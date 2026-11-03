Inter'in ilk golüne ait yepyeni görüntülerin ardından Feyenoord taraftarları öfkeli

Tjark Ernst, salı akşamı Feyenoord taraftarlarının ağır eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Kaleci, Internazionale ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sekizinci dakikasında Yann Bisseck'in golüne engel olamadı ve Rotterdam ekibi erkenden 0-1 geriye düştü. Tribünlerden çekilen yeni görüntüler ise Alman kaleciye yönelik eleştirileri daha da artırdı.

Bir taraftarın De Kuip'in birinci tribün katından çektiği görüntüler, Ernst'in Bisseck'in şutu sırasında nasıl pozisyon aldığını yüksek bir açıdan gösteriyor. Inter savunmacısı yaklaşık yirmi metreden şut çekerken kaleci, dikkat çekici biçimde yakın direğine yakın duruyor. Böylece uzak köşe tamamen açık kalıyor ve Ernst, ağlarla buluşan şut karşısında baştan çaresiz görünüyor.

Ernst'in pozisyonu X'te hemen tartışma konusu oldu. Bir taraftar videonun altına "Şut çekildiği anda kalecimiz neden yakın direği kapatıyor?" diye yazdı. Bir başka Feyenoord taraftarı ise şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Ernst, yirmi metre mesafeden yakın köşeyi kapatıyor."

Kaleciye yönelik eleştiriler, stadyumdan çekilen görüntülerle sınırlı kalmadı. X'te bir başka izleyici, "Ernst'in yanlış yerde durduğunu görmüyorsan futboldan pek anlamıyorsun" diye yazdı. Ronald Braam da Alman kaleciyi eleştirdi: "Bir kez de ikinci topu alabilirsin."

Feyenoord taraftarlarının Ernst'e duyduğu güven artık oldukça kırılgan görünüyor. Bir taraftar, "Bu Ernst de yavaş yavaş Feyenoord için bir felakete dönüşüyor" yorumunu yaparken bir diğeri kaleciyi takıma faydası olmayan bir 'huzursuzluk kaynağı' olarak nitelendirdi. Eleştiriler böylece yalnızca Bisseck'in açılış golündeki performansıyla sınırlı kalmadı.

Bazı taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kalede değişikliğe gitmesi gerektiğini bile öne sürdü. Bianca Bodde, geçen yaz VfL Wolfsburg'a satılan eski Feyenoord kalecisini kastederek "Wellenreuther'i almaya kim benimle geliyor?" diye sordu.

Ernst'e yöneltilen yoğun eleştirileri herkes haklı bulmuyor. Bir taraftar, Feyenoord taraftarlarının kişisel saldırılarla kalecinin özgüvenini zedelediğini söylerken bir başkası da sürekli günah keçisi aranmasından rahatsız. Üstelik Feyenoord takım olarak da pek etkileyici değil: Taraftarlar yavaş oyundan, cesaret eksikliğinden ve İtalyanlara tanınan boş alanlardan şikâyet ediyor.