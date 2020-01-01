Inter, Achraf Hakimi için Real Madrid ile anlaşmaya vardı

Serie A ekibi Inter bonservisi Real Madrid’de bulunan Achraf Hakimi’yi 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

İki sezondur ekibi ’da kiralık olarak forma giyen Faslı sağ bek Achraf Hakimi’nin yeni adresi oluyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre ekibi, Hakimi’nin transferi konusunda ile 40 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı.

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Real Madrid’in aynı pozisyonda Dani Carvajal, Nacho Fernandez ve Alvaro Odriozola gibi isimler olması nedeniyle bu transfere izin verdiği kaydedildi.

Daha fazla takım

Hakimi daha önce yaptığı açıklamada Real Madrid’i evi gibi gördüğünü ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından bu takıma dönmeyi arzuladığını söylemişti.

21 yaşındaki Hakimi geride kalan iki sezonda Borussia Dortmund formasıyla 72 maçta görev yaparken rakip ağları 12 kez sarsma başarısı gösterdi.