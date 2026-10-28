Inter Milan, Serie A zirvesi takibini Pier Luigi Penzo Stadı'nda Venezia'yı 2-0 yenerek sürdürdü. İstatistiklerde üstün görünmesine rağmen Inter, taktik açıdan dikkat çekici ve zorlu geçen karşılaşmada üç puanı son bölümde gelen iki kendi kalesine golle aldı.

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Inter, Stadio Pier Luigi Penzo'da teknik üstünlüğünü ortaya koydu. Topa %65 oranında sahip olan takım, 624 isabetli pası %91 başarı oranıyla tamamladı. Ancak Cristian Chivu'nun ekibi, Venezia'nın savunma bloğunu aşmakta zorlandı. Üç net fırsatı değerlendiremeyen Inter'de Marcus Thuram ve Federico Dimarco'nun çeşitli girişimleri, dirençli savunma ve isabetsiz bitiricilik nedeniyle sonuçsuz kaldı. Oyun planı büyük ölçüde Carlos Augusto'nun topla ileri çıkışlarına ve Dimarco'nun sağladığı genişliğe dayanıyordu, fakat gol akşamın büyük bölümünde gelmedi.

Gol perdesi, 79. dakikada ev sahibi ekip adına talihsiz bir anla açıldı: Matías Moreno topu kendi ağlarına gönderdi. Yalnızca üç dakika sonra, Inter'in ısrarlı korner organizasyonunun ardından Redouane Halhal da kendi kalesine gol atan ikinci Venezia savunmacısı oldu ve sonuç kesinleşti. Skor rahat bir galibiyete işaret etse de 17 şutta yalnızca iki kez kaleyi bulan Inter'in gol önündeki savurganlığı, üç puana rağmen Chivu'yu düşündürecek.

Kaleci ve savunma

Ivan Provedel: 7/10

Kaleci için yoğun bir akşam olmadı, ancak odağını koruyarak dört kritik kurtarış yaptı. Böylece, attığı gol olmasa da 1,49 xG üreten Venezia karşısında kalesini gole kapattı. Pas dağıtımında da güvenilir bir görüntü çizerek Inter'in yüksek pas isabetine katkıda bulundu.

Yann Bisseck: 6/10

Genç savunmacı, devre arasında yerini Manuel Akanji'ye bırakmadan önce istikrarlı bir ilk yarı geçirdi. Büyük ölçüde zorlanmadı, ancak savunmadaki takım arkadaşları kadar çeşitli ileriye dönük paslar atamadı. Sahada kaldığı 45 dakika boyunca ev sahibinin net fırsatlarını sınırlayan üçlü savunmada üzerine düşeni yaptı.

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Alessandro Bastoni: 8/10

Inter savunmasına liderlik eden Bastoni, kazandığı dört ikili mücadele de dâhil olmak üzere takımının en yüksek sayısı olan 11 savunma müdahalesi kaydetti. Üçlü savunmadan çıkıp orta sahaya katılabilmesi, Inter'in savunma çizgisini önde tutmasına ve oyun alanını daraltmasına yardımcı oldu. Böylece Venezia uzun süre kendi yarı sahasına sıkıştı.

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Carlos Augusto: 8/10

Üçlü savunmanın solunda görev yapan Augusto, sahanın en etkili oyuncusu olarak gösterilebilir. Denediği 103 pasın 95'inde isabet sağladı ve iki net fırsat yarattı. Kornerden yaptığı kafa vuruşu Halhal'ın kendi kalesine attığı golle sonuçlanan pozisyonu başlattı.

Orta saha

Andy Diouf: 6/10

Sağ kanatta görev yapan Diouf, enerjisiyle ve taktik disiplinle oynadı. 77. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut isabetsizdi. Inter'in uzun süre oyuna hâkim olduğu bölümlerde ise daha çok takımın düzenini korumaya ve topu dolaştırmaya odaklandı.

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Piotr Zielinski: 7/10

Orta sahanın yaratıcı merkezi olan Zielinski, 24. dakikada sol ayağıyla çektiği sert şutla kaleciyi sınadı. Inter'in oyun kurulumunda önemli rol oynadı; hücumu sürdürmek için Venezia hatları arasındaki boşlukları sürekli buldu.

