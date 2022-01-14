Teknik direktörü Antonio Conte ve golcüsü Romelu Lukaku'yu kaybetmesine rağmen Simone Inzaghi yönetiminde doludizgin ilerleyen ve oynadığı son sekiz maçında da galibiyetle ayrılan Inter, İtalyan basınında yer alan habere göre önümüzdeki yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden biri için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre daha önce Juventus'ta görev yapan Inter Futbol Direktörü Beppe Marotta, Juventus ile sona erecek kontratını henüz yenilemeyen Paolo Dybala'yı Inter'e kazandırmak için çalışmalara başladı.

Marotta, Arjantinli yıldızı 2015'te Juventus'a kazandıran isim olmuştu.

Daha önce Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Andre Onana'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Inter, Borussia Monchengladbach ile sözleşmesi bitecek olan Matthias Ginter'in transferinde de büyük bir aşama kaydetmişti.

Dybala ayrılmaya yakın

Piyasa değeri 90 milyon euro'yu bulan üç yıldızı bedelsiz transfer etmek Inter, geçtiğimiz yaz Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu'nu da bedelsiz olarak transfer etmişti.

Dybala daha önce Juventus ile yılda 10 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme için anlaşmaya varmıştı ancak Juventus'un anlaşmanın şartlarını değiştirmesi nedeniyle iki taraf bir yeni bir görüşme gerçekleştirmeye karar vermişti.

Juventus'un yapılacak bu görüşmede Dybala'ya şu an kazandığı 7.3 milyonu ya da daha azını teklif etmesi bekleniyor. Bu durum Dybala'nın Juventus'tan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.

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