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Inter, iyi ve kötü anlamda mağrur. Chivu'nun takımı ilk büyük günahına yeniden düşüyor: Kibri, Atalanta deplasmanında 2 puan kaybetmesine yol açıyor. İtalya şampiyonu maçta tam 3 kez 2 farklı öne geçiyor: Önce 32. dakikada 0-2, ardından 52. dakikada 1-3 ve 75. dakikada 2-4. Ama inanılmaz biçimde, Sarri'nin savunmada eksikleri bulunan ve maç boyunca açıkça daha zayıf görünen takımının skoru 4-4'e getirmesine engel olamıyor. Inter, üstünlüğünü koruyamıyor ve karşılaşma beraberlikle bitiyor.

Yine de maçı izlemeyenlere aksini düşündürebilecek bir istatistik var: Kaleyi bulan şutlarda Atalanta 10-6 önde; Martinez ise Sportiello'nun üç katı kurtarış yapıyor (6-2).

Bunun nedenlerini açıklamak pek zor değil. Inter, oyunun iki yönündeki alışıldık kibrinin bedelini ağır ödüyor: Hücumda sanki topu kaleye kadar götürmek istiyormuş gibi gereksiz incelikler deneyerek gol fırsatına dönüşebilecek birçok pozisyonu harcıyor, savunmada ise rakibine fazla imkân tanıyor.

Rakamlar yalan söylemiyor: Inter, Serie A'da 17 gol yedi; bu sayı Lazio'nun yediği 9 golün neredeyse iki katı. Inter'in +15'lik averajı da hem Lazio'nun (+19) hem Roma'nın (+25) gerisinde. Bu iki takım puan tablosunda Inter'in sırasıyla 3 ve 1 puan önünde.

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Altın Teknik Direktör Ödülü'ne layık görülen Chivu, maçı yönetmekten söz ediyor. Nitekim Dimarco'yu ve ilk 11'de başlayan üç orta saha oyuncusunun tamamını değiştirdi: Çıkması zorunlu hâle gelen Calhanoglu'nun ardından Barella ve Mkhitaryan'ı da oyundan aldı. Türk oyun kurucunun son 3 sezondaki 13. kas sakatlığı bu; haziranda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin görüşmelerde dikkate alınması gereken bir veri. Milli takımda ayağından yaşadığı sorun nedeniyle aksayan Zielinski de düşünüldüğünde, çarşamba akşamı San Siro'da Alman ekibi Stuttgart'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci hafta maçında savunmanın önünde kimin oynayacağı merak konusu.

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Sucic'in Jorginho tarzı küçük bir sıçrayışla gole çevirdiği penaltı pozisyonunda Zappacosta'nın kırmızı kart görmemesine ve Bastoni aleyhine verilen, Kessié'nin gole çevirdiği penaltıya yönelik itirazlara gelince: Inter kazanamadıysa bunun nedeni hakem değil. Yine de roller tersine dönseydi büyük bir tartışma kopardı. Maresca'ya bir eleştiri yöneltilecekse belki de düdüğünü fazla çaldığı söylenebilir: Böyle olunca futbolcular en ufak kontratta kendilerini yere bırakıyor; aksi hâlde ayakta kalırlar ve oyun bundan fayda görürdü.

Kibir günahına dönersek, bunun ilk açıklaması Inter'in göğsünde taşıdığı şampiyonluk arması olabilir. Juventus'un, kulübede yine Sarri varken İtalya şampiyonluğunu koruduğu 2020'den bu yana hiçbir takım bunu başaramadı.

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Ayrıca Premier League gibi daha üst düzey bir ligden gelenlerin sergilediği, en azından böyle bir izlenim bırakan kendini beğenmişlik de göz ardı edilmemeli. Bu bağlamda Sky Sport'ta "Zio" Bergomi, Spence'i hedef alıyor. Spence'in rakibe hediye ettiği korner, De Ketelaere'nin skoru 2-3'e getirdiği gole yol açan bir başka kornere dönüşüyor. Dazn'de eski İsviçreli orta saha oyuncusu Behrami de maç öncesinde, eski Genoa oyuncusu İngiliz beke haklı olarak sert çıkmıştı ("Sanki La La Land'den ya da Hollywood'dan gelmiş gibiydi; kendisini yıldız sanıyor ama burada yardımcı oyuncu"). Maçtan sonra ise vatandaşı Akanji'yi eleştirdi: "Sorun şu ki Guardiola'nın Manchester City'sinden gelen bu tavrını sürdürüyor. Orası baskın, top çevirerek savunma yapan bir takımdı ama Inter başka bir hikâye. Milli takımda da hep böyle davrandı; orada hiç lider olmadı, karakteri gereği de asla olmayacak. Como galibiyetinin ardından söylediklerinde de bunu görüyorsunuz: Fabregas'ın takımında olağanüstü bir şey görmediğini söylüyor. Sen Inter'sin; kendini Como'yla mı kıyaslıyorsun? Bunlar tamamen farklı iki yol. Sonra sahada da aynı şeyi görüyorsunuz: Savunmaya sağlamlık katmak için oyuna giriyorsun ama zorlanıp adamlarını kaçırıyorsun. Sahip olduğu özelliklerle futbolcu olarak nereye varmak istediğini anlamıyorum".

Chivu zihinsel sorunu sezon başında zaten tespit etmişti. Oyuncularına açık bir mesaj vermişti ("Como galibiyetini başlangıç noktası olarak almalıyız. İki farklı geriden gelip bu kadar çok geri dönüş yaptıktan sonra bir gün bizim de böyle bir geri dönüşe maruz kalmamız mümkün"). Bergamo deplasmanında da kulübeden aynı uyarıyı yineledi ("Ateşle oynamayalım!"). Ancak belli ki sorunu henüz çözemedi. Bir çözüm bulunmalı; yoksa Inter yalnızca puan tablosunda puan kaybetmekle kalmayıp şampiyonluğu da elinden kaçırma riski taşıyor. Üstelik Gattuso'nun Lazio'su ile Gasperini'nin Roma'sı, zihinsel gücü en önemli kozlarından biri hâline getiriyor.

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Olumlu örnekler de eksik değil: Premier League'den Serie A'ya doğru tutumla gelenler arasında Napoli'nin İskoç orta saha oyuncusu McTominay ve Roma'nın Hollandalı forveti Malen var. Üstelik Inter'in panzehiri zaten kendi kadrosunda: Sakatlıktan yeni dönen kaptan Lautaro'nun yanı sıra Pio Esposito da var. Nedenini açıklamaya bile gerek yok; konuşmasını dinlemek ve oyununu izlemek yeterli. Mütevazı bir duruş, yüksek performans. İngilizce söylemek gerekirse: low profile and high performance. Kanıtı da Inter ve İtalya Milli Takımı formalarıyla çıktığı son 5 maçta attığı 8 gol.