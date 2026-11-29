Lautaro Martinez, Inter'in ilk 11'ine golle döndükten sonra sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemin kendisini zihinsel ve fiziksel olarak nasıl etkilediğini anlattı. Inter kaptanı, cumartesi günü takımının farklı galibiyetine katkı sağlayarak uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen bitiriciliğinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

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San Siro'ya golle döndü

Martinez, takımının Genoa karşısında aldığı 4-0'lık farklı galibiyete öncülük ettikten sonra kendisini altı haftadan uzun süre sahalardan uzak tutan "çok ciddi sakatlık" hakkında açıkça konuştu. Arjantinli forvet, 10 Ekim'de yaşadığı uyluk kası zorlanması nedeniyle uzun süre forma giyememiş, geçen hafta ise nihayet kısa süreliğine oyuna sonradan dahil olmuştu. Cumartesi günü Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma, sakatlığından bu yana ilk kez bir maça ilk 11'de başladığı mücadeleydi. Martinez, Simone Inzaghi'nin takımının ilk golünü atarak etkisini hemen gösterdi.

Onun golünün ardından son Serie A şampiyonu gollerine devam etti. Marcus Thuram iki gol atarak iyi formunu sürdürürken Petar Sucic de penaltı noktasından skora katkıda bulundu. Bir önceki maçında Atalanta ile çalkantılı bir mücadele sonunda 4-4 berabere kalan kulüp için bu galibiyet kritik önemdeydi ve eleştirilere verilebilecek en iyi yanıttı. Martinez, Sky Sport Italia'ya yaptığı ve Football Italia'nın aktardığı açıklamada, "Çok ciddi bir sakatlık geçirdim ama sıkı çalışmanın karşılığı her zaman alınır. Bu dönüş için 46 gün bekledim, bazen günde iki antrenman yaptım. Takıma yardımcı olabilmek için en iyi şekilde geri dönmeyi başardım" dedi.

Eleştirilere yanıt

Inter'in geçen hafta Atalanta karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamamasının ardından takım çevresindeki hava bir miktar gerilmişti. Liderlik rolünü üstlenen Martinez, kendilerine yöneltilen olumsuz tepkilerin sorumluluğunu takımın alması gerektiğini kabul etti. Şüphe duyanları susturmanın tek yolunun istikrarlı performans sergilemek ve yerel rakiplerinin yarattığı zorluklara rağmen kulübü İtalyan futbolunda ait olduğu zirveye yeniden taşımak olduğunu vurguladı.

Forvet, "Eleştirileri kabul etmeliyiz çünkü kendimizi bu duruma sokan biziz. Inter'i ait olduğu yere geri taşımamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve maçları kazanmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Bazen kazanamadığınızda ya bir hata yapmışsınızdır ya da rakibiniz o gece daha iyidir. Her iki durumda da bunun üzerinde çalışmaya devam etmelisiniz" diye ekledi.

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Savunmaya da katkı veren modern bir lider

Martinez'in golle dönüşü manşetlere çıkarken savunmadaki çalışkanlığı da övgü topladı. Dikkat çeken bir pozisyonda kendi yarı sahasının derinlerine kadar dönerek Inter'in korner bayrağı yakınında girdiği mücadeleyi kazandı. Bu savunma müdahalesi, ev sahibi ekibin hemen tehlikeli bir kontra atağa çıkmasını sağladı. 29 yaşındaki oyuncuya göre bu fedakâr yaklaşım, sahadaki her futbolcunun savunma düzenine katkıda bulunması gereken modern futbol için vazgeçilmez.

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"Her zaman çalışmaya ve takıma katkı sağlamaya gayret ediyorum. Bu, sadece gol atmak demek değil. Modern futbol değişti. Bu yüzden forvetler bile geriye dönüp savunmaya yardım etmek zorunda" diye açıkladı.

Gücünü sahada kanıtlamak

Söz konusu Inter kadrosunun kulüp tarihindeki yeri gündeme geldiğinde Martinez'e, bunun kulübün son yedi veya sekiz yılda kurduğu en güçlü oyuncu grubu olup olmadığı soruldu. Kaptan, böyle karşılaştırmaları bir kenara bırakarak her gün antrenmanda gösterilen çabaya ve takımın kalitesini medya tartışmaları ya da soyunma odasındaki sözlerle değil, sahadaki eylemleriyle kanıtlaması gerektiğine odaklandı.

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Martinez sözlerini şöyle tamamladı: "Bu tür tartışmaları sevmiyorum çünkü gücünüzü antrenmandan başlayarak her gün sahada kanıtlamalı, ardından bunu maça taşımalısınız. Takım arkadaşlarım da bazen güçlü olduğumuzu söylüyor ama onlara her zaman bunu sadece sözle değil, sahada kanıtlamamız gerektiğini söylüyorum."