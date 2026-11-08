Inter'in Como karşısındaki oyuncu notları: Marcus Thuram, San Siro'daki üstün galibiyete öncülük etti

Inter, Giuseppe Meazza'da ilk yarıda sergilediği bitirici performansla Como'yu 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin üstünlüğünü etkili biçimde koruduğu maçta Francesco Esposito ve Marcus Thuram'ın golleri belirleyici oldu.

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Inter, San Siro'da taktik üstünlüğünü ortaya koyarak dirençli Como karşısında oyunu kontrol ettiği bir maçta 2-0 kazandı. Inter, üstünlüğünü kurmakta vakit kaybetmedi. Francesco Esposito, Djed Spence'in başarılı hazırlığının ardından 12. dakikada gol perdesini açtı. Baskısını sürdüren Inter'de Marcus Thuram, yalnızca yedi dakika sonra farkı ikiye çıkararak mücadeleyi henüz 20. dakika dolmadan büyük ölçüde sonuca bağladı. Orta bölgede alanı daraltan Inter, Como'nun geriden oyun kurmasını engelledi ve konuk ekibin 90 dakika boyunca yalnızca bir isabetli şut çekmesine izin verdi.

Como ikinci yarıda topla daha fazla oynasa da (maç genelinde %57 topa sahip olma oranı), kontra ataklarda daha tehlikeli olan taraf Inter'di. Ev sahibi ekip 1,86 beklenen gol (xG) değerine ulaşırken konuk ekip 0,20'de kaldı. Cristian Chivu'nun takımı savunmada etkileyici bir disiplin sergiledi, 12 pas arası yaptı ve ikili mücadelelerin çoğunu kazandı. Devre arasından sonra tempo doğal olarak düşse de ilk bölümde gelen goller, Serie A tablosunun zirvesine yaklaşan Inter'e rahat bir akşam yaşattı.

Kaleci ve savunma

Josep Martinez - 7/10

İspanyol kaleci öğleden sonra büyük ölçüde seyirci kaldı ve yalnızca bir kurtarış yapması gerekti. Topu oyuna etkili sokarak Inter'in Como'nun ilk baskısını aşmasına yardımcı oldu. Savunmanın ön hattını geçen az sayıdaki ortada da ceza sahasına hâkimdi.

Alessandro Bastoni - 7/10

Bastoni, her zamanki gibi oyunu ileri taşıyan paslarıyla üçlü savunmanın solunda ikinci bir oyun kurucu rolü üstlendi. Savunmada zorlanmadı ve Como'ya merkezden çok az geçiş imkânı tanıyan hattın önemli bir parçası olarak takımının gol yememesine katkı sağladı.

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Manuel Akanji - 7/10

İsviçreli millî oyuncu, savunmanın merkezinde Inter'in ihtiyaç duyduğu yapısal güvenliği sağladı. Kusursuz pozisyon alışı sayesinde Douvikas'a top gelmesini engelledi ve fiziksel mücadele gerektiren geçiş anlarını her zamanki soğukkanlılığıyla yönetti.

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Carlos Augusto - 7/10

Üçlü savunmada görev alan Augusto, çok yönlülüğünü gösterdi. Dimarco'nun arkasındaki boşluğu kapatmakta hızlı davrandı ve savunma görevlerinde inisiyatif alarak Inter'in takım hâlinde 12 pas arası yapmasına katkı verdi.

Orta saha

Federico Dimarco - 7/10

87. dakikada oyundan çıkana kadar sol kanatta sürekli tehdit oluşturdu. Kanattan yaptığı ortalar Inter'in başlıca hücum silahlarından biri olmaya devam etti. Geri dönüşlerdeki taktik disiplini ise Yago Couto'nun hücum bölgesinde etkili olmasını engelledi.

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Djed Spence - 8/10

Kanat bekinden mükemmel bir performans geldi. 12. dakikadaki ilk golün asistini yaptı. Patlayıcı hızı ve doğrudan kaleye yönelen koşuları Alberto Valle'ye sürekli sorun çıkardı. Inter'in savunmadan hücuma geçişlerinde de çok önemli bir çıkış noktası oldu.

Piotr Zielinski - 7/10

Akıllı hareketliliği ve kısa, hızlı pas alışverişleriyle oyunun temposunu kontrol etti. 72. dakikada yerini başka bir oyuncuya bırakana kadar Inter'in saha içi düzenini korumasında ve topu savunmadan hücuma hızla taşımasında kilit rol oynadı.

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Nicolo Barella - 8/10

Kaptan, yüksek enerjili performansıyla takımına örnek oldu. Sahanın geniş bir bölümünde çalışarak orta sahada takımın itici gücü oldu ve Como'nun merkezde ritim bulma girişimlerini bozdu. Top kazanma istatistikleri sahadaki en iyiler arasındaydı.

Hakan Calhanoglu - 7/10

Alışık olduğu derinde konumlanan rolde oynadı ve oyunu isabetli paslarıyla yönlendirdi. Inter'in 493 pasının odağındaydı. Topun takımında kalmasını sağlayıp kanat beklerine çapraz paslar aramayı, maçın sonlarına doğru yerini Sucic'e bırakana kadar sürdürdü.

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Hücum

Francesco Esposito - 8/10

Genç oyuncu, bitiriciliğini gösterdi. 12. dakikada düzgün bir vuruşla gol perdesini açtı ve maç boyunca Como savunmacılarına sorun çıkardı. Oyundan alınmadan hemen önce, 72. dakikada sarı kart görse de sonuca etkisi tartışılmazdı.

Marcus Thuram - 8/10

Thuram, Inter'in oyun düzeni için neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 19. dakikadaki golünde hareketliliği ve bitiriciliğiyle ders verdi. Hücum hattını akıllıca yönetti, takım arkadaşlarını oyuna kattı ve son bölümde oyundan çıkana kadar koşularıyla Como savunmasını geniş alana yaydı.

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Yedekler ve teknik direktör

Henrikh Mkhitaryan - 6/10

72. dakikada Zielinski'nin yerine oyuna girdi. Inter maçı kontrollü biçimde tamamlamaya çalışırken orta sahaya enerji kattı.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Son 20 dakikada golcü Esposito'nun yerini aldı. Fiziksel varlığıyla katkı verdi ve maçın son bölümünde önde baskının sürmesine yardımcı oldu.

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Peter Sucic - 6/10

81. dakikada Calhanoglu'nun yerine oyuna girdi. Basit oynadı ve Inter'in orta sahadaki kontrolünü korumasına yardımcı oldu.

Andy Diouf - Not verilmedi

87. dakikada Dimarco'nun yerine oyuna girdi; maça belirgin bir etki yapacak kadar zamanı olmadı.

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Benjamin Pavard - Not verilmedi

Son anlarda savunmaya ek güvence sağlamak için 88. dakikada oyuna girdi.

Cristian Chivu - 8/10

Teknik direktör, takımını Como'nun savunmadaki boşluklarından erken yararlanacak şekilde kusursuz hazırladı. Spence'i ilk 11'de başlatma kararı, erken gelen asistle karşılığını buldu. İkinci yarıdaki taktik yönetimi de takımının fazla enerji harcamadan rahat bir galibiyet almasını sağladı.