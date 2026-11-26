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2027/2028 sezonunda nasıl bir Inter izleyeceğiz? Sahada ve kulübede izlenen çizgi kuşkusuz aynı kalacak. Ancak A takımının gelecek sezon giyeceği iç saha formasının nasıl görüneceğine dair ilk bilgiler şimdiden paylaşıldı.

Dünyanın önde gelen takımlarının formalarına ilişkin sızıntı ve ön bilgiler konusunda uzmanlaşmış olan Footyheadlines, Inter ve Nike'ın yeni iç saha forması için üzerinde çalıştığı konsepti daha önce ortaya çıkarmıştı. Site şimdi de kulübün bu fikrin gerçeğe dönüştürülmesini istediğini açıkladı ve resmî sızıntılardan önce formayı gösteren özel tasarım görselleri hazırladı.

Yeni formanın ön yüzünde, eşit genişlikte beş siyah ve mavi dikey şerit bulunacak. Bu sezon şerit sayısı yediydi. Şeritlerdeki özel, pul benzeri doku ise siyahın maviye karıştığı yılanı andıran bir geçiş etkisi yaratıyor.

Kulüp arması, forma üreticisi Nike'ın Swoosh logosu ve forma sponsoru betsson.sport'un rengi de değişiyor: Bu sezonki turuncuya çalan sarının yerini beyaz alıyor.

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Sarı renk, armadaki iki yıldızda da yer alıyor. Yanlarda ve omuzlarda ise yukarı doğru uzanan bir yay görünümü veren ince bir çizgi olarak kullanılıyor. Polo tarzı yaka da kalkıyor; yerine, siyah üzerine ince siyah işlemeli klasik yaka dönüyor.

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Şort ve çoraplar da tamamen siyah olacak. Forma numarası ile Nike logosu beyaz, kulüp arması ise sarı yıldızlarla birlikte mavi-beyaz olacak. Geçmişe dönüp bakmayı sevenler için bu forma, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarının formalarını hatırlatabilir. İlkinde formanın ön kısmını çevreleyen sarı bir şerit, ikincisinde ise sırttan yanlara uzanan ince sarı bir çizgi vardı.