Inter: Khalaili transferi suya düştü, sağ kanat için oyuncu arayışları devam ediyor. Bahisçiler Kayode’ye oynuyor, Wesley ise oranlarda cazibesini koruyor

Khalaili’nin transferinin son saniyede suya düşmesinin ardından (Marotta’nın da açıkladığı gibi, oyuncu spor uygunluk belgesini alamadı) ve Atalanta’dan Palestra için alınan “hayır” cevabının da eklenmesiyle, Inter sağ kanat için oyuncu arayışına devam ediyor. Sisal’ın bahis analistlerine göre, tıpkı Chelsea’ye transfer olan İtalyan kanat oyuncusu örneğinde olduğu gibi, İtalya şampiyonu yine mavi renkli bir oyuncuya yönelebilir: Nitekim, bahis oranları listesinin en başında 4,50 oranla Kayode yer alıyor. İtalyan ligine bakıldığında ise, Genoa’dan ayrılması beklenen Norton-Cuffy’nin ismine dikkat çekiliyor: Goldbet analistlerine göre, Grifone’den ayrılma ihtimali 1,45 oranla değerlendiriliyor ve kim bilir, belki de Inter bu fırsatı değerlendirip hamle yapabilir.





İtalyan liginde kalmaya devam edersek, Inter için Wesley seçeneği hâlâ cazip görünüyor: Brezilyalı oyuncu, Gasperini’nin Roma’sının değerli bir parçası olduğu için görüşmelerin zorluğu artıyor, ancak 12,00 oranla kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir isim. Aynı şekilde, deneyim ve makul maliyetleri bir araya getirebilecek yurtdışından bir takviye fikri de önceden göz ardı edilmemelidir: Bu profile mükemmel şekilde uyan isim, Real Madrid ile her şeyi kazandıktan sonra serbest kalan ve 34 yaşında yeni bir motivasyon arayışında olan Carvajal’dır; bu, Inter için de açık bir ihtimal olup, bahis oranı 4,50’dir.