Inter, ikna edici galibiyetinin ardından Scudetto'yu kaçırması neredeyse imkansız hale geldi

Inter için Scudetto artık kaçırılması zor bir hedef haline geldi. Cuma akşamı Cagliari, kendi sahasında kolayca mağlup edildi; böylece kulüp, şampiyonluğa artık sadece birkaç puan uzaklıkta.

Maçın ilk büyük fırsatını Federico Dimarco yakaladı. Reboundda uyanık davranan Dimarco, kaleye doğru şutunu çekti ancak top, Cagliari savunmacısı tarafından çizgiden uzaklaştırıldı.

Ardından Inter, Henrikh Mkhitaryan'a yapılan iddia edilen faulün ardından penaltı istedi. Ancak Ermeni oyuncu hakemden bir şey alamadı.

İkinci yarıda Inter nihayet öne geçti. Dimarco topu alıp ceza sahasına girdi ve sert ve alçak bir pasla Marcus Thuram'a gönderdi; Thuram da uzak direğe topu gönderdi.

Dört dakika sonra, kalabalık bir pozisyondan sonra top Nicolo Barella'nın ayaklarına düştü. İtalyan oyuncu hiç tereddüt etmedi ve sol köşeye sert bir vuruşla golü attı.





Piotr Zielinski, uzatma dakikalarında son noktayı koydu. Polonyalı oyuncu, Denzel Dumfries'in pasını harika bir vuruşla ağların üst köşesine gönderdi: 3-0.

Inter, 33 maçın ardından 78 puana ulaştı. Takipçisi Napoli 66 puan topladı, ancak bu hafta sonu daha sonra sahaya çıkacak. Inter'in önünde 5 maç kaldı.