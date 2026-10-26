Fiorentina karşısında alınan ve Inter'i Serie A'da liderliğe taşıyan nefes kesici 2-1'lik galibiyetin ardından Cristian Chivu, yıldız forveti Marcus Thuram'a hayran kaldı. Fransız forvetin duraklama dakikalarında Fiorentina'ya karşı etkileyici bir geri dönüşe öncülük etmesinin ardından Inter teknik direktörü, Thuram'ın göz kamaştırıcı gelişiminin övgüsünü üstlenmeyi reddedip şakayla karışık Zinedine Zidane'ı işaret etti.

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Thuram, son dakikalardaki müthiş geri dönüşü ateşledi

Geri dönüşün fitilini Thuram ateşledi. Önce beraberlik golünü attı, ardından penaltıyı kazandırdı. Piotr Zielinski bu penaltıyı 98. dakikada gole çevirdi. Lautaro Martinez'in sakatlığı nedeniyle yokluğunda Thuram, hücumun odak noktası oldu. Chivu, maçın son bölümünde forvetin bitmek bilmeyen çalışkanlığını ve fiziksel üstünlüğünü övmekte gecikmedi. Inter teknik direktörü, Thuram'ın son dönemdeki formunda Fransa millî takımının efsane ismi Zinedine Zidane ile geçirdiği zamanın da payı olup olmadığı konusunda şaka yaptı.

Chivu, Sky Sport Italia'nın aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Bunda benim mi yoksa Zidane'ın mı payı var, bilmiyorum. Lautaro yokken sorumluluğu üstlendi. Üç hafta boyunca onunlaydım ve dinlenme fırsatı buldu. Bu yüzden benim mi yoksa Zidane'ın mı payı var bilmediğimi söyledim. 90. dakikada bile depar atıyor, ceza sahasına müthiş bir hırsla giriyordu.”

Zidane'ın kadroya almaması Thuram'ı kamçıladı

Didier Deschamps'ın Fransa millî takımından ayrılmasının ardından Thuram, yeni teknik direktör Zidane'ın kapsamlı bir taktik değişime girişirken açıkladığı ilk kadroya alınmadı. Forvet, millî takıma çağrılmamasının hızını kesmesine izin vermek yerine bu hayal kırıklığını sahadaki konsantrasyonuna yansıttı ve kulübündeki performansını yükseltmek için ek motivasyon olarak kullandı.

Chivu, “Bugün ve Bologna'da, o hızla üzerinize geldiğinde bir şeyler olma ihtimali doğuyor. Mutluyuz; takım yarın antrenman yapacak olsa da ona bir gün izin verdik. O ve diğerleri dinlenecek. Penaltıyı neden o kullanmadı? Çok iyi penaltıcılarımız var. Diğerlerini izlemekten keyif alıyor ve bizim için artı değer yaratıyor. Millî takıma çağrılmaması ona ekstra motivasyon verdi,” dedi.

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Taktik değişiklikler karşılığını verdi

Chivu, son dakikalardaki penaltıyı faulü alan oyuncu yerine Zielinski'nin kullanmasına ilişkin karar sürecine de değindi. Teknik direktör, bireysel başarıların soyunma odasındaki ortak çabadan daha az önemli olduğunu vurguladı. Chivu, “Çok iyi penaltıcılarımız var. Diğerlerini izlemekten keyif alıyor ve bizim için artı değer yaratıyor. Millî takıma çağrılmaması ona ekstra motivasyon verdi,” ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör, hücumu güçlendirmek için genç yetenek Matteo Lavelli'yi oyuna alması da dâhil olmak üzere taktik değişikliklerini anlattı. Kadroyu seçerken yaşa bakmadığını, maçın ihtiyaçlarına ve oyuncularının enerji düzeylerine odaklandığını söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “İç orta saha oyuncularımızla ceza sahasında yeterince varlık gösteremediğimiz için orayı dolduracak bir forvet eklemeyi seçtim. Ne [Henrikh] Mkhitaryan'ın ne de Lavelli'nin kimliğindeki yaşına bakarım. Bazen takıma girmek kolay olmuyor ve her şey istediğiniz gibi gitmiyor; hazır olmaları gerekiyor.”

Son düdüğe kadar mücadele

Bu galibiyetle Inter, Lazio ile aynı puanda kalarak Serie A zirvesindeki yarışın içinde kalmayı sürdürdü. Chivu, yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncularının bitkin düştüğünü ancak mücadele azimleri sayesinde galibiyete ulaştıklarını kabul etti. Maçlarda erken geriye düşmenin ideal olmadığını belirten teknik direktör, takımın zorluklarla mücadele etmeyi sürdürmesi ve son dakikalarda geri dönüş yapma alışkanlığını bir “mesele” hâline getirmemesi gerektiğini söyledi.

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Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: “Enerjileri az olsa da organize bir takıma karşı yüreklerini ortaya koydular. Her üç günde bir oynadığımız için her zaman görünmese de mücadele gücümüzü gösterdik. Bazen geriye düşmek şüphe yaratabilir. Moralimizin bozulmasına ya da bulunduğumuz durumla yetinmemize izin vermemeli, her zaman aynı kazanma arzusunu taşımalıyız. Öne geçip sonra kaybettiğimiz de olacak ama şimdi yapmadığımız gibi, o zaman da bunu büyütmemeliyiz.”







