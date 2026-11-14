Inter'in yıldızı Francesco Pio Esposito, İtalya tarihinin en verimli golcüsü olarak inanılmaz bir rekora imza attı

Inter’in genç yıldızı Francesco Pio Esposito, milli takım tarihinde dakikaya düşen en yüksek gol oranına ulaşarak İtalyan futbol tarihine geçti. Genç forvet, milli formayla yakaladığı bu gol oranıyla Luigi Riva ve Silvio Piola gibi İtalya efsanelerini şaşırtıcı biçimde geride bıraktı.

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İtalya’da yeni bir gol rekoru

Esposito, adını resmen İtalyan futbol tarihine yazdırdı. 21 yaşındaki oyuncu, İtalya Millî Takımı tarihinde kaydedilen en iyi dakika başına gol oranına ulaştı. Inter’in forveti, ülkesi adına çıktığı yalnızca 14 maçta dokuz gol atarak millî takımda olağanüstü bir performans sergiledi. Buna, İtalya’nın Fransa’yı geriden gelerek 3-1 yendiği maçta San Siro’da attığı iki gol de dahil.

Bu etkileyici performans, her 88 dakikada bir gol anlamına geliyor. Genç forvet, bu gol oranıyla İtalya tarihinde verimlilik sıralamasının zirvesine yerleşti. Böylece millî takımın gol sıralamalarında daha önce öne çıkan birçok ünlü ismi geride bıraktı.

Eski forvet Enrico Chiesa’yı geride bıraktı

Esposito’nun başarısının boyutunu görmek için Enrico Chiesa’nın istatistiğine bakmak yeterli. Esposito, bitiriciliğiyle Chiesa’yı rekor sıralamasında geride bıraktı. Chiesa, daha önce her 91 dakikada bir gol ortalamasıyla önemli bir ölçüt belirlemişti.

Ancak Chiesa, İtalya formasıyla çıktığı maçlarda toplam yalnızca yedi gol atabildi. Esposito ise daha yüksek bir gol sıklığını korurken bu toplamı şimdiden aştı.

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Bu özel listenin üçüncü sırasında, Arjantin ve İtalya çifte vatandaşlığına sahip forvet Julio Libonatti bulunuyor. 1926 ile 1932 yılları arasında İtalya’yı temsil eden Libonatti, 17 maçta 15 gol attı ve her 102 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

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İtalyan futbolunun efsanelerini de geride bıraktı

Esposito’nun rekorunun belki de en çarpıcı yanı, şu anda İtalya’nın gelmiş geçmiş en büyük forvetlerinden daha iyi bir gol oranına sahip olması. Millî takım tarihinin en golcü oyuncusu Luigi Riva, verimlilik listesinde daha alt sıralarda yer alıyor.

Riva, İtalya formasıyla 35 gol attı. Başka hiçbir İtalyan oyuncu bu sayıya ulaşamadı. Ancak efsanevi forvetin her 106 dakikada bir gol olan oranı, Esposito’nun mevcut performansının gerisinde kaldı. İtalya’nın tüm zamanların en golcüleri listesinde 30 golle üçüncü sırada bulunan Silvio Piola ise her 103 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

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Esposito’yu şimdi ne bekliyor?

Büyük potansiyele sahip Esposito, şimdi bu tarihî performansını sürdürmeye odaklanacak. Uzun bir kariyer boyunca her 88 dakikada bir gol ortalamasını korumak son derece zorlu olacak, ancak ilk işaretler oldukça umut verici.

21 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11’de yer bulabilmesi için millî takımdaki bu etkili formunu kulübünde de istikrarlı performansa dönüştürmesi gerekiyor. Bunu başarması, önümüzdeki yıllarda millî takım için önemli bir oyuncu olarak kalmasını sağlayacak. Esposito bu sıklıkta gol atmaya devam ederse sonunda Riva’nın toplam gol rekoruna da meydan okuyabilir.