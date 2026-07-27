Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun pazartesi günü X’te aktardığına göre John Stones, Inter’e imza atmaya çok yakın. Savunmacı ve orta saha oyuncusu, kısa süre önce Manchester City’den bonservissiz olarak ayrıldığı için bedelsiz şekilde kadroya katılabilir.

Romano, haberinin devamında Inter’in Stones ile prensip anlaşmasına vardığını da ekledi. Sağlık kontrolünün ve sözleşmelerin imzalanmasının kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Stones’u Milano’da 2028 ortasına kadar sürecek bir sözleşme bekliyor. 32 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester City’de tam on sezon geçirdi; bu süre, Pep Guardiola’nın dev kulüpte teknik direktörlük yaptığı dönemin tamamına denk geliyor.

Stones’a Premier League’den de teklifler vardı. Juventus da tecrübeli oyuncuyla temasa geçti ancak oyuncu, neredeyse kesin olarak Inter’de iki yıllık sözleşmeyi tercih ediyor.

BBC, geçen hafta Chelsea’nin Stones ile ilgilendiğini duyurmuştu. Londra kulübü artık eski Ajaxlı Jordan Henderson’a yönelmiş durumda.

Inter’in kadrosuna katmayı hedeflediği oyuncu, İngiltere ile Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Stones, Arjantin’e karşı ilk 11’de sahaya çıktı; İngiliz ekibini eleyerek finale yükselen taraf Arjantin oldu.

Stones, İngiltere formasıyla 94 maça çıktı. Önümüzdeki dönemde teknik direktör Thomas Tuchel’in planlarında yer alıp almadığı ise henüz netlik kazanmış değil.