Aleksandar Stankovic: 6/10

Orta saha oyuncusu, 27. dakikada sağ ayağıyla çektiği ve kalecinin kurtardığı güçlü şut da dâhil olmak üzere kalitesinden izler gösterdi. En gerideki orta saha oyuncusu olarak savunmaya destek verdi ve devre arasında taktik değişiklikle yerini Hakan Çalhanoglu'na bıraktı.

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Petar Sucic: 5/10

Devre arasında yerini Nicolò Barella'ya bırakan Sucic, oyuna ağırlığını koymakta zorlandı ve sönük bir performans sergiledi. Savunmada çok çalıştı, ancak Venezia'nın geride kurduğu savunma bloğunu aşmak için gereken yaratıcılığı gösteremedi.

Federico Dimarco: 7/10

Dimarco, her zamanki gibi sol kanatta sürekli tehdit yarattı. 13. dakikadaki şutunu kaleci kurtardı, maçın sonlarına doğru yaptığı bir diğer vuruş ise engellendi. Kanattan yaptığı ortalar, rakip savunmayı açmak için gereken genişliği sağlayarak Inter'in en istikrarlı hücum silahı olmayı sürdürdü.

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Hücum

Marcus Thuram: 6/10

Oldukça hareketli olan Thuram, toplam dört şutla maçın bu alandaki lideriydi, ancak bitiricilikteki alışıldık keskinliğini gösteremedi. İkinci yarıda iki şutu engellendi, 75. dakikada ise yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda isabet sağlayamadı. Gol atamasa da hareketliliği, sonunda rakibin kendi kalesine attığı golleri getiren baskının oluşmasında önemliydi.

Ange-Yoan Bonny: 5/10

Forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. 35. dakikada yakın mesafeden sol ayağıyla çektiği şutu kaleci kurtarınca önemli bir fırsatı kaçırdı. Sonrasında ritim bulmakta zorlandı ve Inter hücuma yeni bir enerji katmak için 65. dakikada yerine Pio Esposito'yu aldı.

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Yedekler ve teknik direktör

Manuel Akanji: 7/10

Devre arasında Bisseck'in yerine oyuna giren Akanji, savunma hattına tecrübesinden gelen bir soğukkanlılık kattı. Pozisyon alışı çok iyiydi ve ikinci yarıda Venezia'nın olası kontra ataklarını başlamadan durdurmaya yardımcı oldu.

Nicolò Barella: 7/10

Devre arasında oyuna giren Barella, orta sahaya hemen tempo kattı. 67. dakikadaki şutu engellendi; aralıksız baskısı ise Inter'in ikinci yarıdaki yoğun hücumlarını sürdürmesine yardımcı oldu.

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Hakan Çalhanoglu: 8/10

Türk millî oyuncu maçın gidişatını değiştirdi. Devre arasında oyuna girdikten sonra duran toplardaki vuruşları ve oyun görüşüyle fark yarattı. 79. dakikada Moreno'nun kendi kalesine attığı golle sonuçlanan şutu çekerek galibiyetin fitilini ateşledi.

Pio Esposito: 6/10

Son 25 dakika için Bonny'nin yerine oyuna girdi. Ceza sahasında fiziksel bir varlık gösterdi ve Inter'in sonunda golü bulduğu bölümde Venezia savunmacılarını meşgul etti.

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Djed Spence: Puan yok

Maçı tamamlamak üzere 86. dakikada Thuram'ın yerine girdi. Puanını anlamlı biçimde etkileyecek kadar süre alamadı.

Cristian Chivu: 7/10

Inzaghi'nin devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliği, sonunda karşılığını veren cesur bir taktik hamleydi. İlk yarıda dikine oyunun eksikliğini görmesiyle Çalhanoglu ve Barella'nın oyuna girmesi maçın gidişatını değiştirdi. Goller şans eseri gelmiş olsa da temel neden takımının sürekli baskısıydı.