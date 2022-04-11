1995-2013 yılları arasında Inter'in başkanlığını yapan Massimo Moratti'nin forvet transferi için kulübe iki tavsiyesi var: Paulo Dybala ve Romelu Lukaku.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Dybala'nın Juventus'tan ayrılması bekleniyor. Geçen sezon Inter formasıyla 30 gol attıktan sonra Chelsea'ye transfer olan Lukaku ise, İngiltere'de yine aradığını bulamadı.

Bu sezon mavi siyahlı ekibin en golcü iki isminden biri olan Lautaro Martinez'in adı Arsenal ve Tottenham ile anılıyor. Arjantinli forvetin boşluğunu doldurmak için en önemli iki aday Dybala ve Lukaku.

Ne söyledi?

Radio Uno'ya konuşan Moratti, yaklaşan transfer dönemiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Dybala'yı kadroda görmek isterim, çok iyi bir oyuncu. Ama Inter'in bir merkez forvete ihtiyacı var. Lukaku'yu alamazlarsa, başka bir isim bulmaları gerekiyor."

"Lautaro gelecek vaadeden bir oyuncu, ama bir sonraki seviyeye henüz geçemedi. Gereken her şeye sahip. Umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi oynar. Edin Dzeko da iyi iş çıkarıyor. Joaquin Correa ise akıllı bir santrafor."

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Moratti'den Pioli'ye destek

Serie A'da ilk üçte yer alan takımlardan sadece Inter geride bıraktığımız haftayı galibiyetle kapatabildi.

Lider Milan'ın yaşadığı puan kaybı, ikinci sıradaki Inter'in bir maç eksiğiyle aradaki farkı iki puana indirmesini sağladı.

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar sürmesi hayli olası. Milan teknik direktörü Stefano Pioli, bu ihtimal nedeniyle zirve iddialısı ekiplerin maçlarını aynı saatte oynaması önerisinde bulundu.

Pioli'nin fikrine katılan Moratti, liderin altı puan gerisindeki Juventus'un da yabana atılmaması gerektiğini düşünüyor.

"Maçların aynı saatte oynanması daha ilgi çekici ve adil olur."

"Her hafta durum değişiyor. Inter doğru adımları attı ve Verona karşısında tatmin edici bir galibiyet aldı. Artık hataya yer yok. Nispeten zayıf takımlarla oynanacak maçlar beni daha fazla korkutuyor."

"Ne yazık ki, Juventus'un henüz yarıştan koptuğunu düşünmüyorum."

"Daima kazanmanın bir yolunu buluyorlar. İlk üçteki takımların Juventus'a dikkat etmesi gerekiyor, asla pes etmiyorlar."