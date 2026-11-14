Inter için Thuram'ın sözleşmesini yenilemek neden öncelik olmalı? Ancak süreç şimdiden zorlu: Premier Lig riski, düşük teklif ve kaldırılması gereken madde

Hani "… olmadan Inter olmaz" sözü var ya; boşluğa bu takım için kilit bir oyuncunun adını eklersiniz? İşte kulübün futbol tarihinin bu döneminde o boşluğa yazılacak isim hiç şüphesiz Markus Thuram.

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Inter adına sevindirici olan, ciddi bir sakatlığı bulunmayan ve millî aranın ardından sahalara dönecek Fransız forvet, son bir aylık maçlarda takımın gerçekten yeri doldurulamaz tek oyuncusu olduğunu gösterdi. Kaptan Lautaro Martinez'den, orta sahanın yönlendiricisi Hakan Calhanoglu'ndan ve geçen sezonun en iyi oyuncusu Federico Dimarco'dan bile daha fazla.

SÖZLEŞMENİN BİTİŞ TARİHİ YAKLAŞIYOR: Ancak Inter, Fransız 9 numaranın geleceği konusunda ilk yol ayrımıyla karşı karşıya. Thuram'ın sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Dolayısıyla sezon sonunda, Milano'ya geldiğinde imzaladığı mevcut anlaşmanın son yılına girilecek. Bu anlaşma, kulüp açısından hem büyük avantajlar hem de ciddi riskler barındırıyor.

KADRODA TEK: Peki Thuram'dan neden Cristian Chivu'nun kadrosundaki en önemli oyuncu olarak söz ediyoruz? Yanıt, her şeyden önce rakamlarda yatıyor. Üstelik mesele yalnızca 6 gol ve 4 asistle takımda her iki kategoride de ilk sırada olması değil. Thuram, Inter kadrosunda şut denemesi, net gol pozisyonu ve beklenen gol (xG) verilerinde de lider. Dripling denemesinde forvetler arasında ilk sırada, tüm kadroda ise Diouf'un ardından ikinci. Başarılı dripling yüzdesinde de forvetlerin lideri.

Serie A'nın geneline bakıldığında Thuram, başarılı dripling yüzdesinde forvetler arasında ilk 15'te yer alıyor. Beklenen gol verisinde Raimondo, Varela, Malen ve Krstovic'in ardından beşinci; şut denemesinde ise Malen ve Mastantuono'nun ardından üçüncü sırada. Dahası, Serie A'da kazanılan ikili mücadelelerde ilk 10'da (takımında birinci), kazanılan hava topu mücadelelerinde de ilk 10'da (bu alanda da takımında birinci). Son olarak, temel istatistiklere yansımayan bir başka özelliği de savunma arkasındaki boşluklara dikine koşularda Inter'in en etkili oyuncusu olması.

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MEVCUT SÖZLEŞMENİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI: Inter, elinde eşsiz bir oyuncu olduğunun farkında ve sözleşme yenileme konusunda Thuram ve temsilcileriyle temkinli de olsa görüşmeye başladı. Ancak şimdiye kadar ortaya konanlar, Thuram'ın sözleşmesini uzatmanın aslında öncelikli olması gerektiğini gösteriyor. Özellikle de iki faktör dikkate alındığında: serbest kalma maddesi ve Büyüme Kararnamesi'nin sağladığı avantajlar.



Thuram, İtalya'ya gelirken 30 Haziran 2028'de sona erecek bir anlaşma imzaladı. Sezonluk ücreti 6 milyon euroydu ve artık yürürlükte olmayan Büyüme Kararnamesi'nin avantajlarından yararlandı. Böylece maaşının kulüp hesaplarına brüt maliyeti "yalnızca" yaklaşık 10 milyon euro oldu. Ne var ki aynı anlaşmaya "yalnızca" 85 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de eklendi. Bu madde, her yaz 15 Temmuz'a kadar geçerli ve önümüzdeki yaz son kez uygulanabilecek.

SÖZLEŞME YENİLEMEK ZORLAŞIYOR: Inter'in oyuncunun temsilcileriyle yaptığı ilk yoklama şu ana kadar olumlu sonuç vermedi. Inter, Fransız oyuncunun önemine rağmen Oaktree'nin uygulamaya koyduğu yeni kulüp stratejisini onun için de kabul ettirmeye çalışıyor. Thuram da 30 yaşını aşacağından, kendisine teklif edilen yeni sözleşmede sabit ücret daha düşük. Bonuslarla birlikte toplam tutarın mevcut 6 milyon eurodan çok uzaklaşmaması hedefleniyor.



Ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma maddesinin korunması istenmiyor. Öte yandan Thuram, vergi avantajlarının da farkında olarak, şu anda aldığı tutarın altına inmeye hiç niyetli değil. Yine de mevcut sözleşmesi kadar uzun olmayan, örneğin üç yıllık ve uzatma opsiyonlu bir teklifi kabul etmeye hazır.

PREMIER LİG ŞİMDİDEN DEVREDE: Görüşmelerdeki bu büyük görüş ayrılığından yararlanan çeşitli kulüpler de harekete geçmeye başladı. Sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlanamazsa önümüzdeki yaz, Inter'in Thuram'ın olası satışından gelir elde edebileceği son yaz olarak görülüyor. Arsenal ve Manchester United uzun süredir onu yakından takip ediyor ve hücum hattı için hamle yapmaya her zaman hazır. Ancak "Tikus" için bugün öncelik olan Inter'le anlaşma sezon sonuna kadar sağlanmazsa ilgilenenler kesinlikle bu iki kulüple sınırlı kalmayacak.