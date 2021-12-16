Inter'in golcüsü Alexis Sanchez üç kulübün onayıyla Barcelona'ya transfer olabilir

Avrupa'da ilk olarak Udinese formasıyla parlayan ve Barcelona'da geçirdiği bir yılın ardından Arsenal ile Premier Lig'de fırtına gibi esen Şilili golcü Alexis Sanchez, kulübü Inter ile yol ayrımına geldi.

Takımıyla 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun Ocak ayında kiralık olarak İtalyan ekibinden ayrılması bekleniyor.

Colo Colo, River Plate ve Universidad de Chile yıldız ismi Güney Amerika'ya döndürmenin hayalini kurarken, bu ihtimal Sanchez'in yüksek maaşından ötürü pek de gerçekçi görünmüyor.

Serie A'dan Udinese eski oyuncusunu yeniden yuvaya döndürmenin hesaplarını yaparken, Jose Mourinho da listesinde Sanchez'e yer veriyor.

Barcelona'ya dönebilir

Katalan basınından Sport'a göre Barcelona da Sanchez'i yeniden kadroya katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Habere göre Sevilla sezon başında Barcelona'ya kiraladığı Luuk de Jong'un Inter'e transfer olmasına izin verirse, Şilili oyuncu da yeniden Barcelona forması giyecek ve üç kulüplü bir anlaşma gerçekleşecek.

Barcelona formasını giydiği 141 karşılaşmada 47 gol ve 35 asistle oynayan Sanchez yeniden Barcelona forması giymek için oldukça istekli.

Yıldız oyuncunun eski takım arkadaşı olan Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin onay vermesi halinde şu an için bu transferin gerçekleşmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

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