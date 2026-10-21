10 kişi kalan Inter Milan, San Siro'da Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Alessandro Bastoni'nin kırmızı kart görmesine rağmen ev sahibi ekip, maçın son bölümünde Carlos Augusto'nun attığı golle taktiksel direncinin karşılığını buldu.

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Inter Milan, San Siro'da Shakhtar Donetsk'i zorlu bir mücadelede 1-0 yenerek Avrupa macerasında nihayet ilk galibiyetini aldı. Taktik disiplinin ve son bölümdeki heyecanın öne çıktığı maçta Cristian Chivu'nun ekibi, bir kişi eksik kalmasına rağmen kazanmayı başardı. İlk iki maçını kaybetmesinin ardından Inter üzerindeki baskı hissediliyordu. Ev sahibi ekip ilk yarının büyük bölümünü kontrol etse de Shakhtar'ın iyi organize olmuş savunması karşısında topa sahip olmayı net fırsatlara dönüştürmekte zorlandı.

Maçın seyri, Bastoni'nin kısa aralıklarla gördüğü iki sarı kartın ardından 68. dakikada oyundan atılmasıyla değişti. Shakhtar başlangıçta oluşan boşluklardan yararlanacak gibi görünse de Inter'in savunma düzeni bozulmadı. Belirleyici an 77. dakikada beklenmedik bir isimden geldi: Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan'ın başlattığı geçiş hücumunda ileri çıkarak golü attı. Josep Martínez'in son bölümde art arda yaptığı kurtarışlar, üç puanın Milano'da kalmasını sağladı ve Inter'i lig aşaması puan durumunda yeniden yarışın içine taşıdı.

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Kaleci ve savunma

Josep Martínez - 8/10

İspanyol kaleci, maçın son bölümünde Inter'in belki de en önemli oyuncusuydu. 87. dakikada Newertton'ın şutunu müthiş bir refleksle kurtardı; son dakikalardaki bir kornerde de hava toplarındaki hâkimiyetini göstererek Matviyenko'yu durdurdu. Dört kurtarış yapıp gol yemeden maçı tamamlayarak kırmızı kartın ardından takımına ihtiyaç duyduğu güveni verdi.

Manuel Akanji - 7/10

Her zamanki gibi oyunu akıllıca oynayan Akanji, 57 isabetli pasla takımının bu alandaki lideri oldu. Tehlikeleri büyümeden sezip önleme becerisini göstererek 11 savunma müdahalesi yaptı. Inter 10 kişi kaldıktan sonra savunma hattının yeniden düzenlenmesinde doğru pozisyon alması büyük önem taşıdı.

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Alessandro Bastoni - 4/10

İtalyan millî oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Oyun kurulumuna katkıda bulunup 56. dakikada uzak mesafeden yaptığı denemeyle kaleciyi yoklasa da 68. dakikada oyundan atılması takımını neredeyse mağlubiyete sürüklüyordu. Kısa süre içinde iki sarı kart görmesi, takım arkadaşlarını büyük baskı altına sokan bir muhakeme hatasıydı.

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Carlos Augusto - 9/10

Maçı kazandıran isim. Karşılaşmaya üçlü savunmanın parçası olarak başlayan Augusto, 77. dakikada hücuma katılacak enerjiyi gösterdi. Koşusunun zamanlamasını iyi ayarlayarak Mkhitaryan'ın pasına yetişti ve topu Riznyk'in yanından ağlara gönderdi. Golünün yanı sıra fiziksel üstünlüğüyle de öne çıktı ve Shakhtar'ın etkili kanat oyuncularına karşı birçok kritik ikili mücadele kazandı.

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Orta saha

Hakan Çalhanoglu - 6/10

Orta sahanın temposunu belirleyen Çalhanoglu, Shakhtar savunmasını uzaktan şutlarla aşmaya çalıştı ve özellikle 5. dakikada kaleciyi kurtarışa zorladı. Ancak konuk ekibin geride kurduğu savunma karşısında alışılmış etkili pas kanallarını bulmakta zorlandı. Chivu'nun takıma daha fazla enerji katmak istemesi üzerine 59. dakikada oyundan alındı.

