arjantin’in kazanmasıdır. Gol atamama durumunu kötü karşılamadım, ancak Dünya Kupası’nın başında ofsayt kararıyla iptal edilen iki golüm olduğu için bu endişemi gidermeye çalışıyordum. Bugün bunu en iyi şekilde tadını çıkarıyorum, çünkü ülkemi savunmak yapılabilecek en büyük şeydir. Bazen insanlar gol konusuna takıntılı hale gelirler. Söylenenlere çok dikkat ediyorum. Bugün Arjantin kazandığı için mutluyum, gol attığım için değil."

Telefe’ye konuşan forvet, daha sonra 4 yıl önceki Dünya Kupası’na değindi. “Kötü bir dönem geçirmedim. Belki de geçen Dünya Kupası bana pek çok şey öğretti. Örneğin, her anın tadını çıkarmak gerekir çünkü tüm bunların ne kadar süreceği belli değildir. Bu yüzden şüphesiz bu anların tadını, her zaman tribünde beni destekleyen ailemle ve çocuklarımla birlikte çıkarıyorum. Ve tüm bunlar onlar için. Çocuklarım hayatıma girdikleri günden beri hayatımı değiştirdiler. Arjantin halkına ne mi söyleyeceğim? Arjantin’i olabildiğince ileriye taşımaya çalışacağız.”