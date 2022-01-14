Inter, Juventus ile yol ayrımına gelen Paolo Dybala'yı transfer etmeye çalışıyor
Teknik direktörü Antonio Conte ve golcüsü Romelu Lukaku'yu kaybetmesine rağmen Simone Inzaghi yönetiminde doludizgin ilerleyen ve oynadığı son sekiz maçında da galibiyetle ayrılan Inter, İtalyan basınında yer alan habere göre önümüzdeki yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden biri için harekete geçti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre daha önce Juventus'ta görev yapan Inter Futbol Direktörü Beppe Marotta, Juventus ile sona erecek kontratını henüz yenilemeyen Paolo Dybala'yı Inter'e kazandırmak için çalışmalara başladı.
Marotta, Arjantinli yıldızı 2015'te Juventus'a kazandıran isim olmuştu.
Editörün Seçtikleri
- Kylian Mbappe'den Paul Pogba'ya: 2022 kış transfer döneminin en gözde oyuncuları
- Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent hakkında bilmeniz gereken 8 şey
- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilginç istatistiği Trabzonspor'u şampiyon yapıyor
- PORTRE | Türk futbolunun en büyük efsanelerinden biri: Lefter Küçükandonyadis
Daha önce Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Andre Onana'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Inter, Borussia Monchengladbach ile sözleşmesi bitecek olan Matthias Ginter'in transferinde de büyük bir aşama kaydetmişti.
Dybala ayrılmaya yakın
Piyasa değeri 90 milyon euro'yu bulan üç yıldızı bedelsiz transfer etmek Inter, geçtiğimiz yaz Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu'nu da bedelsiz olarak transfer etmişti.
Dybala daha önce Juventus ile yılda 10 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme için anlaşmaya varmıştı ancak Juventus'un anlaşmanın şartlarını değiştirmesi nedeniyle iki taraf bir yeni bir görüşme gerçekleştirmeye karar vermişti.
Juventus'un yapılacak bu görüşmede Dybala'ya şu an kazandığı 7.3 milyonu ya da daha azını teklif etmesi bekleniyor. Bu durum Dybala'nın Juventus'tan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.