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Nicolò Barella - 7/10

Barella, özellikle kırmızı karttan sonra sahanın büyük bölümünü kat ederek takımın orta sahadaki itici gücü oldu. Uzatma dakikalarında orta yuvarlaktan yaptığı aşırtmayla muhteşem bir gole çok yaklaştı. Taktik açıdan çok yönlü olması, Inter'in sayıca eksik kaldığında bile orta sahada varlık göstermesini sağladı.

Federico Dimarco - 6/10

Sol orta saha oyuncusu olarak görev yapan Dimarco, oyunun yönü değiştirildiğinde sürekli bir pas seçeneği sundu. 22. dakikada gol fırsatı yakaladı ancak kaleyi bulamadı. Kanatlardan yaptığı ortalarda istikrar sağlayamadı ve taktiksel düzenleme kapsamında 60. dakika dolmadan yerini Bisseck'e bıraktı.

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Djed Spence - 5/10

Kanat beki için nispeten sessiz bir maçtı. Spence, bire bir pozisyonlarda rakibini geçmekte zorlandı ve Shakhtar savunmasını açacak kadar genişlik sağlayamadı. Hücumda gereken etkiyi gösteremeyince 59. dakikada oyundan alındı.

Petar Sucic - 5/10

Sucic, ilk yarıda iç koridorlarda iyi pozisyonlar aldı ancak hücumların son pasında kayda değer bir etki yaratamadı. Topa sahipken hatasız oynasa da dirençli rakip savunmayı aşmak için gereken yaratıcılığı gösteremedi ve 73. dakikada oyundan alındı.

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Hücum

Marcus Thuram - 6/10

Thuram'ın savunmacıları yerlerinden çıkaran hareketliliği çok iyiydi ancak son vuruşları aynı düzeyde değildi. 3. dakikada iyi bir fırsat yakaladı, 66. dakikadaki sert şutu ise engellendi. Bastoni'nin kırmızı kartının ardından topu ileride tutması takım için çok önemliydi.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Bonny, sahada kaldığı 75 dakika boyunca hareketliydi ve üç denemeyle Inter'in en çok şut çeken oyuncusu oldu. 19. dakikada Riznyk'i iyi bir kurtarış yapmaya zorlasa da fırsatları gole çevirecek son dokunuşu bulamadı. Yerini Mkhitaryan'a bırakmadan önce savunmada da çok çalıştı.

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Yedekler ve teknik direktör

Yann Bisseck - 7/10

59. dakikada oyuna girerek takımın ihtiyaç duyduğu fiziksel gücü sağladı. Kırmızı kartın ardından eksilen savunmaya destek olması daha da önemli hâle geldi.

Andy Diouf - 6/10

59. dakikada Spence'in yerine oyuna girdi. Inter'in büyük mücadele vermek zorunda kaldığı bölümde kanatta daha fazla savunma desteği ve enerji sağladı.

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Luis Henrique - 5/10

Hücumda maçı önemli ölçüde etkileyecek kadar zamanı olmadı ancak savunmada üzerine düşeni yaptı.

Piotr Zielinski - 6/10

59. dakikada Çalhanoglu'nun yerini aldı. Topla temiz oynadı ve baskı altında topa sahip olunmasına yardımcı oldu ancak kayda değer bir fırsat yaratmadı.

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Henrikh Mkhitaryan - 8/10

Maçın seyrini değiştiren oyuncu değişikliği. 75. dakikada oyuna girdikten sonraki iki dakika içinde Carlos Augusto'nun galibiyet golünün asistini yaptı. Son bölümde hızlı bir hücumda kaleciyi de kurtarışa zorladı.

Cristian Chivu - 7/10

Teknik direktörün oyuncu değişiklikleri zamanındaydı ve sonuçta belirleyici oldu. Maç kontrolden çıkıyor gibi görünürken Mkhitaryan'ı oyuna alması ustaca bir hamleydi. Takımı 10 kişi kaldıktan sonra savunma organizasyonunu korumasında da payı büyüktü.